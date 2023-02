Fussball Dornau-Klub greift auf dem Transferwühltisch zu: Das Kader des FC Dietikon nimmt Formen an Bereits fünf neue Akteure haben beim «Wintermeister» der 2. Liga inter unterschrieben, darunter auch zwei Torhüter. Offen bleibt die Frage, wie es mit dem zum FC Wohlen gewechselten Lukas Winzap weitergeht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.02.2023, 15.00 Uhr

Rachid Dos Santos (hier im gelben Schlieremer Dress) ist wieder im Limmattal gelandet. Ruedi Burkart (24. Juli 2020)

In einem knappen Monat starten die fünf Gruppen der 2. Liga inter in die Rückrunde. Aus der Pole-Position wird der FC Dietikon in der Gruppe 3 ins Rennen um den Aufstieg in die 1. Liga steigen. Das Team vom Sportplatz Dornau, der jetzt dank eines Sponsoringdeals Neo-Arena heisst, weist vor den 14 Partien der Rückrunde drei und mehr Punkte Vorsprung auf die Verfolger auf. Und weil die ambitionierten Limmattaler auch nach der 28. und letzten Meisterschaftsrunde am 17. Juni ganz vorne stehen wollen, machen die Verantwortlichen das Kader fit für den Fussballfrühling.

Zum einen bestreitet das Team von Chefcoach Daniel Tarone insgesamt sieben Vorbereitungspartien, zum anderen ist ein Trainingswochenende angedacht. Und, nicht zuletzt, wird die Mannschaft personell verändert. Zum einen, weil man nach dem überraschenden Abgang von Goalie Lukas Winzap unter Zugzwang geraten ist, zum anderen, weil auf verschiedenen Positionen auf dem Feld Änderungen nötig sind.

Dietikon hat jetzt wieder ein Goalie-Duo

Kennen sich aus dem Nachwuchs von GC: der neue FCD-Goalie Danko Savanovic (links) und Stürmer Petar Ugljesic. zvg

Bereits seit geraumer Zeit bekannt sind die Zuzüge von Goalie-Veteran Andris Vanins (42) und Offensivakteur Giandomenico Tanzillo (26). Dass trotz der Ankunft des 100-fachen lettischen Nationalspielers Vanins (ehedem Profi bei Sion und dem FC Zürich) im Limmattal ein zweiter Torhüter hermusste, war klar. Schliesslich ging in der Winterpause nicht nur Stammgoalie Winzap, auch dessen Back-up Admir Kapic trägt künftig nicht mehr das FCD-Dress. Anfang dieser Woche durfte Dietikons Vereinspräsident Claudio Lorenzet Vollzug vermelden: Ein 29-jähriger Serbe namens Danko Savanovic wird künftig zusammen mit Ex-Profi Vanins das Dietiker Goalieduo bilden. Savanovic wurde im Nachwuchs von GC und dem FC Wohlen ausgebildet, hat bisher 17-mal in der 1. Liga gespielt und im vergangenen Sommer beim 3.-Ligisten Rothrist seinen Rücktritt gegeben. Nun streift er sich in Dietikon wieder die Goalie-Handschuhe über.

Eine interessante Personalie ist der Angolaner Rachid Dos Santos. Der 25-jährige Flügelspieler hat zwar bei Dietikons Gruppengegner Unterstrass noch einen bis Ende Saison laufenden Vertrag. «Aber er hat sich bei uns angeboten», so Lorenzet. Nach einer starken zweiten Halbzeit bei der 2:4-Niederlage im Testspiel gegen 1.-Ligist Tuggen am vergangenen Samstag war der Fall klar: Dos Santos wird verpflichtet. Limmattaler Fussballfans ist der Name übrigens nicht gänzlich unbekannt. Dos Santos wirbelte ab 2017 vier Jahre lang im Dress des FC Schlieren in der 2. Liga die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander.

Vitor Hugo Ferreira Ramalho. zvg

Der dritte neue Spieler im Bunde ist Vitor Hugo Ferreira Ramalho. Der 24-jährige Mittelfeldakteur kommt aus der 5. Liga vom FC Hard Zürich auf die Dornau. «Er kann eine klassische Nummer 6 im Zentrum spielen», urteilt FCD-Chefcoach Tarone.

Weitere Zuzüge sind möglich

Fünf Spieler sind bisher gekommen, sechs gegangen – sind die Transfertätigkeiten damit in Dietikon abgeschlossen? Nicht ganz, lässt Tarone wissen. «Wir müssen noch einen vollwertigen Ersatz für Anto Gudelj im Angriff holen.» Zur Erinnerung: Gudelj ist aus beruflichen Gründen ins Welschland gezogen. Und ein linker Aussenverteidiger ist auch noch gefragt. Offen ist das Transferfenster bis am kommenden Mittwoch, 15. Februar.

Keine Neuigkeiten gibt es bezüglich des Transfer-Theaters um den 21-jährigen Lukas Winzap. Der Goalie, ausgestattet mit einem Vertrag beim FC Dietikon bis Ende dieser Saison, hat die Dornau Ende Januar bekanntlich Hals über Kopf verlassen und ist über den Mutschellen ins Bünztal zum 1.-Liga-Klub Wohlen geflüchtet. Auch wenn Winzap auf der Website transfermarkt.ch seit dem 24. Januar als Spieler des FC Wohlen ausgewiesen wird - mit Vertrag bis zum 30. Juni 2023 -, durch ist der Transfer noch nicht. In Dietikon will man nicht einfach so klein beigeben. «Wir erteilen freiwillig keine Freigabe», lässt FCD-Boss Lorenzet auf Anfrage wissen. Affaire à suivre.

Transfers FC Dietikon Zuzüge: Giandomenico Tanzillo (26, zuletzt Wohlen), Andris Vanins (42, Comeback), Danko Savanovic (29, zuletzt Rothrist), Rachid Dos Santos (25, Unterstrass), Vitor Hugo Ferrera Ramalho (24, Hard Zürich).

Abgänge: Admir Kapic (Karrierenende), Ilias Kotsi (Glattbrugg), Daniel Pinheiro (Zürich City), Lukas Winzap (Wohlen), Anto Gudelj, Nelson Afulike (beide unbekannt).

Stand der Angaben: 8. Februar 2023

Dietikons Vorbereitungspartien FC Kosova (1. Liga) - FCD (2. inter) 6:0

Dübendorf (2.) – FCD 0:3

FCD - Tuggen (1.) 2:4

Samstag, 11. Februar: FCD - FC Basel U17/U18, 14 Uhr, Neo-Arena.

Mittwoch, 15. Februar: YF Juve (Promotion League) – FCD, 19.30 Uhr, Juchhof 1, Zürich.

Samstag, 25. Februar: Witikon (2.) – FCD, 11 Uhr.

Samstag, 4. März: FCD - SV Schaffhausen (2. inter), 16 Uhr.

Rückrundenstart am Samstag, 11. März mit einem Heimspiel gegen den FC Unterstrass (16 Uhr, Neo-Arena).

