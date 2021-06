FC Dietikon überrascht: 3:2-Sieg in Thalwil

Fussball Die Dietiker 1.-Liga-Fussballer überraschen mit 3:2-Sieg in Thalwil Die Limmattaler gewinnen trotz frühem 0:2-Rückstand dank Treffern von Di Gregorio und Doppeltorschütze Marjanovic. Ruedi Burkart 27.06.2021, 16.01 Uhr

Im Bann des Balls: Dietikons Captain und Innenverteidiger Marvin Hezel (links) und Pa Modou. Ruedi Burkart

Mit einer solidarischen Leistung holten sich die Dietiker Fussballer im zweitletzten Meisterschaftsspiel den zweiten Sieg. Dank Treffern von Leandro Di Gregorio (40.) und Milan Marjanovic (33./56.) gewannen die Limmattaler in Thalwil mit 3:2. Bemerkenswertes Detail: Nach 25 Minuten lag der FCD noch 0:2 hinten. So wenig dieses Resultat den Dietikern nützt – sie standen schon vor dem Anpfiff als Absteiger fest –, so wenig schadet es Thalwil, das den Ligaerhalt schon definitiv auf sicher hatte.

«Wenn du nach wenigen Sekunden das erste Gegentor kassierst, dann noch ein zweites und du weisst, es geht um nichts mehr. Wenn es dazu noch heiss ist auf dem Platz. Dann verlierst du so ein Spiel mit vier oder fünf Treffern Differenz, wenn die Chemie in der Mannschaft nicht stimmt. Aber bei uns war das heute anders. Die Jungs zeigten eine riesige Moral.» Daniel Tarone, Dietikons Cheftrainer, zollte nach dem Schlusspfiff seinem Team grossen Respekt.

Telegramm Thalwil - Dietikon 2:3 (2:2) Im Brand. – 150 Zuschauer. – Tore: 2. Adhurim Gashi 1:0. 25. Janett 2:0. 33. Marjanovic 2:1. 40. Di Gregorio 2:2. 56. Marjanovic 2:3.

Dietikon: Inaner; Di Gregorio, Lazic, Hezel, Moreno; Pa Modou; Da Silva, Meyer, Marjanovic (77. Makica), Gaijc (58. Itoko); Pinheiro (77. Juric).

Bemerkungen: Verwarnungen: 45. Gonzalez, 60. Sulimani und Hezel (beide unsportliches Verhalten).

In der Tat kämpften sich die Limmattaler unter den Augen des an den Zürisee mitgereisten Vereinspräsidenten Renato Casanova nach einem veritablen Rumpelstart in die Partie zurück. Das erste Gegentor nach nicht einmal zwei Minuten war eine Slapstick-Nummer der gehobenen Sorte: FCD-Goalie Inaner schoss bei seinem Abwehrversucht Verteidiger Lazic an, von diesem prallte der Ball zu Thalwil-Stürmer Gashi – 1:0. Doch weder von diesem Missgeschick noch vom 2:0 aus Thalwiler Sicht liessen sich die Gäste aus dem Limmattal beirren.

Zwischen der 33. und 56. Minute drehten sie mit drei Toren zum 3:2 – diesmal aus Dietiker Sicht – die Partie. Sehenswert vor allem Marjanovic’ Game-Winning-Goal: Von Raphael Meyer mit einem Pass ideal in die Tiefe lanciert, brachte der 24-jährige Mittelfeldspieler den Ball unter Kontrolle, vernaschte auch noch Thalwil-Goalie Caputo und netzte zum Endresultat ein.

Wenig euphorisch zeigte sich verständlicherweise Thalwils Trainer Sergio Diaz nach der Partie: «Nach einem solch guten Start mit zwei Toren in den ersten 25 Minuten müssen wir dieses Spiel heimbringen. Aber nach Dietikons Anschlusstreffer war bei uns Lichterlöschen.» Er sei enttäuscht von seinem Team und kündigte an: «In der nächsten Saison werden wir in Thalwil eine veränderte Mannschaft erleben.» Dann wünschte er dem FC Dietikon noch alles Gute und viel Glück in der 2. Liga inter. «Ich hoffe, wir sehen uns in einem Jahr wieder.»

Red Star begleitet den FCD in die 2. Liga inter

In der 13. und letzten Meisterschaftsrunde der halbierten Corona-Saison 2020/21 fiel die letzte noch offene Entscheidung in der Gruppe 3. Weil Red Star gegen Winterthurs U21 punktlos blieb und Höngg seine Hausaufgaben mit einem 2:0-Sieg gegen St. Gallens U21 souverän erledigte, steigen die Stadtzürcher «Sterne» zusammen mit Dietikon in die 2. Liga inter ab. Während nach dem Ende der Meisterschaft viele Amateurfussballer in die Ferien verreisen, müssen die Dietiker noch zweimal ran. Übermorgen Mittwoch schliessen sie mit dem zweiten Versuch gegen Linth 04 die 1.-Liga-Saison ab. Und am nächsten Samstag, 3. Juli, spielen sie gegen Favorit Biel – den Sieger der 1.-Liga-Gruppe 2 – um den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups der Saison 2021/22.