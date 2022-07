Fussball Der Uitiker Fussballprofi Silvan Wallner nach dem Wechsel zum FC Wil: «Ich sehe die Dinge positiv» Statt mit dem FC Zürich die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen, spielt Silvan Wallner in der laufenden Saison beim FC Wil in der Challenge League. Der 20-jährige Uitiker Fussballprofi wurde für ein Jahr in die Ostschweiz ausgeliehen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.07.2022, 15.00 Uhr

Immer wieder Wil. Im vergangenen März spielte Silvan Wallner mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft im Lidl-Sportpark Bergholz gegen Rumänien. Reto Martin

Jetzt im Dress des FC Wil: Silvan Wallner. Claudio Thoma

Vergangene Woche ist der Transfer zügig abgewickelt worden. Der FC Wil deponierte beim FCZ sein Interesse, den 1,85 Meter grossen Defensivspieler Silvan Wallner ein Jahr leihweise zu übernehmen. Der junge Uitiker und sein Umfeld waren damit einverstanden. Man erhofft sich in erster Linie Spielpraxis. Und so lanciert Wallner – der in der Super League bisher zu 25 Einsätzen gekommen ist – in der Ostschweiz seine Karriere neu. Spricht man mit dem Nachwuchs-Nationalspieler, merkt man schnell: Da tritt einer einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte vorwärts zu machen.

Am 15. Juli wurde Ihr Wechsel vom Schweizer Meister FCZ zum bescheidenen Challenge-Ligisten Wil bekannt. Wie präsentiert sich Ihre Gefühlslage?

Silvan Wallner: Danke der Nachfrage. Es geht mir gut, ich bin von der Mannschaft sehr nett aufgenommen worden.

Kein Frust, dass Sie jetzt nicht mehr für den FC Zürich in der Super League spielen?

Ich sehe die Dinge positiv. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist, und betrachte sie als Chance, mich zu zeigen. In Wil werde ich alles daransetzen, um zu Einsatzminuten zu gelangen.

Aber eine gewisse Enttäuschung muss doch da sein.

(überlegt kurz): Nein, das kann man so nicht sagen. Wie schon erwähnt, werde ich mit einem guten Gefühl einen nächsten Schritt in meiner Karriere nehmen. Ich freue mich, dass mir in Wil diese Chance geboten wird.

Im ersten Spiel am vergangenen Wochenende (2:0-Sieg gegen Xamax, die Redaktion) schauten Sie von draussen zu. Wie sehen Sie die Chancen, am Samstag im Auswärtsspiel gegen Stade Lausanne auf dem Platz zu stehen?

Die Aufstellung macht der Trainer. Ich kann nur in den Trainings zeigen, dass ich spielen will. Dass ich gegen Xamax erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen durfte, war zu erwarten. Ich stiess ja erst drei Trainingstage vor der Partie zur Mannschaft.

Während wir dieses Interview führen, sind Sie am Autofahren …

… ich benutze eine Freisprechanlage (schmunzelt).

Werden Sie zwischen der Ostschweiz und Uitikon, wo Sie weiterhin wohnen, pendeln? Oder suchen Sie in Wil nach einer Wohnung?

Ich werde zu Trainings und Spielen anreisen. Eine eigene Wohnung zu nehmen, ist durchaus denkbar. Aktuell ist aber nichts in dieser Richtung geplant.

In Zürich massen Sie sich in den täglichen Trainings mit Spitzenspielern, teilweise auch mit Nationalmannschaftsakteuren. Wie schätzen Sie das Niveau in Wil ein, gemessen an jenem beim FCZ?

Es ist zwar kein Super-League-Standard. Aber auch die Challenge League hat ein ansprechendes Niveau. Zudem haben wir bei Wil sehr gute Trainer, die es sich gewohnt sind, junge Spieler zu fördern. Und wir verfügen über eine starke, motivierte Truppe, die in den Trainings immer Gas gibt.

