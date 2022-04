Fussball «Die Situation ist anders als letztes Jahr»: Diesmal hält der FC Schlieren am Trainer fest Die Fussballerinnen liegen in der Nationalliga B auf dem letzten Rang. Über die Position von Trainer Alessandro Vicedomini werde noch nicht diskutiert, in der Pflicht stehe jetzt das Team, sagt Sportchef Zoran Perak. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Seine Position steht nicht zur Debatte: Alessandro Vicedomini wird das Team auch am Samstag in Luzern dirigieren. Alexander Wagner

Rückblick: Im Frühling 2021 rutschten die Schlieremer Fussballerinnen in eine veritable Krise und in der Tabelle mit jedem Wochenende weiter ab. Das Abstiegsgespenst hatte es sich auf dem Zelgli gemütlich gemacht. Wir erinnern uns: Nach einer 0:5-Niederlage in Thun hatte Sportchef Zoran Perak genug und feuerte am 29. März 2021 den damaligen Coach Fernando Esteban. 48 Stunden später präsentierte Perak bereits Ersatz: Alessandro Vicedomini, zuvor Assistenztrainer bei den 1.-Liga-Männern des FC Wohlen, übernahm das Team.

Der Freiämter machte auf dem Zelgli einen starken Job, überzeugte die Vereinsverantwortlichen und verlängerte im Anschluss an eine Heimniederlage (!) gegen den FC Zürich U21 seinen Kontrakt vorzeitig bis Ende der laufenden Saison. Der Klassenerhalt war damals noch nicht geschafft, das geschah dann erst in der Schlussrunde der vergangenen Saison.

Die Situation dieses Jahr ist ähnlich, aber nicht gleich

Jetzt, genau ein Jahr später, ist der FC Schlieren wieder im Elend. Erneut huscht das Abstiegsgespenst über die Anlage. Nach der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen Rapperswil-Jona grüssen die Limmattalerinnen vom zehnten und damit letzten Rang. Nur gut, dass es nach der Qualifikation – die noch vier Spiele umfasst – eine Abstiegsrunde mit weiteren sieben Partien gibt. Verloren ist also noch lange nichts, zu denken geben muss einem die Situation dennoch. Schliesslich formulierte Chefcoach Vicedomini vor dem Saisonstart «einen Rang in den ersten vier» als Ziel.

Die Frage geht an Sportchef Perak: Wird Alessandro Vicedomini am Samstag das Team im Auswärtsspiel gegen Luzern betreuen? «Sie meinen, ob wir einen Trainerwechsel in Betracht ziehen? Das kann ich kategorisch ausschliessen», so Perak,

«und wenn Sie auf die Entlassung von Esteban vor einem Jahr anspielen: Das war eine ganz andere Situation damals. Da spielten auch andere Faktoren eine Rolle, nicht nur die Tabellenlage.»

Woran liegt es dann, dass der FC Schlieren auch in diesem Jahr nicht in die Gänge kommt? Perak: «Schwierig zu sagen. Wir hatten nach der Winterpause einen schlechten Start mit dem Unentschieden gegen Küssnacht am Rigi, dann kam das 1:11 in Thun. Und jetzt fehlt es am Selbstvertrauen.»

Sechs Pflichtspiele haben die Schlieremerinnen seit dem Ende der Winterpause absolviert, zwei bescheidene Remis gegen die Liganeulinge Küssnacht am Rigi und Oerlikon/Polizei schauten neben vier Niederlagen heraus. Durchschnittlich kassierte der FCS fünf Gegentreffer pro Partie. «Das ist natürlich eindeutig zu viel», sagt Perak, «und dass nun plötzlich die Teams hinten in der Tabelle auch punkten, macht die Sache für uns auch nicht einfacher.»

Zurück zu Vicedomini. Plant man auf dem Zelgli langfristig mit dem Coach? «Für eine Antwort ist es noch zu früh», sagt Perak, «sobald wir wissen, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen, werden wir miteinander über dieses Thema sprechen.»

Coach Vicedomini: «So stelle ich mir das vor»

Vicedomini weiss natürlich um die Brisanz der kommenden Spiele. Auch wenn – und das muss man den Schlieremerinnen zugutehalten – die Tabelle ein wenig gemein ist. Nach Verlustpunkten – das Auswärtsspiel gegen Sion steht noch aus – liegen die Limmattalerinnen nämlich auf Rang fünf. Der Chefcoach:

«Es ist alles so eng beieinander. Aber klar, wir stehen hinten drin. Und das ist nicht gut.»

Gut war indes die jüngste Leistung beim 2:3 gegen den Tabellenzweiten Rapperswil-Jona. Der Chefcoach: «Da haben wir eine ansprechende Leistung gezeigt, so stelle ich mir das vor.»

Céline Bürgisser, 33-jährig und Teamcaptain, hat mit dem FC Schlieren in knapp 15 Jahren schon viel erlebt, unter anderem zwei Ab- und zwei Aufstiege. Sie sagt:

«Natürlich sind wir verunsichert. Aber die Leistung gegen Rappi gibt mir und dem Team Hoffnung.»

Sie wolle nicht nach Ausreden suchen, so ­Bürgisser weiter, «aber in den letzten Wochen hatten wir schon enorm viele Absenzen wegen Verletzungen und Krankheit».

