Fussball Entscheidendes Tor in der 89. Minute: Der FC Dietikon siegt dank Di Gregorio Das 1:0 in Zofingen ist der sechste Sieg in der siebten Meisterschaftsrunde der 2. Liga inter für die Limmattaler. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.10.2022, 15.55 Uhr

Leandro Di Gregorio brachte mit seinem direkt verwandelten Freistoss die Dietiker Fussballer auf die Siegesstrasse. Ruedi Burkart (3. September 2022)

Besser hätte das Wochenende für die Dietiker 2.-Liga-inter-Fussballer nicht verlaufen können. Während sie eine schwierige Partie auswärts gegen den SC Zofingen mit 1:0 gewannen (Di Gregorio traf nach 89 Minuten mittels direkt verwandeltem Freistoss), liess die direkte Konkurrenz Federn. Sowohl der bisherige Tabellenleader Windisch (1:3 in Liestal) als auch die Old Boys (1:2 in Muttenz) blieben ohne Zähler. Konsequenz: Nach sieben gespielten Meisterschaftsrunden liegen die Limmattaler in der Gruppe 3 bereits drei und mehr Zähler vor den ersten Verfolgern. Dietikons Chefcoach Daniel Tarone war nach dem Sieg in Zofingen hörbar erleichtert:

«Das war kein einfaches Spiel gewesen. Es gab nur wenige Chancen aus dem Spiel heraus.»

Eine der besten vergab FCD-Stürmer Gudelj in Halbzeit eins. Geklingelt hatte es dann erst nach 89 Minuten, als Dietikons Leandro Di Gregorio seine ganze Routine aufblitzen liess und einen Freistoss sehenswert zum «Goal of the Match» verwertete.

Zofingen – Dietikon 0:1 (0:0)

Trinermatten. – Tor: 89. Di Gregorio 0:1. Dietikon: Winzap; Lazic (60. Hasani), Pa Modou, Dodaj; Pepe, Rodriguez (60. Mutabdzic), De Gregorio, Shabani (85. Afulike), Simao; Ugljesic (68. Gyorgiev), Gudelj.

Bemerkungen: Dietikon u. a. ohne Dalipi, Itoko (beide gesperrt) sowie Toko, Stefanovic, Puglia, Duvnjak und Moreno (alle verletzt). – Verwarnungen: Pepe, Hasani und drei gegen Zofingen.

