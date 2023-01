Dietikons Fussballer legen wieder los mit dem ersten Testspiel

Fussball Dietikons Fussballer legen wieder los: Erstes Vorbereitungsspiel am Samstag gegen den FC Kosova Beim Leader der 2.-Liga-inter-Gruppe 3 hat sich während der Wettkampfpause einiges getan. Mit dem Ex-Wohler Giandomenico Tanzillo hat der FCD einen neuen Offensivmann verpflichtet. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.01.2023, 08.27 Uhr

Valdrin Dalipi (vorne) und seine Dietiker Teamkollegen starten mit einem Spiel gegen den FC Kosova in die entscheidende Phase der Rückrunden-Vorbereitung. Bild: Alexander Wagner (26. November 2022)

Am 26. November letzten Jahres verabschiedete sich der FC Dietikon mit einem 3:0-Heimsieg gegen Windisch in die Winterpause. 14 Partien absolvierten die Limmattaler in der Vorrunde der 2.-Liga-inter-Meisterschaft, elfmal gingen sie als Sieger vom Platz, zweimal gabs ein Unentschieden. Lediglich in der neunten Runde setzte es eine Niederlage ab beim 1:2 auswärts gegen Muttenz. Und ebendiese Baselbieter sind die einzigen, die im bisherigen Verlauf der Saison den Limmattalern einigermassen das Wasser reichen konnten. Bei Halbzeit der Saison liegt der FCD mit 35 Punkten auf Rang eins, Muttenz folgt drei Zähler dahinter. Die restliche Konkurrenz liegt bereits sieben und mehr Punkte zurück.

«Mit der Hinrunde dürfen wir meiner Meinung nach sehr zufrieden sein»,

blickt FCD-Chefcoach Daniel Tarone zurück auf die erste Phase der Meisterschaft. In der Tat: Eine Niederlage in 14 Partien ist durchaus verkraftbar. Dies umso mehr, da Ende Saison nicht nur die Sieger aller fünf 2.-Liga-inter-Gruppen in die 1. Liga aufsteigen, sondern auch noch die drei besten Gruppenzweiten. Und die Rückkehr in die oberste Amateurspielklasse ist das grosse Ziel der Limmattaler. Alles im Lot also auf der Sportanlage Dornau, die neuerdings dank eines Sponsoring-Deals Neo-Arena genannt wird.

Die Dietiker hatten in der Hinrunde viel Grund zum Jubeln. So wie hier beim 3:0-Sieg im letzten Meisterschaftsspiel 2022 gegen Windisch. Bild: Alexander Wagner (26. November 2022)

Knapp zwei Monate sind seit dem letzten Auftritt des Teams ins Land gezogen. Der Winter hat in der Region Einzug gehalten, Schnee rieselte Anfang dieser Woche auf die Plätze. «Kein Problem, wir schippen den Schnee vor dem Training vom Kunstrasen», nahm Tarone vor dem Dienstagstraining die Bescherung von oben mit dem gebotenen Pragmatismus.

«Vielleicht sollte ich noch ein paar Schneeschaufeln zusätzlich organisieren. Wer weiss, wie viel Schnee wir noch kriegen werden.»

Kaderbildung ist noch nicht abgeschlossen

Das erste von insgesamt sieben Testspielen soll diesen Samstag aber programmgemäss durchgeführt werden. Die Dietiker treffen um 12 Uhr auf dem Juchhof 1 in Zürich auf 1.-Ligist Kosova. Für Tarone und sein Team wird es darum gehen, wieder einmal auf Wettkampfniveau zu trainieren. «Wir werden auch noch den einen oder anderen Testspieler einsetzen», so Tarone, «die Kaderbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen.» Wer die Dietiker Verantwortlichen kennt, kann sich durchaus vorstellen, dass in den nächsten Tagen noch der eine oder andere Hochkaräter auf der Dornau landen wird.

Gesucht wird in erster Linie ein Backup für den unbestrittenen Nummer-1-Goalie Lukas Winzap. Grund: Die bisherige Nummer 2, Admir Kapic, musste aufgrund beruflicher Mehrbelastung mit Leistungssport aufhören. Ebenfalls fehlen werden dem FCD im Vergleich zum letzten Herbst die beiden frischgebackenen Rekruten David Dodaj und Edian Shabani, die allerdings nach Beendigung des Dienstes im Hinblick auf die Saison 2023/24 wieder ins Team zurückkehren werden.

Anto Gudelj wird künftig nicht mehr das FCD-Dress tragen. Bild: Alexander Wagner (26. November 2022)

Definitiv weg ist Anto Gudelj, der 32-jährige torgefährliche Offensivakteur. Grund: Es zieht den Kroaten beruflich ins Welschland. «Anto war ein wichtiger Spieler», so Tarone. Und vierfacher Torschütze in der Hinrunde, bliebe noch hinzuzufügen. Auch nicht mehr im roten FCD-Dress spielen wird künftig der junge Stürmer Daniel Pinheiro. «Er hatte sich in der Hinrunde mehr Einsatzzeit gewünscht», so Tarone. Man sei nach einem «guten Gespräch», wie es der Dietiker Übungsleiter ausdrückt, auseinander gegangen. Wo der talentierte 22-jährige Offensivspieler seine Karriere fortsetzt, ist aktuell noch unklar.

Ein «Zehner» hat schon zugesagt

Auf der Dietiker Habenseite der aktuellen Transferperiode steht der Name Giandomenico Tanzillo. Der 26-jährige Offensivspieler spielte zuletzt beim FC Wohlen in der 1. Liga und war seit dem 1. Juli 2022 vereinslos. «Tanzillo ist in der Offensive vielseitig einsetzbar», sagt Tarone, «er kann als Zehner hinter den Spitzen spielen, aber auch auf dem Flügel.» Nach und nach ins Team zurückkehren werden die lange Zeit verletzt gewesenen Duvnjak, Puglja und Hasani.

Die Vorbereitungsspiele des FC Dietikon Samstag, 21. Januar: Kosova (1.) - Dietikon, 12 Uhr.

Samstag, 28. Januar: Dübendorf (2.) - Dietikon, 15 Uhr.

Samstag, 4. Februar: Dietikon - Tuggen (1.), 13 Uhr.

Samstag, 11. Februar: Dietikon - FC Basel U17, 14 Uhr.

Mittwoch, 15. Februar: YF Juventus (Promotion League) - Dietikon, 19.30 Uhr.

Samstag, 25. Februar: Witikon (2.) - Dietikon, 11 Uhr.

Samstag, 4. März: Dietikon - SV Schaffhausen (2. inter), 16 Uhr.

Meisterschaftsstart: Samstag, 11. März, Dietikon - Unterstrass, 16 Uhr.

