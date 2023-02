Fussball Glamour auf der Dornau: Ex-Nati-Spieler Johan Vonlanthen greift dem FC Dietikon unter die Arme Der «Wintermeister» der 2. Liga inter sorgt auch im neuen Jahr für Schlagzeilen. Um das Kader für die Zukunft fit zu machen, arbeitet der Verein intensiv mit dem jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten zusammen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.02.2023, 15.50 Uhr

Im Sommer 2017 spielte Johan Vonlanthen (weisses Dress) beim FC Wil in der Challenge League. Michel Canonica

«Breaking News: Johann Vonlanthen neu beim FCD» postete Pascal Stüssi, seines Zeichens Vizepräsident des FC Dietikon, am vergangenen Sonntag auf seinem Instagram-Profil. Dazu ein Foto, auf welchem Klub-Boss Claudio Lorenzet ebendiesen Johan Vonlanthen umarmt und «Daumen hoch» zeigt. Die Geschichte dahinter: Vonlanthen berät die Limmattaler in Sachen Spielertransfers. Allerdings ist dies keine «Breaking News» mehr, der frühere Profispieler arbeitet seit geraumer Zeit mit Dietikons Chefcoach Daniel Tarone zusammen.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt Vonlanthen: «Ich sehe das alles sehr positiv im Hinblick auf die Rückrunde.» Sein Engagement beim FC Dietikon sei momentan noch unverbindlich, so Vonlanthen weiter. Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, in naher Zukunft mit einem festen Engagement auf der Dornau zu arbeiten, erklärt Vonlanthen: «Das steht aktuell noch nicht zur Diskussion.» Der gebürtige Freiburger ist seit vergangenem Sommer Sportchef beim FC Fribourg in der 2. Liga inter. «Eine Herzensangelegenheit» sei das für ihn.

Da haben sich zwei gefunden: Ex-Profi Johan Vonlanthen (rechts) und FCD-Chef Claudio Lorenzet. zvg

Eine Herzensangelegenheit ist der FC Dietikon nach eigener Aussage für Claudio Lorenzet. Der umtriebige Vereinspräsident ist darum immer wieder gut für kernige Aussagen. So begründete er den Deal mit Vonlanthen folgendermassen: «Wir beim FC Dietikon müssen für ein bisschen Glamour sorgen zwischen Zürich und Basel.» Mit anderen Worten: Ein wenig Hollywood im beschaulichen Limmattal kann nicht schaden.

Winzap-Transfer nach Wohlen jetzt abgesegnet

Wenig glamourös für die Dietiker ging die Wechsel-Posse um den abgewanderten FCD-Goalie Lukas Winzap zum FC Wohlen zu Ende. Wir erinnern uns: Der junge Mann packte Ende Januar auf der Dornau seine Siebensachen und verschwand über den Mutschellen hinweg ins Bünztal. Über dieses Vorgehen war man in Dietikon verständlicherweise «not amused», wetterte über die «stillose Art und Weise» des Abgangs von Winzap und wollte von Wohlen Geld sehen. Doch die Freiämter weigerten sich zu bezahlen, und die Dietiker wollten darum den Transfer verhindern. Dann wurde es plötzlich ruhig in der Causa Winzap. Nun äussert sich FCD-Präsident Lorenzet folgendermassen: «Der Fall ist ad acta gelegt, der Verband hat den Transfer durchgewunken.»

