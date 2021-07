Ehemaliger FC-Schlieren-Trainer coacht jetzt FC Brasil Swiss

Fussball Gemeinsame Sache mit Ronaldinho: Ehemaliger FC-Schlieren-Trainer will jetzt Samba auf dem Juchhof Fernando Esteban wird Trainer und Sportchef des neuen FC Brasil Swiss. Der Stadtzürcher Klub wird alimentiert von einem Energy-Drink-Hersteller. Eine Rolle spielt auch Ex-Profi Ronaldinho. Ruedi Burkart 07.07.2021, 21.38 Uhr

Energy Drink mit Konterfei von Brasilien-Ikone Ronaldinho und Portemonnaie mit Schweizer Kreuz: Der Spanier Fernando Esteban wird das ehrgeizige Projekt FC Brasil Swiss leiten. Ruedi Burkart

Vor gut drei Monaten wurde Fernando Esteban als Trainer der abstiegsbedrohten Schlieremer NLB-Fussballerinnen entlassen. Er wolle jetzt erst einmal durchatmen und dann schauen, ob und vor allem wann er eine neue Aufgabe im Fussball übernehmen werde, sagte Esteban am Tag nach seiner Absetzung.

Lange konnte der leidenschaftliche Fussballer die Füsse nicht stillhalten. Esteban, in früheren Jahren unter anderem beim damaligen Challenge-Ligisten Wohlen als Assistenztrainer von Martin Rueda tätig, hat eine neue Herausforderung angenommen. Er wird künftig die sportlichen Geschicke eines neuen Vereins namens FC Brasil Swiss leiten. Neu ist beim Verein indes nur der Name, bisher heisst der Klub CD Español Iberia und kickt auf dem Juchhof in der 4. Liga.

Der Klub mit Postadresse in Spreitenbach wurde 1973 gegründet und vor 12 Jahren vom Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) definitiv aufgenommen. Laut Patrick Meier, dem Geschäftsführer des FVRZ, kann die Namensänderung in nächster Zeit vollzogen werden. Bis dahin heisst der neue FC Brasil Swiss also noch CD Español Iberia.

Esteban und die Multi-Kulti-Truppe

Wenn Esteban über sein neues Projekt spricht, hört man die Begeisterung mit jedem Wort förmlich heraus: «Das wird eine ganz gute Sache. Wir stellen jetzt ein Kader zusammen, 14 Spieler haben wir bereits.» Die Mannschaft werde eine klassische Multi-Kulti-Truppe sein, so Esteban weiter. «Bis jetzt sind neben Schweizern auch Portugiesen, Italiener, Brasilianer, Spanier und Serben dabei. Auch zwei Marokkaner und ein Mexikaner stehen im Team.» Kleine Brötchen backen sollen die anderen, Esteban will mit seinem Team nach oben. Er sagt ganz unbescheiden:

«Die regionale 2. Liga soll für uns nur ein Zwischenziel sein.»

Alles schön und gut. Aber warum benennt sich ein bescheidener 4.-Liga-Verein um in FC Brasil Swiss? Das habe mit dem Hauptsponsor zu tun, so Esteban. «Wir werden unterstützt von der Marke Vrauu, die Energy Drinks herstellt.» Und jetzt wird es so richtig interessant. Vrauu, in Europa noch weitgehend unbekannt, hat als Markenbotschafter den früheren Weltklasse-Fussballer und 97-fachen brasilianischen Nationalspieler Ronaldinho unter Vertrag. «Darum die Assoziation Schweiz und Brasilien», sagt Esteban.

Ronaldinho im Jahr 2005. Frank Augstein

Laut dem neuen Trainer sind die Trikots, das Trainingsmaterial und alle anderen Textilien wie zum Beispiel Trainingsanzüge bereits bestellt. «Die Dresses sehen super aus», so Esteban, «wir spielen in den Farben der brasilianischen Nationalmannschaft, haben aber auch noch rote Elemente auf den Trikots.» Ein bisschen Schweiz müsse auf den Dresses schon sein.

Einen erfolgreichen Fussball spielen zu lassen und möglichst rasch aus der 4. Liga aufzusteigen ist die Kernaufgabe von Esteban. Doch der FC Brasil Swiss will auch neben dem grünen Rasen tätig sein.

«Wir wollen versuchen, die verschiedenen Kulturen ausserhalb des Fussballs zusammenzubringen. Beispielsweise mit verschiedenen Aktionen oder speziellen Anlässen.»

Ein solcher «spezieller Anlass» könnte ein ganz prominenter Besuch aus Südamerika sein. «Es ist angedacht, dass Ronaldinho noch dieses Jahr in die Schweiz kommen wird, um für Vrauu zu werben», so Esteban. Wer weiss, vielleicht adelt der ehemalige Profi von Paris Saint-Germain, Barcelona und Milan mit seinem Besuch sogar die Fussballanlage Juchhof.