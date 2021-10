Fussball Der FCD marschiert weiter: 3:2-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Schöftland Verdienter Erfolg in der zehnten Runde der 2. Liga inter. Dank Toren von Veseli, Caputo und Rodriguez kehrten die Limmattaler die Partie nach einem 0:1-Rückstand innert 13 Minuten.

Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.10.2021, 19.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dietikons Playmaker Leandro Di Gregorio lancierte die ersten beiden Dietiker Tore mit perfekten Vorlagen. Ruedi Burkart/Archiv

Auch im zweiten Spitzenspiel in Folge blieben die Limmattaler Fussballer ungeschlagen. Nach dem beachtlichen Auswärts-1:1 gegen Leader Rotkreuz vor Wochenfrist gelang dem Team von Trainer Daniel Tarone nun ein 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten Schöftland.

Begonnen hatte die Partie für den FCD auf der heimischen Dornau indes schlecht. «Wir agierten zu Beginn träge und kamen nie richtig ins Spiel», meinte Tarone nach Spielschluss, «irgendwie verpassten wir den Start.» Konsequenz: Die Suhrentaler gingen mit der ersten nennenswerten Möglichkeit nach 24 Minuten in Führung. Und weil die Aktionen bei den Dietikern in der Folge nicht zwingender wurden, wusste FCD-Übungsleiter Tarone, was zu tun war. «In der Halbzeitpause haben die Jungs etwas zu hören gekriegt», verriert er nur. Was Tarone genau gesagt hatte, ist nicht überliefert. Aber: Es nützte.

Drei Tore des FC Dietikon innert 13 Minuten

Zwanzig Minuten benötigte die neu formierte Dietiker Mannschaft (Caputo und Itoko kamen für Pinheiro und Lazic, Duvnjak wechselte in die Innenverteidigung) nach dem Seitenwechsel, um richtig in die Gänge zu kommen. Dann ging es ganz schnell. Freistoss von Di Gregorio auf Veseli – 1:1 nach 67 Minuten. Flanke von Di Gregorio auf Caputo – 2:1 nach 75 Minuten. Schuss von Rodriguez aus 16 Metern – 3:1 nach 80 Minuten. Damit war der Mist geführt. Das 3:2 der Schöftler Sekunden vor dem Abpfiff war nur noch nutzlose Resultatkosmetik. «Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden», bilanzierte FCD-Trainer Tarone nach Spielschluss, «das war ganz gut.» Weniger euphorisch resümierte Schöftlands Trainer Sven Osterwalder die Partie:

«Wir hatten immer wieder Mühe mit den weiten Bällen der Dietiker. Und dass wir drei Gegentore innert einer knappen Viertelstunde kassieren, das ist uns noch nie passiert.»

Der Sieg des FCD gehe in Ordnung, so Osterwalder weiter.

Weil Leader Rotkreuz das Duell gegen den bisherigen Tabellenzweiten Muri mit 1:0 gewann, grüssen die Dietiker aktuell vom zweiten Tabellenrang, fünf Punkte hinter den Zentralschweizern. In den drei restlichen Meisterschaftsrunden bis zur Winterpause warten auf den FC Dietikon höchst unterschiedliche Herausforderungen. Am nächsten Samstag Auswärtsspiel beim inferioren punktelosen Tabellenletzten FC Wangen bei Olten, dann gehts ebenfalls auf fremdem Terrain gegen Aufsteiger Unterstrass und schliesslich empfängt man zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 13. November auf der heimischen Dornau den Freiämter Spitzenklub Muri.

Telegramm Dietikon - Schöftland 3:2 (0:1) Dornau. – 100 Zuschauer. – Tore: 24. Noordijk 0:1. 67. Veseli 1:1. 75. Caputo 2:1. 80. Rodriguez 3:1. 90. Bregenzer 3:2.

Dietikon: Inaner; Stamenkovic, Lazic (46. Itoko), Hezel, Simao; Duvnjak; Gaijc, Di Gregorio (84. Ramadani), Veseli, Rodriguez; Pinheiro (46. Caputo).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Pa Modou, Meyer, Moreno, Kapic (alle verletzt). – Verwarnungen: 4. Simao, 87. Fehér.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen