Fussball Der FC Schlieren überwintert auf einem Abstiegsplatz – Sportchef Caputo: «Es ist grad echli grusig» Nichts wurde aus dem Plan, sich im Jubiläumsjahr vorsichtig nach vorne zu orientieren. Der FCS liegt nach der 2.-Liga-Hinrunde unter dem ominösen Strich. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.11.2021, 13.29 Uhr

Der FC Schlieren, hier Erencan Nayir im Derby gegen den Urdorfer Remo Weidmann, hatte in der Vorrunde zu oft das Nachsehen.

Alexander Wagner

Am vergangenen Sonntag trat das Worst-Case-Szenario ein. Im direkten Strichduell gegen Zürich United gingen die Schlieremer Fussballer mit 2:4 unter. Die Konsequenz: Der FCS fiel in der 13. und letzten 2.-Liga-Runde vor der langen Winterpause unter den ominösen Strich. Mit 13 Punkten liegt das Team von Trainer Besnik Ramadani auf Rang 12, je einen Zähler hinter Zürich United und den Reserven von Wettswil-Bonstetten. Trotzdem sagt Sportchef Antonio Caputo: «Wir sind nicht tot. Wir kommen im Frühling wieder.» Und eine Trainerdiskussion wolle er schon gar nicht erst beginnen.

Die treuen Schlieremer Fans trauten auf der Altstetter Buchlern ihren Augen kaum. Im wegweisenden Spiel gegen Zürich United lagen ihre Lieblinge nach einer halben Stunde mit 0:2 im Teig. Und nach 70 Minuten stand die Partie 0:4 aus Schlieremer Sicht. Die beiden Treffer in der Schlussphase durch Vitiello (78.) und Santana (91.) waren nur noch nutzlose Resultatkosmetik.

«Es war ein typisches Spiel von uns. Zwei dumme Eigenfehler in der Vorwärtsbewegung, und schon lagen wir 0:2 hinten. Zudem hatten wir Pech mit zwei Lattenschüssen in der ersten Halbzeit. Fehlende Effizienz, ein paar Unkonzentriertheiten – und statt mit einer Führung gingen wir mit einem Rückstand in die Pause»,

blickt Sportchef Caputo zurück. Nach dem Seitenwechsel ging das Drama in die nächste Runde. Die Limmattaler wehrten sich mit dem Mute der Verzweiflung, das Ruder konnten sie aber nicht mehr herumreissen. «Und jetzt liegen wir während genau 126 Tagen unter dem Strich», hat Caputo ausgerechnet. Nach Ablauf dieser Frist, am 20. März 2022, beginnt die Rückrunde.

Im Elend statt im vorderen Mittelfeld

Dabei wollten sich die Schlieremer Fussballer zum 100-Jahr-Jubiläum des Klubs endlich wieder einmal nach vorne orientieren. Vom Aufstieg sprachen die Verantwortlichen zwar nicht öffentlich. Eine gewisse Erwartungshaltung war dennoch vor dem ersten Meisterschaftsspiel zu spüren. Im vorderen Mittelfeld wolle man sich platzieren, sagte Caputo Mitte August. Es sollte endlich Schluss sein mit Zittern um den Ligaerhalt bis in die Schlussphase der Saison. Pustekuchen! Auf dem Zelgli muss man sich voraussichtlich auch im kommenden Frühling mit Vehemenz gegen den Abstieg in die 3. Liga wehren.

Dabei könnte die Mannschaft eigentlich erfolgreichen Fussball spielen. Das hat sie ein paar Mal unter Beweis gestellt. Beispielsweise beim 3:2-Auswärtssieg gegen Tabellenführer Regensdorf. Aber da waren halt auch die dunklen Momente. Ganz übel lief es in der siebten Runde bei der 0:2-Heimblamage gegen Meilen. Zur Erinnerung: Meilen liegt mit fünf Zählern abgeschlagen am Tabellenende.

«Wir kommen da zusammen wieder raus.» Schlieren-Trainer Besnik Ramadani.

Alexander Wagner

Besnik Ramadani ist seit November 2017 Trainer beim FC Schlieren. Bezeichnenderweise wurde der 38-jährige schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger vor vier Jahren geholt, als der FCS in derselben schwierigen Lage steckte wie aktuell. Damals rutschte der FC Schlieren auch vor der Winterpause auf einen Abstiegsplatz in der 2. Liga, damit waren die Tage von Trainer Gianni Petrone gezählt. Wiederholt sich die Geschichte in diesem Herbst? «Auf keinen Fall», sagt Schlierens Co-Vereinspräsident Marco Seifriz auf Anfrage, «wir sind mit der Arbeit von Besnik sehr zufrieden. Die Lage ist angespannt, ja. Aber wir werden mit ihm in die Rückrunde starten.»

Ramadani ist ein erfahrener Trainer. Er weiss selbst genau, dass die Hinrunde nicht das Gelbe vom Ei gewesen ist. «Wir haben eine schwierige Phase, das stelle ich nicht in Abrede. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand.» Erst im vergangenen Sommer wurde sein Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Und diesen Kontrakt gedenkt er zu erfüllen. Ramadani:

«Natürlich hinterfrage auch ich meine Arbeit. Alle machen Fehler. Aber wir kommen da zusammen wieder heraus.»

Auch Sportchef Caputo hält den Ball flach: «Es ist grad echli grusig. Aber die Mannschaft spielt nicht gegen den Trainer.» Statt über Ramadani zu diskutieren, müsse man, so Caputo weiter, viel eher bei den Akteuren ansetzen:

«Wir haben eine junge Mannschaft, das ist ein Fakt. Aber es fehlt bei einigen Spielern eben auch an der körperlichen Fitness. Nach der trainingsfreien Zeit werden wir im Januar knallhart trainieren. Dreimal pro Woche.»