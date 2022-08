Fussball Erfolgsdruck auf der Dornau: Der FC Dietikon und seine heikle Mission Am kommenden Samstag beginnt die 2.-Liga-inter-Saison. Der FCD steigt mit einem Auswärtsspiel in Unterstrass in die Meisterschaft. Chefcoach Daniel Tarone lässt sich von der Zielvorgabe Aufstieg in die 1. Liga nicht verrückt machen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.08.2022, 14.01 Uhr

Ein Dietiker Eigengewächs als Vorbild für alle FCD-Junioren: Verteidiger Skender Hasani (rotes Dress), hier im Testspiel gegen Anel Hodzic von Zug 94. Bild: Claudio Thoma

In den vergangenen Tagen haben die Verantwortlichen auf der Dornau noch einmal auf dem Transferwühltisch zugelangt und wie erwartet den 31-jährigen früheren GC- und St.-Gallen-Profi Nzuzi Toko verpflichtet. Nicht zum FCD stossen wird Frank Feltscher, auch er ist ein ehemaliger Profispieler. «Frank wird nicht zu uns kommen, unser Kader ist voll», äussert sich FCD-Chefcoach Daniel Tarone zu den neusten Entwicklungen rund um sein Team.

Dietikons Kader ist nicht nur quantitativ gut gefüllt, es darf sich auch qualitativ sehen lassen. Ein paar Beispiele: Von 1.-Liga-Aufsteiger Rotkreuz kam Dragan Gyorgiev, ein 31-jähriger ehemaliger Nationalspieler Nordmazedoniens, aus Zug holte man den österreichischen Knipser Petar Ugljesic, 30, sowie den 21-jährigen Torhüter Lukas Winzap. In den Vorbereitungspartien ebenfalls seine Klasse unter Beweis gestellt hat Anto Gudelj, ein 32-jähriger Kroate, «der uns letzte Saison mit Klingnau vor Probleme gestellt hat», wie es Tarone ausdrückt.

Des Trainers Unmut über die «Ferientechniker»

3 Torhüter und 22 Feldspieler tummeln sich im Kader des FC Dietikon. Aber nicht ein einziges Mal konnte Tarone in der Vorbereitung so spielen lassen, wie er es am Samstag beim Saisonauftakt tun möchte. Grund: Ferien. «Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich mit der Trainingspräsenz in den letzten Wochen nicht zufrieden bin», stellt Tarone klar. Natürlich habe er Verständnis dafür, dass seine Spieler im Sommer in die Ferien wollen.

«Aber nächstes Jahr werde ich klare Regeln aufstellen, wann Ferien bezogen werden können.»

Und vor allem, wann nicht. Zurück in die Gegenwart. Mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Unterstrass starten die Limmattaler am kommenden Samstag um 17 Uhr in die neue Saison. «Auf diesem kleinen schlechten Kunstrasen gegen diesen unbequemen Gegner zu spielen, ist nicht einfach», blickt Tarone voraus. Noch frisch sind die Erinnerungen an jene 1:3-Pleite – inklusive Platzverweis gegen Verteidiger Stamenkovic – im vergangenen Herbst, als der FCD als grosser Favorit auf dem Platz namens Steinkluppe unter die Räder kam. Tarone: «Wir haben unsere Lehren aus dieser Niederlage gezogen. Das passiert uns nicht mehr.» Zumindest an der unmittelbaren Matchvorbereitung soll ein erfolgreicher Start in die Saison nicht scheitern: Bevor man in Privatautos an den Spielort fährt, trifft sich das Team auf der Dornau zum gemeinsamen Mittagessen.

«Ich will, dass meine Spieler vorwärtskommen im Fussball»

Ist die Zeit jetzt reif für die Rückkehr in die 1. Liga? Daniel Tarone nimmt die Herausforderung sportlich. Bild: Mischa Christen

Auch wenn der FCD in eine Meisterschaftsgruppe eingeteilt worden ist, in der viele Teams eine Unbekannte darstellen, ist die Mission für Tarone und seine Mannen klar: Die Rückkehr in die 1. Liga soll im nächsten Frühling klappen. Das ist auch die Forderung aus der Führungsetage. Tarone und sein Trainerstaff kennen natürlich die Automatismen, die im Fussball – egal ob im Amateurbereich oder bei den Profis – spielen. «Am Ende des Tages entscheidet der Totomat», sagt Tarone mit einem Schmunzeln, «das ist mir auch klar.»

Trotzdem will der frühere FCZ-Profi nicht nur an den Punkten in der Tabelle gemessen werden. «Ich will, dass sich meine Spieler entwickeln, dass sie vorwärtskommen im Fussball.» So wie beispielsweise Aussenverteidiger Skender Hasani. Der 18-jährige Serbe schaffte den Sprung von den eigenen Junioren ins Fanionteam und steht für den Weg, den man in Dietikon gehen will. Nämlich junge eigene Spieler zu passablen Fussballern ausbilden, die trotz zahlreicher auswärtiger Akteure eine Chance in der 1. Mannschaft erhalten. Tarone:

«Die Entwicklung von Skender, seine Fortschritte auf und neben dem Platz, solche Sachen sind mir mindestens ebenso wichtig wie eine gute Position in der Tabelle.»

Ein anderer junger Spieler ist der 21-jährige Goalie Lukas Winzarp. «Luki macht mir die Entscheidung nicht einfach», meint Tarone mit einem Augenzwinkern. Genauer: Ob er den Neodietiker gegen Unterstrass spielen lassen wird, oder doch eher auf die Routine des bestandenen 25-jährigen Alpay Inaner setzt, werde er kurzfristig «aus dem Bauch heraus entscheiden», so Tarone.

FC Dietikon Kader Saison 2022/23 Chefcoach: Daniel Tarone (seit 2021).

Assistent: Oliver Stajic (seit 2021).

Goalietrainer: Nicola Appella (seit 2021).

Masseurin: Joara Diniz.

Teambetreuer: Renato Casanova.



Tor: Alpay Inaner, 1997. Admir Kapic, 1998. Lukas Winzap, 2001.

Verteidigung: David Dodaj, 2003. Skender Hasani, 2004. Pa Modou, 1989. Marko Lazic, 2003. Ivan Moreno, 1998. Michele Pepe, 2000. Jordan Puglia, 1999. Faria Simao, 1993. Danijel Stefanovic, 1997.

Mittelfeld: Leandro Di Gregorio, 1992. Nelson Afulike, 2004. Valdrin Dalipi, 2001. Dino Duvnjak, 1997. Dragan Gjorgiev, 1990. Bondoy Itoko, 1998. Fabio Rodriquez, 2001. Edian Shabani, 2003. Nzuzi Toko, 1990

Sturm: Anto Gudelj, 1990. Davor Mutabdzic, 2003. Daniel Pinheiro, 2000. Petar Ugljesic, 1992.



Zuzüge: Pepe (Thalwil), Dragan Gyorgiev (Rotkreuz), Nelson Afulike (Muri), Lukas Winzap, Petar Ugljesic (beide Zug 94), Gudelj (Klingnau), Dodaj (YF Juventus II), Nzuzi Toko (Würzburger Kickers).

Abgänge: Sergej Mihajlovic (Regensdorf), Raphael Mollet, Marvin Hezel (beide Rücktritt), Raphael Meyer (Pause), Alessio Caputo, Levin Di Iorio, Mamadou Sylla (alle unbekannt).

