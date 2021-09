Fussball Dietiker Reserven machen das «FCD-Wochenende» perfekt Der FC Dietikon II schlägt im Limmattaler 3.-Liga-Derby den FC Engstringen mit 3:2 und holt die ersten Punkte. Ruedi Burkart 06.09.2021, 05.00 Uhr

Harte Landung für den FC Engstringen: Deniz Sert (Nummer 15) liegt im Dietiker Strafraum und wird umsorgt. Ruedi Burkart

Knapp 20 Minuten waren noch zu spielen. Die Engstringer – seit der 28. Minute und einem herrlichen «Briefkasten-Tor» von Dietikons Gajic mit 1:2 in Rückstand – legten alles in die Waagschale. «Wir wollten den einen Punkt unbedingt», resümierte FCE-Trainer Patrick Graf nach Spielschluss.

Auf einmal tauchte Ronan Gava seitlich versetzt vor dem Dietiker Kasten auf. Der Engstringer Stürmer passte das Leder quer auf Dennis Pajaziti, servierte den Ausgleich quasi auf dem Silbertablett. Doch statt den Ball ins leere Tor zu spedieren, verpasste der 19-jährige Offensivakteur das Leder.

Keine Minute später fiel doch ein Treffer, allerdings auf der anderen Seite. Dietikons Damian Gajic eroberte sich im Mittelfeld den Ball, lancierte Fabio Micelli – 3:1. Die definitive Entscheidung war’s allerdings nicht. Die Gäste aus Engstringen gaben nicht auf, kämpften bis in die letzte Minute. Und kamen dank Admir Zeqiri tatsächlich noch zum Anschlusstreffer. Doch dieses 3:2 fiel erst in der Nachspielzeit und kam viel zu spät. Damit ging das erste Limmattaler Fussball-Derby der neuen Saison an die Dietiker Reserven.

FC Dietikon im Hoch, FC Engstringen in der Lernphase

Natürlich war Dietikons Trainerduo zufrieden mit dem ersten Auftritt seines Teams vor den eigenen Fans. «Darauf können wir aufbauen», sagte Ardian Laski. Und sein Kollege Naim Haziri doppelte nach:

«Vieles war heute gut. Aber wir müssen den Ball noch mehr laufen lassen. Bei diesen warmen Temperaturen während 90 Minuten immer hundert Prozent zu geben, ist schwer. Aber das verlangen wir von den Spielern.»

Während sich die Dietiker noch auf dem Platz über die ersten Punkte der Saison freuten, war auf Engstringer Seite der Frust über die erste Niederlage einigermassen gross. «Wir wurden für unsere Fehler bestraft. Es hätte heute anders ausgehen können», resümierte FCE-Trainer Patrick Graf.

Angesprochen auf die Tatsache, dass sein Team insgesamt neun Eckbälle treten durfte und nicht einer eine Gefahr für FCD-Goalie Abdülhamid Sehsuvar darstellte, sagte Graf: «Mein Team ist in einer Lernphase. Das kommt schon noch. Erfreulich war für mich die Tatsache, dass wir zu vielen Torchancen gekommen sind. Und dass die Jungs bis zur letzten Minute gekämpft haben.»

Mit ihrem Sieg haben die Dietiker keine 24 Stunden nach dem Erfolg des Fanionteams in Grenchen das «FCD-Wochenende» perfekt gemacht.