Ein erster Schritt aus der Krise: Der FC Schlieren gewinnt in Luzern 5:0

Viel Schnee und wenige Fussballspiele am Wochenende

Das kurze Comeback des Winters wirbelte am vergangenen Wochenende den Amateurfussball gehörig durcheinander, zahlreiche Partien sind dem Schnee zum Opfer gefallen. So auch in der 2. Liga inter das Auswärtsspiel des FC Dietikon bei Liga-Neuling Mutschellen Ein Nachholtermin ist noch nicht fixiert. Eine Klasse tiefer – in der regionalen 2. Liga – fielen unter anderen die Partien des FC Schlieren und des FC Urdorf aus. Ebenfalls nicht durchgeführt werden konnte in der 3. Liga das Limmattaler Derby zwischen dem FC Engstringen und den Dietiker Reserven sowie das Gastspiel des FC Oetwil-Geroldswil in Thalwil.