Dietikons Sportchef Marcello Stellato im grossen Interview

Fussball Dietikons Sportchef Marcello Stellato: «Pa Modou ist für uns Gold wert» Der 58-jährige Italiener hält beim interregionalen 2.-Ligisten

FC Dietikon als Sportchef der 1. Mannschaft die Fäden in der Hand. Vor dem Start in die Rückrunde blickt er voraus, und zurück auf einen Abend im September 2009. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.03.2022, 13.46 Uhr

Kaum einer kennt im Zürcher Fussball mehr Leute: Marcello Stellato, in der Szene auch schon mal «Mischler» genannt. Ruedi Burkart

Steigt der FC Dietikon Ende Saison auf?

Marcello Stellato: Sie sprechen die Aussage unseres neuen Präsidenten an.

Genau. Claudio Lorenzet sagte in dieser Zeitung, man wolle «um jeden Preis» zurück in die 1. Liga. Wie deuten Sie «um jeden Preis»?

Was der Präsident damit genau meint, das müssen Sie ihn direkt fragen. Wir werden im Trainerstaff und in der Mannschaft jedenfalls alles tun, um diese Vorgabe umzusetzen. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Das Ergebnis kann man nicht planen. Aber man kann die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückrunde schaffen. Und das haben wir meiner Meinung nach getan.

Mit der Vertragsverlängerung von Pa Modou.

Ja, unter anderem. Er ist für uns natürlich Gold wert mit seiner Erfahrung. Auf dem Feld und auch in der Kabine. Die Spieler schauen zu ihm hinauf, er macht nur schon mit seiner Präsenz die anderen Akteure besser.

Schön und gut. Aber mindestens drei weitere Klubs in der Dietiker Gruppe 5 wollen ebenfalls aufsteigen.

Klar, das ist so.

Der Fan darf sich also auf einen spannenden Fussball-Frühling freuen?

Absolut. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung erst in den letzten zwei, drei Runden fallen wird. Vielleicht sogar erst in der Schlussrunde.

Das wäre am 11. Juni. Dann muss Dietikon ins Freiamt zum aktuellen Tabellendritten Muri reisen.

Das wäre dann ein richtiges Finale. Gut für die Zuschauer, schlecht für die Nerven der Trainer und der Funktionäre (lacht).

Ich erinnere mich an Ihre Vorstellung vor knapp einem Jahr als FCD-Sportchef zusammen mit dem neuen Trainer Daniel Tarone. Damals war bezüglich Rückkehr in die 1. Liga von einem Dreijahresplan die Rede. Ist dieser nach dem Präsidentenwechsel nun obsolet? Jetzt muss der Aufstieg in drei Monaten her, nicht in drei Jahren.

Die ursprüngliche Dreijahresplanung bleibt bestehen. Aber mit Claudio Lorenzet ist ein neuer Präsident mit neuen Ideen in den Verein gekommen, das finde ich gut. Wir beide stehen mehr oder weniger jeden Tag in Kontakt miteinander. Wir wollen insbesondere die Rahmenbedingungen für die 1. Mannschaft verbessern. Claudio hat seine klare Meinung und vertritt diese auch, die Richtung ist vorgegeben. Man darf nicht vergessen, dass die Konstellation mit dem aufstiegsberechtigten zweiten Rang wegen der Umstrukturierung im Amateurfussball die Ausgangslage total verändert hat. Die Chance ist einmalig, die wollen wir packen.

Und wenn Sie und Daniel Tarone den Aufstieg verpassen? Können Sie sich dann einen neuen Job suchen?

Sehen Sie, sowohl Dani als auch ich sind uns gewohnt, mit Druck umzugehen. Er arbeitete lange Jahre als Profitrainer, ich war 15 Jahre beim FC Zürich für die Ausbildung der Goalies zuständig. Zudem haben wir beide einen Job neben dem Fussball.

Gesetzt den Fall, der FC Dietikon spielt in der kommenden Saison wieder in der 1. Liga. Gehen Sie mit mir einig, dass es dann noch schwieriger wird für junge Spieler aus dem Dietiker Nachwuchs, in der 1. Mannschaft Fuss zu fassen? Man wird dann noch stärker abhängig von auswärtigen Akteuren sein. Und die Zuschauer werden sich wieder fragen, wann denn endlich die Anstrengungen in der Nachwuchsabteilung Früchte tragen.

Der Sprung von den Junioren in die 1. Mannschaft ist natürlich ein grosser. Darum wollen wir in Zukunft unsere 2. Mannschaft, die momentan in der 3. Liga spielt, als eine Art Nachwuchsteam führen.

FC Dietikon U23?

Nicht mit dieser Bezeichnung natürlich, aber in diesem Sinne.

Sie sagen «im Moment» spielt die 2. Mannschaft in der 3. Liga. Das heisst?

Dass wir in mittlerer Zukunft versuchen wollen, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen.

Zurück zur 1. Mannschaft. In den nächsten Wochen und Monaten liegt alles drin. Vom Double, also dem Aufstieg in die 1. Liga und der Qualifikation für die Hauptrunde im Schweizer Cup, bis zur totalen Enttäuschung, wenn beide Ziele verfehlt werden.

Zum Cup Folgendes: Es wäre natürlich schön, wenn wir uns für die 1. Hauptrunde qualifizieren könnten. Aber dann können wir Pech haben und in der 1. Runde statt einem Hammerlos wie den FC Zürich oder GC einen 2.-Ligisten ziehen …

… und dann regnet es auch noch am Spieltag und kaum ein Zuschauer kommt auf die Dornau.

Genau. Darum liegt der Fokus klar auf der Meisterschaft.

Sie waren in Ihrer Karriere im Fussball schon an vielen Fronten aktiv. Sie haben schon vieles gesehen.

(schmunzelt): Das kann man so sagen.

Einen besonderen Moment erlebten Sie als Goalietrainer beim

FC Zürich im September 2009.

(kommt wie aus der Pistole geschossen): San Siro in Mailand, Gruppenphase der Champions League. Hannu Tihinen schiesst mit dem Absatz das Tor des Abends. Wir gewinnen mit dem FCZ 1:0.

Sie waren während 15 Jahren beim FC Zürich.

Eine gute Zeit! Das bleibt für immer.

Aber in den Profifussball sind Sie trotzdem nie eingestiegen. Warum nicht?

Zur Person Marcello Stellato Der 58-jährige Italiener Marcello Stellato ist in Dietikon aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie immer noch im Bezirkshauptort. Seit April 2021 ist er als Sportchef, Mitglied der FCD-Sportkommission und Strategischer Leiter Sport zurück auf der Dornau. Sein Fussball-ABC lernte der Goalie bei den Junioren des FC Dietikon. Als Aktiver spielte er für Baden (damals in der NLB), Dietikon, Inter Club Zurigo und den

FC Schlieren, mit dem er 1986 unter dem legendären Trainer Rolf Mazzurana den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. Als Trainer coachte er unter anderem Schlierens Nachwuchs, interimistisch für eine kurze Zeit die FCS-Frauen, den Dietiker Nachwuchs, die Fanionteams der Blue Stars (vier Saisons), des FC Horgen und des FC Dübendorf. Zudem war er ab 2004 während 15 Jahren beim FC Zürich in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Torhütertrainer. Stellato bekleidete Anfang der 2000er-Jahre beim FC Dietikon das Amt des Sportchefs und war auch Assistent des damaligen Trainers Fredi Iten. Hauptberuflich ist Stellato in der IT-Branche tätig.

Mir passte es damals einfach. Ich hatte einen tollen, verantwortungsvollen Teilzeitjob beim FC Zürich. Aber nur immer über Fussball sprechen, neun oder mehr Stunden pro Tag – das war nichts für mich. Zudem wollte ich in meinem Beruf in der ­IT-Branche bleiben. Wenn du dort nur schon ein Jahr weg bist, bist du wirklich weg vom Fenster.

Sie haben eine Anstellung als Profi also nicht unbedingt gesucht.

Genau.

Aber hätten Sie damals einsteigen können? Gab’s vom FCZ ein konkretes Angebot?

Ich hatte mit dem damaligen FCZ-Sportchef Fredy Bickel ein gutes Einvernehmen. Und als 2012 Martin Brunner als Goalietrainer aufhörte, denke ich, dass ich seinen Job hätte haben können.

Wenn Sie gewollt hätten.

Sagen wir es so: Wenn ich gewollt hätte, wäre die Möglichkeit da gewesen.

Sie kamen im letzten Jahr zusammen mit Daniel Tarone zum

FC Dietikon. Wer war zuerst unter Vertrag? Haben Sie Tarone mitgebracht? Oder hat der Cheftrainer den Sportchef auf die Dornau gelotst?

Ich machte den Anfang (lacht). Der damalige Vereinspräsident Renato Casanova kam auf mich zu und fragte mich um Rat. So hat das angefangen. Ich habe ein Netzwerk in der Fussballszene und kenne den einen oder anderen Trainer. So fragte ich Daniel Tarone an, ob er sich vorstellen könnte, zum FC Dietikon zu kommen.

Er konnte es sich sehr gut vorstellen.

So ist es. Und jetzt sind wir beide hier und wollen, wie schon erwähnt, mit der Mannschaft, mit dem ganzen Klub, sportlichen Erfolg haben.

Aus dem Archiv: Marcello Stellato (links) im Februar 2001 als Assistent von Trainer Ferdi Iten (rechts). Zweiter von links: der damalige Vereinspräsident Armando Stolz. Dirk C. Buchser

Start gegen Zofingen FCD ohne Dino Duvnjak Der FC Dietikon startet am Samstagnachmittag mit einem Heimspiel gegen Mittelfeldklub Zofingen in die Rückrunde der 2. Liga inter (16 Uhr, Dornau). Auf Seiten der Limmattaler gibt es eine gewichtige Absenz zu vermelden: Dino Duvnjak zog sich im letzten Testspiel des Winters gegen den SV Schaffhausen (1:2-Niederlage) mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Kreuzbandriss zu. Damit dürfte die Saison für den 25-jährigen Mittelfeld-Puncher bereits zu Ende sein. Ebenfalls fehlen werden der neue Stürmer Kotsi (Quarantäne) sowie die beiden Verteidiger Stamenkovic (Rekrutenschule) und Moreno (Kreuzbandriss). FCD-Coach Daniel Tarone nimmts pragmatisch: «Wir spielen mit jenen, die da sind.» Das ursprünglich auf Sonntag terminierte Testspiel gegen 2.-Ligist Schlieren wurde kurzfristig gestrichen.

