Fussball Der FC Schlieren meldet einen internationalen Transfer und einen Totalschaden In den kommenden Wochen legen Schlierens Fussballerinnen den Grundstein für eine sorgenarme Meisterschaft. Am 20. August startet die NLB-Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Sion. Die Zuversicht ist gross. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.07.2022, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In knapp einem Monat geht's wieder los mit der NLB-Meisterschaft. Antje Notter (gelbes Dress) und ihre Mitstreiterinnen werden dann gefordert sein. Henry Muchenberger

Zwei Wochen Pause hatte Schlierens Chefcoach Alessandro Vicedomini seinen Spielerinnen nach dem Ende der vergangenen Saison verordnet. Ende Juni war das, nach dem grossen Fest zum 100-Jahr-Jubiläum des FC Schlieren. Dass die Limmattalerinnen trotz einer 2:5-Heimniederlage in der Schlussrunde gegen Küssnacht am Rigi in der NLB geblieben sind, war fast schon symbolträchtig. Irgendwie war in der vergangenen Saison der Wurm drin, es lief vieles nicht nach Wunsch. Das ganz grosse Unglück in Form eines Abstiegs in die 1. Liga ist allerdings ausgeblieben.

Neu beim FC Schlieren: Melisa Demirayak. zvg

Ebenfalls Neu beim FC Schlieren: Céline Bradka. zvg

Auch wegen Verletzungen von Schlüsselspielerinnen kam der FCS nie richtig in Fahrt. «Es war keine einfache Saison», so Vicedomini, «aber das ist abgehakt und vorbei. Wir schauen vorwärts und tun in der Vorbereitung alles, damit wir in der neuen Meisterschaft möglichst nie in die Nähe der Abstiegsplätze kommen.» Weil einige Akteurinnen wegen Verletzungen erst im Laufe der Saison auf den Platz zurückkehren werden, wirbelten Vicedomini und Sportchef Zoran Perak an der Transferfront. Die beiden holten vier neue Spielerinnen aufs Zelgli. Aus U19-Teams stiessen Stürmerin Julie Fischer (Aarau) und Aussenverteidigerin Leah Gächter (St.Gallen) zum FCS, von 1.-Ligist Kloten kam Mittelfeldakteurin Melisa Demirayak.

Neu beim FC Schlieren: Julie Fischer. zvg

Auch neu beim FC Schlieren: Leah Gächter. zvg

Talent Bradka kommt aus Paris zum FC Schlieren

Die interessanteste Personalie ist Céline Bradka, eine 20-jährige Ostschweizerin. Bis vor einem Jahr gehörte die Mittelfeldakteurin dem St.Galler Nachwuchs an, dann wechselte sie nach Paris. In der Seine-Metropole spielte Bradka für ein Team namens Paris Université Club. Nach Abschluss ihres Studiums diesen Sommer kehrte sie in die Schweiz zurück und schaute sich nach einem Klub um. Eines Tages wurde Schlierens Trainer Vicedomini die Handynummer von Bradka zugespielt. «Ich rief sie einfach mal an. Wir haben uns dann eine volle Stunde am Telefon unterhalten. Schliesslich schaute sie bei uns in einem Training vorbei. Und ist geblieben.» Erwähnenswert ist, dass Bradka in Rorschacherberg wohnt – also unweit des Bodensees – und pro Weg nach Schlieren und zurück nach Hause jeweils rund zwei Stunden Zugfahrt auf sich nimmt. Vicedomini:

«Sie hat gesagt, es gefalle ihr bei uns. Und wir sind froh, dass Céline sich für uns entschieden hat.»

Eine andere Céline, nämlich Céline Bürgisser, wird noch länger dem Bolzplatz fernbleiben. Der Teamcaptain muss sich Ende August einer Knieoperation unterziehen. Grund: Im zweitletzten Spiel der vergangenen Saison zog sich die 34-jährige Innenverteidigerin ohne Fremdeinwirkung einen Totalschaden im linken Knie zu: Kreuzband gerissen, Meniskus nachhaltig geschädigt, Seitenbänder ebenfalls im Mitleidenschaft gezogen. «Es ist hart», so Bürgisser. Acht Monate wird sie nach der Operation ausfallen, ein Einsatz in der Saison 2022/23 scheint fraglich. Sie sagt trotzig:

«Ich gebe alles, dass ich wieder spielen kann. So höre ich nicht auf.»

Kaderänderungen FC Schlieren

Zuzüge: Céline Bradka (Paris Université Club), Leah Gächter (St.Gallen U19), Julie Fischer (Aarau U19), Melisa Demirayak (Kloten).

Abgänge: Mona Gubler (retour zu den Grasshoppers), Andreia Machado, Patrizia «Pätzi» Dreyer (beide Rücktritt).



Vorbereitungsspiele

Schlieren – Rapperswil-Jona (Super League) 0:4.

Sonntag, 14. August: Schlieren – Grasshoppers U19, 16 Uhr.

Samstag, 20. August: Start in die NLB-Meisterschaft mit einem Heimspiel gegen Sion, 18 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen