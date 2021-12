Fussball Der Präsident des FC Dietikon kündigt seinen Rücktritt an Renato Casanova gibt sein Amt an der Generalversammlung 2022 ab. Ruedi Burkart 17.12.2021, 19.54 Uhr

Vier Jahre als Präsident sind genug: Renato Casanova tritt 2022 zurück. Michel Sutter

Seit 2018 steht Renato Casanova dem FC Dietikon als Vereinspräsident vor. Wie der Verein auf seiner Website bekanntgibt, hat Casanova an einer Vorstandssitzung angekündigt, sich an der nächsten Generalversammlung vom September 2022 nicht mehr wählen zu lassen. Seinen Entschluss, das Amt in neue Hände zu übergeben, hat laut Casanova auch gesundheitliche Gründe. Unter Casanovas Führung stieg der FCD 2019 in die 1. Liga auf und im vergangenen Sommer wieder in die 2. Liga inter ab.