Für Sie passt es?

Ja, absolut. Und Wil als lokal verankerter Verein will ja auch erfolgreich sein.

Das heisst?

Eine Rangierung im vorderen Teil der Tabelle ist das Ziel.

Jetzt stapeln Sie aber tief. Schliesslich ist Aufsteigen schon lange nicht mehr so einfach wie in der laufenden Saison. Die Teams auf den Rängen 1 und 2 gehen direkt rauf, der Dritte spielt eine Barrage gegen den Letzten der Super League. Wils Sportchef Jan Breitenmoser sagte in einem Interview mit dem «St.Galler Tagblatt»: «Wenn fast ein Drittel der Liga aufsteigen kann, schwingt dieser Gedanke automatisch mit.»

Wie schon gesagt: Wir haben eine starke Truppe. Und wie man weiss, ist im Fussball immer alles möglich.

Solche Bilder sind passé: Silvan Wallner segelt im FCD-Dress. Walter Bieri / KEYSTONE

Ein anderes Thema: Beim FC Zürich haben Sie die Rückennummer 5 getragen, in Wil spielen Sie mit der 4. Ist die Nummer für Sie wichtig? Oder ist das nur eine aufgedruckte Ziffer?

Ob 4 oder 5 ist zweitrangig. Hauptsache ist, dass ich zum Spielen komme.

Als Sie am 18. Juni mit dem FCZ in Uitikon eine Vorbereitungspartie gegen Wil spielten (3:2-Sieg für Zürich, die Redaktion), agierten Sie 45 Minuten lang als Aussenläufer mit Vorwärtsdrang und bereiteten auch den Ausgleich zum 1:1 vor. Auf der Website des FC Wil werden sie begrüsst als «Defensivspieler, einsetzbar als Innen- sowie Aussenverteidiger». Wo sehen Sie ihre Position?

Ich wurde auch deswegen geholt, weil die Verantwortlichen des FC Wil in erster Linie einen gross gewachsenen, kopfballstarken und schnellen Defensivspieler suchten. Ich sehe meinen Platz im Team sowohl in der Innen- als auch in der Aussenverteidigung.

Am Samstag der erste Einsatz im FC-Wil-Dress? Wil-Trainer Iacopetta lobt Wallner Bei seinem neuen Verein FC Wil ist Silvan Wallner nach eigenen Angaben sehr gut aufgenommen worden. Und in der Ostschweiz hält man grosse Stücke auf den jungen Limmattaler. Auf Anfrage äussert sich Wils Chefcoach Brunello Iacopetta wie folgt über seinen neuen Schützling: «Mein erster Eindruck von Silvan ist sehr positiv. Er hat sich sehr schnell integriert und seine Art kommt gut an.» Iacopetta sagt weiter, er beobachte Wallner schon seit längerer Zeit. «Seine Einstellung zum Fussball ist eine sehr positive Eigenschaft. Ein Wechsel kurz vor Saisonstart ist keine einfache Sache. Aber da wir eine junge Mannschaft haben und sich die meisten Spieler aus der Nachwuchs-Nationalmannschaft kennen, ist es ein bisschen einfacher, sich zu integrieren.» Iacopetta sieht den Uitiker sowohl in der Innen- als auch in der Aussenverteidigung. «Wir wissen, dass Silvan beides spielen kann. Er ist sehr polyvalent einsetzbar und für uns eine sehr grosse Hilfe, auch dank seiner Schnelligkeit.» Bezüglich Chance auf einen Einsatz in der nächsten Partie gegen Stade Lausanne sagt der Wil-Trainer: «Die Chancen für ihn sind sehr gross. Erstens haben wir bewusst ein nicht allzu grosses Kader zusammengestellt, damit jeder realistische Chancen hat zu spielen. Zweitens haben wir in der Defensive aktuell den einen oder anderen angeschlagenen Spieler.»

