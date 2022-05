Fussball Der FC Schlieren und sein Weg zurück zum Erfolg Mit einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Sion sind Schlierens NLB-Fussballerinnen in die Abstiegsrunde gestartet. Das Festhalten an Cheftrainer Alessandro Vicedomini scheint sich auszuzahlen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.05.2022, 15.40 Uhr

In letzter Zeit ein gewohnter Anblick: jubelnde Schlieremer Fussballerinnen. Henry Muchenberger/Archiv

Gross war die Freude am vergangenen Samstagabend auf dem Schlieremer Zelgli. Dank Treffern von Mona Gubler (40. Minute) und Andreia Daniela Do Couto (90.) sicherten sich die Limmattaler NLB-Fussballerinnen mit einem 2:0-Sieg gegen Sion gleich im ersten von total sieben Spielen der Abstiegsrunde drei wichtige Punkte. Der Abstand zum ominösen Strich und damit zum ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte.

«Darauf können wir aufbauen. Wir haben zwar noch gar nichts erreicht, aber wir sind auf einem wehr guten Weg»,

fasste FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini die allgemeine Gemütslage zusammen. Seine Spielerinnen trotzten an diesem Abend allen Widrigkeiten: Die Verletztenliste ist weiterhin ähnlich lang wie jene der gesunden Akteurinnen, Antje Notters vermeintliches 1:0 nach 27 Spielminuten wurde vom Unparteiischen wegen angeblichen Offsides aberkannt und bis zu Gublers Führungstreffer versiebte Schlieren zahlreiche Hochkaräter.

Telegramm Schlieren – Sion 2:0 (1:0) Zelgli. – Tore: 40. Gubler 1:0. 90. Do Couto 2:0.

Schlieren: Eigenmann; Bürgler, Dietrich, Hodel, Rohr; Suter, Gubler; Studer (64. Do Couto), Raffino (91. Erkol), Notter (63. Gisler); Mijovic (75. Crawford).

Bemerkungen: Schlieren erneut mit zahlreichen Absenzen und den beiden Assistenztrainerinnen Dreyer und Adali auf der Bank (beide ohne Einsatz). – 27. Tor von Notter wegen Offside aberkannt. – Verwarnungen: 34. Hubert, 55. Notter, 73. Vernatz (Coach von Sion).

«Wir hätten bis zur Pause mit drei oder vier Toren Differenz führen müssen, nicht bloss mit 1:0», meinte Vicedomini im Rückblick. Dermassen überlegen waren die Limmattalerinnen dem FC Sion, gegen den sie bisher zweimal sang- und klanglos mit 0:2 und 1:4 verloren hatten. Doch mittlerweile haben sich die Dinge zu Gunsten der Limmattalerinnen geändert. Seit nunmehr drei Partien ungeschlagen, sind sie in der Tabelle an den Walliserinnen vorbeigezogen.

So soll's bald wieder sein: Captain Céline Bürgisser jubelt über ein Tor des FC Schlieren. Alexander Wagner/Archiv

Eine der rekonvaleszenten Spielerinnen ist Céline Bürgisser. Der Teamcaptain zog sich Mitte April im Spiel gegen Solothurn (0:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt seither aus. Allerdings gibt Bürgisser Entwarnung:

«Der Heilungsverlauf ist ermutigend. Ich bin brav am Trainieren. Eventuell kann ich noch diese Woche wieder ins Teamtraining einsteigen.»

Das letzte Wort in dieser Sache hätten jedoch die Ärzte. Laufe alles nach Plan, könnte sie bereits im übernächsten Spiel gegen Luzern wieder einsatzbereit sein, hofft Bürgisser. Auch wenn sie aktuell nur von aussen zuschauen kann, die Leistungen ihrer Teamkolleginnen machen sie dennoch stolz. Bürgisser: «Wir wollen jetzt gleich durchziehen. Unser Ziel ist es, in den ersten drei Partien neun Punkte zu holen.» Die ersten drei sind bereits im Trockenen, der Ligaerhalt wieder ein Stück näher gerückt.

Der Turnaround nach dem Fall ans Tabellenende

Noch vor wenigen Wochen präsentierte sich die sportliche Lage auf dem Zelgli komplett anders. Nach einer struben Zeit mit hohen Niederlagen (1:11 in Thun, 1:6 beim FC Zürich U21) fanden sich die Schlieremerinnen auf dem letzten Tabellenrang wieder. Damals stärkte Sportchef Zoran Perak seinem Chefcoach Vicedomini öffentlich den Rücken («einen Trainerwechsel kann ich kategorisch ausschliessen») und behielt damit recht. Nach jenem Statement setzte der FCS zu einem kleinen Höhenflug an und holte aus fünf Partien zehn Punkte. «Dass in dieser Situation Ruhe bewahrt worden ist, war wichtig. Wir haben immer gewusst, dass es wieder aufwärtsgehen wird», so Captain Bürgisser.

Der FC Schlieren als gutes Beispiel, dass es während einer sportlichen Baisse nicht gleich eine Hauruck-Übung braucht.

Die restlichen Partien des FC Schlieren

Sonntag, 15. Mai: Winterthur – Schlieren, 14 Uhr.

Samstag, 21. Mai: FCS – Luzern, 18 Uhr.

Samstag, 28. Mai: FCZ U21 – FCS, 18 Uhr.

Samstag, 4. Juni: FCS – Solothurn, 18 Uhr.

Samstag, 11. Juni: Oerlikon/P. – FCS, 18 Uhr.

Samstag, 18. Juni: FCS – Küssnacht, 18 Uhr.

