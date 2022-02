Fussball Die ersten Testspiele sind absolviert: Frühlingsgefühle bei den Fussballern Am vergangenen Wochenende absolvierten auch die Akteure der unteren Ligen ihre ersten Testspiele. Ein Augenschein am Spiel des 2.-Ligisten FC Urdorf, der gleich mit einem Sieg in den Rückrunden-Vorbereitung startete. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.02.2022, 20.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Materialtest der besonderen Art: Urdorfs Offensivspieler Mirko Markanovic vergrössert das Dress von Wohlens Liburn Zhara von L auf XXL. Ruedi Burkart

Der vergangene Samstagvormittag war geradezu ideal für ein Fussballspiel mit Freunden. Die Sonne schickte schon mal erste Frühlingsgrüsse in die Region, die Temperatur stieg auf einen angesichts der Jahreszeit angenehmen Wert.

Und so trafen sich die beiden 2.-Liga-Teams des FC Urdorf und von Wohlen II auf dem Wohler Kunstrasen ennet des Mutschellens zum Aufgalopp in den Fussball-Frühling. Für die «Stiere» war es das erste Testspiel des Jahres, fünf weitere werden bis zum Start der Rückrunde am 20. März noch folgen. Mit einem verdienten 3:1-Erfolg reisten die Limmattaler wieder aus dem Freiamt nach Hause, dies dank Toren von Nikola Stojadinovic und zweimal Kevin da Silva. «Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung nach dieser langen Pause», bilanzierte Assistenztrainer Manuel Correia nach Spielschluss.

Erfreulich: Auch FCU-Cheftrainer Dragan Filipovic war an Bord, trotz seiner schweren Erkrankung gab er seinen Spielern in der Halbzeitpause Anweisungen. «Es geht mir gut, danke der Nachfrage. Und es tut mir gut, so nahe beim Team zu sein. Die Jungs machen Freude», sagte Filipovic und blinzelte in die Sonne. Die «Stiere» – ohne Vincenzo Iellamo, der sich neu orientieren möchte – trainieren erst seit rund zehn Tagen wieder, vorher war Ruhe angesagt. «Jetzt sind alle wieder giggerig auf Fussball», so Correia.

Urdorfs Cheftrainer Dragan Filipovic spricht in der Pause des Spiels gegen Wohlen II zu seinen Spielern. Ruedi Burkart

Dreimal wöchentlich wird trainiert, einmal in Urdorf in der Halle und zweimal in Uitikon auf dem Kunstrasen. «Wir sind froh, können wir dort trainieren», sagt Correia. Aber: Die Urdorfer haben gerade mal einen halben Platz zur Verfügung für bis zu 24 Spieler. Dichtestress ist da garantiert. Abhilfe schaffen wird jedoch bald der im Bau befindliche eigene Kunstrasen beim Chlösterli.

Mit dem FC Schlieren war am vergangenen Wochenende auch der zweite Limmattaler 2.-Liga-Vertreter in Aktion – 3:0-Sieg gegen Rümlang (3. Liga). Es war bereits Schlierens zweite von insgesamt acht Testpartien bis zum Rückrundenstart. Im Kader gibt es folgende Änderungen zu vermelden: Neu im Team sind die beiden Flügelstürmer David Deuber und Hidalgo Pena (beide von Zürich City), weg ist Eren Nayir (zu Regensdorf).

Während der FC Urdorf dem Start in die zweite Saisonphase der 2. Liga entspannt entgegenblicken darf – zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und ebenso grosser Rückstand auf Rang eins –, präsentiert sich die Lage bei Schlieren um einiges delikater. Das Team von Trainer Besnik Ramadani liegt aktuell unter dem ominösen Strich.

3. Liga: Keine Hektik beim FCOG und in Engstringen

In der Gruppe 2 befindet sich der FC Engstringen nach der Hinrunde im gesicherten Mittelfeld. Nach vorne ist der Zug abgefahren, gegen das Tabellenende hat das Team von Trainer Patrick Graf wenig zu befürchten. Entsprechend zurückhaltend ist man auf der Brunewiis in den vergangenen Wochen und Monaten bezüglich Kaderanpassungen gewesen. Das Team verlassen hat niemand, reaktiviert wurden Lukas und Christian Baur. «Wir sind mit dem Verlauf der Vorbereitung bisher sehr zufrieden», so Graf. Mit einem Auswärtsspiel gegen 4.-Ligist Seebach starten die Engstringer am kommenden Sonntag in ihre Testspiel-Reihe, die momentan fünf Partien umfasst, ehe am 27. März der Liga-Alltag wieder weitergeht.

Ähnlich wie der FCE liegt auch der FC Oetwil-Geroldswil – in der Gruppe 1 – im gesicherten Tabellenmittelfeld. Das Team von Trainer Antonio D’Agostino startet am Dienstag, 15. Februar, mit dem ersten Testspiel in den Fussball-Frühling, fünf Vorbereitungsspiele sind momentan geplant. Im Kader haben sich laut D’Agostino folgende Änderungen ergeben: Nicolas Chappuis, ein 32-jähriger Defensivakteur, ist von Engstringen gekommen, verlassen haben das Team Marco Brandenberger (Pause) und Sandro Niederberger (2. Mannschaft). Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist der Trainer zufrieden: «Es läuft sehr gut. Seit dem 17. Januar sind wir dreimal pro Woche am Arbeiten.»

4. Liga: Ruhe auch in Uitikon und beim FC Birmensdorf

Beim FC Uitikon äussert sich Klubpräsident Martin Cincera zur momentanen Lage in der 1. Mannschaft: «Die Vorbereitungsphase ist bisher sehr ruhig verlaufen. Wir freuen uns auf die ersten Vorbereitungsspiele.» Los geht’s am 20. Februar, aktuell sind vier Partien geplant. Nicht mehr im Kader steht Javier Nunxxez (zu 4.-Ligist Turgi). Wenn am 27. März der Start zur zehn Spiele umfassenden Rückrunde erfolgt, starten die Uitiker aus dem Tabellenmittelfeld. Nach vorne gibt’s nichts zu träumen, und der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt acht Punkte.

Der FC Birmensdorf – vor sechs Jahren noch in der 2. Liga – hat eine ruhige Winterpause erlebt. Laut Andreas Eggenberger gibt es weder Zuzüge noch Abgänge zu vermelden. Der FCB-Vizepräsident: «Die Vorbereitung läuft wie seit Jahren beim FC Birmensdorf, der als einer der wenigen Klubs im Limmattal nicht über einen Kunstrasen verfügt, aufgrund der Infrastruktur entsprechend nicht optimal. Auch ein Zumieten eines Trainingsslots bei einem der umliegenden Klubs war leider nicht möglich, da auch diese die Plätze völlig auslasten.» So beschränke sich die Vorbereitung auf Konditionstrainings und Einheiten in der Halle, wo maximal 4 gegen 4 gespielt werden könne. Das erste von drei Testspielen hat das Team von Trainer Carmine Ferorelli bereits hinter sich, am vergangenen Sonntag resultierte eine 3:6-Niederlage gegen 3.-Ligist Industrie Turicum.

Die nächsten Testspiele

Samstag, 12. Februar: Zürich-Affoltern (3. Liga) ‒ Urdorf (2.), Fronwald, 11.30 Uhr.

Sonntag, 13. Februar: Schlieren (2.) ‒ Niederwil (2.), Zelgli, 12 Uhr. Seebach (4.) ‒ Engstringen (3.), Eichrain, 14 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen