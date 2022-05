Fussball Einbahnfussball auf der Dornau: Der FC Dietikon gewinnt gegen Absteiger mit 10:0 Mit einem «Stängeli» gegen Wangen bei Olten macht der FCD in der 2. Liga inter weiterhin Druck auf Konkurrent Muri. Dieser mühte sich gegen Schöftland zu einem 2:2. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.05.2022, 12.22 Uhr

«Lass dich umarmen!» Dietikons Dreifachtorschütze Raphael Meyer (links) freut sich mit Bondoy Itoko. Ruedi Burkart

Die nüchternen Fakten zuerst. In der drittletzten Meisterschaftsrunde hat der FC Dietikon gegen Absteiger Wangen bei Olten mit 10:0 gewonnen und sich damit erfolgreich für die blamable 2:3-Pleite aus der Hinrunde revanchiert. Sieben Spieler teilen sich die zehn Tore auf, Fabio Rodriguez (2) und Raphael Meyer (3) trafen mehrfach. Derweil schwächelt Muri, der direkte Konkurrent um den zweiten Aufstiegsplatz, weiterhin. Gegen Schöftland reichte es nur zu einem 2:2.

In der Tabelle liegt der FCD vor den beiden letzten Durchgängen noch einen Punkt hinter den Freiämtern. Nun hat es das Team von Cheftrainer Daniel Tarone in den eigenen Füssen. Zwei Siege – nächsten Samstag daheim gegen Unterstrass und dann am 11. Juni in der «Finalissima» in Muri – und die Rückkehr in die 1. Liga ist Tatsache.

«Die Jungs haben es heute gut gemacht. Für uns war es ein entspannter Nachmittag»,

freute sich der FCD-Chef. Tatsächlich machte die Leistung der Limmattaler am Samstag Lust auf mehr. Klar, die Gäste aus dem Solothurnischen machten es dem FCD auch nicht allzu schwer. Sie – die seit Wochen als Absteiger feststehen – reisten mit gerade mal zwei Auswechselspielern auf die Dornau und wehrten sich, solange die Kräfte reichten, einigermassen erfolgreich gegen eine Klatsche.

Der etwas andere Torjubel nach dem 4:0: Trainer Daniel Tarone, Torschütze Faria Simao (11) und Fabio Rodriguez (22). Ruedi Burkart

Der Widerstand war nach einer knappen halben Stunde gebrochen. Zuerst liess der 32-jährige FCD-Regisseur Pa Modou bei seinem direkt verwandelten Freistoss aus gut und gerne 25 Metern zum 1:0 (12.) seine ganze Routine aus 250 Super-League-Partien aufblitzen. Dann bediente er im Anschluss an den ersten Corner Bondoy Itoko ideal. Der 24-jährige Kongolese brauchte nur noch den Kopf hinzuhalten – 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel fiel das dritte Tor für den FC Dietikon, als Fabio Rodriguez nach einer wunderbaren Kombination auf Zuspiel von Davor Mutabdzic erfolgreich abschliessen konnte (43.).

Meyer wie vor 35 Jahren Portos Rabah Madjer gegen Bayern

Nach dem Seitenwechsel brachen auf der Dornau alle Dämme. Ins Rampenlicht spielte sich insbesondere Raphael Meyer. Der 29-jährige Vollblutstürmer kam für Mamadou Sylla und erzielte nicht nur drei Treffer selbst. Er bereitete auch deren zwei magistral vor. Und sein Tor zum zwischenzeitlichen 9:0 (85.) war allein das Eintrittsgeld wert. Meyer schloss eine Aktion über Di Iorio und Simao sehenswert mit der Hacke ab.

Telegramm Dietikon - Wangen bei Olten 10:0 (3:0) Dornau. – 150 Zuschauer. – SR: Bernhard Aggeler. – Tore: 12. Pa Modou 1:0. 27. Itoko 2:0. 43. Rodriguez 3:0. 47. Simao 4:0. 50. Meyer 5:0. 56. Rodriquez 6:0. 61. Meyer 7:0. 75. Di Iorio 8:0. 85. Meyer 9:0. 87. Dalipi 10:0.

Dietikon: Inaner (82. Kapic); Simao, Lazic, Pa Modou, Hasani; Mollet, Dalipi; Itoko (76. Pinheiro), Rodriguez (59. Caputo), Mutabdzic (59. Di Iorio); Sylla (46. Meyer).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Hezel (auf der Bank, kein Einsatz), Moreno, Duvnjak, Di Gregorio und Puglia (alle verletzt) sowie Stamenkovic (Militär). – Verwarnungen: 34. Sylla (Foul) sowie drei gegen Wangen. – 77. Pfostenschuss Caputo, 79. Lattenschuss Pinheiro. – Cornerverhältnis: 6:1.

Ältere Zeitgenossen fühlten sich für einen Moment ins Jahr 1987 zurückversetzt, als ein gewisser Rabah Madjer auf ähnliche Weise im Final des Europapokals der Landesmeister für Porto das 1:1 gegen Bayern München erzielte.

Das legendäre Tor von Portos Rabah Madjer 1987 gegen Bayern München.

