Fussball Entscheidung erst in der Nachspielzeit: Der FCD siegt nach Startschock mit 3:1 Die Limmattaler Fussballer haben in der 2. Liga inter endlich wieder einmal eine Partie gewonnen. Der Sieg in Sursee geht in Ordnung, war aber ein hartes Stück Arbeit. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.05.2022, 13.57 Uhr

Zum Glück gibt's Schienbeinschoner. FCD-Stürmer Mamadou Sylla (blaues Dress) wird von Sursees Tim Leisi auf rustikale Art gestoppt. Ruedi Burkart

Im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die 1. Liga hat der FC Dietikon in den vergangenen Wochen Terrain gegenüber seinem ärgsten Widersacher Muri eingebüsst. Da beide Teams ihre Samstagspartien gewinnen konnten, liegen die Freiämter auch sechs Runden vor Ende der Saison auf dem aufstiegsberechtigten zweiten Rang, sechs Zähler vor den drittplatzierten Limmattalern.

Zum Spiel des FCD in Sursee. Das Positive vorweg: Nach zuletzt drei sieglosen Partien durften die Limmattaler dank Treffern von Mollet (25.), Rodriguez (92.) und Dalipi (95.) endlich wieder einmal einen Dreier feiern. Nach einem verpatzten Start – Sursees Führungstreffer fiel in der fünften Minute nach einem kurzzeitigen Chaos in Dietikons Defensive – fing sich der FCD nur langsam wieder. Sehenswert war immerhin Mollets Ausgleichstreffer in der 25. Minute: Der 33-jährige Routinier zirkelte einen direkten Freistoss aus gut und gerne 25 Metern zum zwischenzeitlichen 1:1 in die rechte obere Torecke der Luzerner.

Viel Einsatz, wenig Ertrag: Dietikons Raphael Meyer tanzt Sursees Jan Schumacher aus, ein Tor wollte Dietikons Offensivakteur indes nicht gelingen. Ruedi Burkart

Dass es bis in die Nachspielzeit dauern sollte, bis die Dietiker mit zwei weiteren Treffern den Sack zumachen konnten, haben sich die Limmattaler selbst zuzuschreiben. In ihren Aktionen lag wenig Überzeugung, vieles blieb Stückwerk. Der neutrale Beobachter hätte lange Zeit beim besten Willen nicht erraten können, welches der beiden Teams auf dem Platz denn nun dringend auf Punkte angewiesen ist und welches ohne Motivation gegen vorne und ohne Angst gegen hinten im Mittelfeld der Tabelle liegt.

«Nach den letzten Partien strotzten meine Spieler natürlich nicht gerade vor Selbstvertrauen»,

brachte es FCD-Chefcoach Daniel Tarone nach dem Schlusspfiff auf den Punkt. Immerhin setzte sich am Schluss doch noch die individuelle Klasse der Limmattaler durch. Erst verwertete Rodriguez einen Zuckerpass von Mutabdzic zum 2:1 (93. Minute), dann traf Dalipi ins leere Tor zum Schlussresultat von 3:1. Kein Zweifel, verdient ist der Sieg auf alle Fälle.

Am kommenden Mittwoch gestaltet sich die Aufgabe für die Dietiker um einiges tückischer als gegen Sursee. Beim Nachtragsspiel in Einsiedeln treffen sie auf einen Gegner, der wie sie dringend auf Punkte angewiesen ist – allerdings im Kampf gegen den sich abzeichnenden Abstieg.

Telegramm Sursee – Dietikon 1:3 (1:1) Stadion Schlottermilch. – 258 Zuschauer (offizielle Angabe). – SR: Ante Palesko. – Tore: 5. Burkard 1:0. 25. Mollet 1:1. 92. Rodriguez 1:2. 95. Dalipi 1:3.

Dietikon: Inaner; Lazic, Pa Modou, Hezel, Hasani (61. Simao); Mollet, Dalipi; Mutabdzic, Meyer (78. Rodriguez), Caputo; Sylla.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Moreno, Duvnjak, Di Gregorio und Puglia (alle verletzt) sowie Stamenkovic (Militär). – Verwarnungen: 44. Daka, 50. Kramis, 53. Bieler, 62. Sylla, 71. Kinis, 74. Dalipi, 85. Ehrler. – Cornerverhältnis: 2:4.

