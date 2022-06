Fussball «Hundertprozentig: Nächste Saison werden wir aufsteigen» – so schaut der FC Dietikon nach vorne Nach dem 2:2 in der Finalissima und der verpassten Promotion in die 1. Liga geht der Blick der Verantwortlichen des FC Dietikon in die Zukunft. Mit einem runderneuerten Kader wird der Klub nur ein Ziel verfolgen: den Aufstieg. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.06.2022, 15.49 Uhr

Dietikon musste dieses Jahr hintenanstehen: Bondoy Itoko (blaues Dress) und seine Kollegen wurden im letzten Spiel der Saison von Muri (Joel Trüb) entscheidend ausgebremst. Marc Schumacher / Freshfocus

Nach dem 2:2 brachen am vergangenen Samstag alle Dämme. Auf der einen Seite liessen sich die Murianer von den meisten der 900 Zuschauer im Stadion Brühl lautstark feiern. Auf der anderen Seite glich das Team des FC Dietikon einem Häufchen Elend. Die einen Spieler setzten sich, wo sie gerade standen, auf den Rasen, andere trotteten zur Spielerbank und nahmen dort Platz. Lust und Frust auf engstem Raum.

Während FCD-Präsident Claudio Lorenzet zur Tat schritt und die Spieler zu trösten versuchte, nahm die Feier der Murianer so richtig Fahrt auf. Trainer Piu Nascimento griff sich ein Megafon und verkündete lautstark die frohe Nachricht des Aufstiegs in die 1. Liga. Dann zogen die Freiämter schwarze T-Shirts mit goldener Aufschrift «Aufstieg 1. Liga, Saison 2021/2022» an. «Unsere Aufstiegsshirts liegen im Auto», meinte Dietikons Sportchef Marcello Stellato auf die entsprechende Frage. Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen kein Datum aufdrucken liessen. Dann könnte man die Dinger in einem Jahr wieder hervorholen.

Denn dann, im Frühling 2023, soll die Rückkehr in die 1. Liga klappen. Dann gibt es keine Ausreden mehr. So prophezeit FCD-Boss Lorenzet keine 24 Stunden nach der Enttäuschung in Muri:

«Ich bin mir hundertprozentig sicher: Nächste Saison werden wir aufsteigen.»

Neue Namen für das alte Ziel: Aufstieg

Schaffen will man das mit einer Mannschaft, die nicht mehr viel zu tun hat mit der aktuellen. Für Namen, so lässt Lorenzet wissen, sei es noch zu früh. Man werde zu gegebener Zeit informieren.

Verraten sei: Einer der bislang fünf neu verpflichteten Akteure mit 1.-Liga-Erfahrung ist Petar Ugljesic, ein 1,88 Meter grosser Mittelstürmer von Zug 94. Der 29-jährige gebürtige Österreicher hat 60 Partien in der Promotion League absolviert und deren 150 in der 1. Liga. Ugljesic hat keinen langen Anfahrtsweg ins Training: Er wohnt in Othmarsingen.

Auch neu beim FCD: die beiden Nachwuchs-Kräfte Nelson Afulike und David Dodaj. Afulike, ein 18-jähriger Mittelfeldakteur, kommt aus Muri, Dodaj, ebenfalls 18-jährig, stösst von der 2.-Liga-Mannschaft von YF Juventus zu den Limmattalern.

Bis zum ersten Meisterschaftsspiel soll das Kader feststehen

Dietikons Cheftrainer Daniel Tarone ist dieser Tage gefordert. Am vergangenen Montag standen die ersten Gespräche mit den aktuellen Spielern an, am Dienstag wird er das Team zum Saisonschluss-Essen empfangen. Die Planung der sportlichen Zukunft hat selbstverständlich längst begonnen. Am Montag, 27. Juni, wird voraussichtlich das erste Training im Hinblick auf die neue Saison stattfinden. Bis zum ersten Meisterschaftsspiel will Tarone ein kompetitives 20-Mann-Kader beisammenhaben, das die Mission Aufstieg in die 1. Liga in Angriff nehmen kann.

Apropos: Anders als in der zu Ende gegangenen 2.-Liga-inter-Meisterschaft wird es im kommenden Jahr keine Direktaufsteiger geben. Wer rauf will, muss sich in Aufstiegsspielen beweisen. Tarone gibt ehrlich zu: «Mit dem Modus habe ich mich bisher noch nicht gross befasst.»

Wie der neue Modus auch immer lauten möge: Der FC Dietikon will die letzte Partie der Saison 2022/23 gewinnen.

