FC Dietikon wechselt Trainer nach Aufstieg aus

Fussball Duo soll den Ligaerhalt schaffen: FC Dietikon holt Haziri und Laski zurück Nach dem Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga wechselt der FCD überraschend das Trainergespann aus. Dieses Vorgehen stösst nicht überall auf Verständnis. Jetzt übernehmen zwei ehemalige 1.-Liga-Fussballer. Ruedi Burkart 02.07.2021, 11.30 Uhr

Sie übernehmen das «Zwei» des FC Dietikon: Naim Haziri (links) und Ardian Laski (rechts). Ruedi Burkart

Gross war die Freude am vergangenen Sonntag, als die 2. Mannschaft des FC Dietikon nach einem 6:1-Heimsieg gegen Uitikon den Wiederaufstieg in die 3. Liga feierte. Auch das damalige Trainerduo Gianni Petrone/Salvatore Castelluzzi reckte jubelnd die Fäuste gen Himmel. Wenige Tage später war die Ernüchterung indes gross und die beiden Aufstiegshelden ihren Job auf der Dornau los.

«Brutal enttäuscht» sei er vom Vereinsvorstand, sagt Petrone. Man habe ihm und seinem Assistenten Castelluzzi immer wieder gesagt, dass der per 31. Juni ausgelaufene Vertrag «dann schon noch» verlängert werde. Petrone:

«Ich habe immer wieder nachgehakt, sicher drei- oder viermal. Doch Sportchef Marcello Stellato hielt mich immer wieder hin und fragte mich, ob ich ihm denn nicht vertraue. Schliesslich würden wir uns ja schon über 30 Jahre lang kennen.»

Gianni Petrone fühlt sich von den Verantwortlichen des FC Dietikon unfair behandelt.

Statt einer Vertragsverlängerung kam am vergangenen Dienstag während eines Gesprächs mit Präsident Renato Casanova und Marcello Stellato der Hammer. «Man teilte uns mit, dass man nicht mehr mit uns plant», so Petrone. Schade sei einfach, dass man ihn und Castelluzzi so lange hingehalten habe. «Hätten wir früher gewusst, dass wir gehen müssen, hätten wir eine neue Herausforderung angenommen.» Er selbst schlug in den vergangenen Wochen zwei Angebote aus. Stellato sagt dazu:

«Ich war damals, als mich Gianni Petrone wegen der Vertragsverlängerung angefragt hatte, ja noch gar nicht offiziell im Amt.»

Sein Engagement als Sportchef des FC Dietikon begann erst am vergangenen Mittwoch, dem 1. Juli. Ergo habe er damals auch noch keine Entscheidungsbefugnis gehabt.

«Natürlich ist es nicht üblich, dass ein Verein nach einer erfolgreichen Saison den Trainerstaff auswechselt», meinte FCD-Klubpräsident Casanova auf Anfrage. Das sehe gegen aussen schon ein wenig komisch aus. Aber man habe gute Gründe gehabt, die Verträge mit dem Duo Petrone/Castelluzzi nicht zu verlängern. Zudem, so Casanova:

«Im persönlichen Gespräch teilte uns Gianni Petrone mit, dass er einen neuen Vertrag nicht unterschrieben hätte.»

Öffentlich nimmt der Präsident nicht weiter Stellung zum Fall, und Marcello Stellato hat die ganze Sache ebenfalls abgehakt. «Auch ich gebe keine Auskunft über interne Angelegenheiten», so der Sportchef. Man wolle die Sache nicht grösser machen als nötig.

Die zwei «verlorenen Söhne» kehren zurück

Künftig dirigieren zwei ehemalige Spieler des FCD-Fanionteams die Reserven. Naim Haziri, 36-jährig und Inhaber einer eigenen Bodenbeläge-Firma in Weiningen, sowie Ardian Laski, 37-jährig und wohnhaft in Altstetten, sollen das «Zwei» in der 3. Liga halten. Die beiden waren am vergangenen Mittwoch Zeuge des Dietiker 4:1-Siegs zum Abschluss der 1.-Liga-Saison. «Wir freuen uns auf die neue Aufgabe», meinte Haziri, als er sich mit seinem Kumpel Laski vor dem FCD-Logo im Garderobengebäude zum gemeinsamen Foto aufstellte.

Die beiden sind bezüglich Kompetenzen gleichberechtigt. An den Meisterschaftsspielen wird man sich abwechseln. «Das eine Mal werde ich spielen und Naim an der Linie coachen, ein anderes Mal spielt Naim und ich schreie von draussen auf den Platz», meint Laski mit einem Schmunzeln.

Bemerkenswertes Detail: Haziri spielte zwischen 2006 und 2011 für Wil und den FC Wohlen 121-mal in der Challenge League. Beide, Haziri und Laski, verliessen den FCD im Januar 2020. Jetzt sind sie zurück, und gehen voller Elan an die neue Aufgabe heran.