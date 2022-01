FC Dietikon Eisige Temperaturen beim Testspiel: Ein Kaltstart in der neuen Heimat In der zweiten Vorbereitungspartie des Winters spielte der FC Dietikon im Duell zweier Klubs aus der 2. Liga inter gegen Red Star 2:2. Die Limmattaler präsentierten bei klirrender Kälte neue Gesichter in ihrem Team. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.01.2022, 13.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 28-jährige Offensivspieler Mamadou Sylla (rotes Dress) bestritt am Dienstag sein Heimdébut auf der Dornau. Alexander Wagner

Nein, übermässig zufrieden war Dietikons Chefcoach Daniel Tarone nicht mit der Leistung seines Teams. Das Schlussresultat von 2:2 gegen Red Star im Duell der beiden letztjährigen 1.-Liga-Absteiger sehe zwar okay aus, «aber wir müssen noch viel arbeiten bis zum Start der Rückrunde». Los geht's mit der Meisterschaft in der 2. Liga inter Mitte März.

In der bitterkalten Dienstagnacht – die Temperaturen bewegten sich knapp unterhalb der Nullgradgrenze – taten sich beide Teams auf dem Dietiker Kunstrasen schwer, zusammenhängende Spielzüge waren eine Seltenheit. Das Positive: Kein Akteur schien sich verletzt zu haben.

Zwei FCD-Akteure feierten ihr Dornau-Début

Beim FCD – der weiterhin ohne den am Afrika-Cup engagierten Abwehrchef Pa Modou spielt – gaben zwei Neuverpflichtungen ihren Einstand auf der Dornau. Der bärtige Grieche Ilias Kotsi und der 28-jährige Franzose Mamadou Sylla durften je eine Halbzeit im Sturmzentrum ran. Kotsi wurde Dietikons Sportchef Marcello Stellato empfohlen, Sylla – in der Vorrunde noch bei 3.-Ligist Zürich City – drängte sich in Trainings auf. Gegen Red Star blieben die beiden ohne grosse Aktionen. Anders ein paar Tage zuvor, als der FCD in Höngg gleich mit 3:0 gewinnen konnte. Dort schoss Kotsi zwei Tore.

Blieb diesmal ohne Torerfolg: der Neo-Dietiker Ilias Kotsi. Alexander Wagner

«Gegen Höngg spielten wir super, gegen Red Star hatten wir Mühe», so das Kurzfazit von Tarone. Weiter geht der Reigen der Vorbereitungsspiele bereits am kommenden Samstag mit der Partie gegen 1.-Ligist Zug 94 (13 Uhr, Dornau).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen