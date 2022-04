Fussball Der FC Schlieren bringt keinen Treffer zu Stande: Nullnummer gegen Solothurn Die stark ersatzgeschwächten NLB-Fussballerinnen spielen gegen den Tabellenvierten 0:0 unentschieden. Bald startet die Abstiegsrunde. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.04.2022, 14.32 Uhr

Schlieren-Goalie Annina Eigenmann hielt ihren Kasten gegen Solothurn sauber. Henry Muchenberger/Archiv

Die Frage geht nach dem Schlusspfiff am Mittwoch an Schlierens Chefcoach Alessandro Vicedomini. Welche Taktik, welches Konzept gab er seinem Team für das Spiel gegen den Tabellenvierten Solothurn mit auf den Weg? Safety first? Pressing in der Mittelzone? Offensivfussball auf Teufel komm raus? Grund für die Frage des neugierigen Chronisten: Zu erkennen war während der 90 Minuten plus Nachspielzeit herzlich wenig von einem Game-Plan. Mit Ausnahme der Schlussviertelstunde war kaum einmal eine gelungene Aktion über mehr als zwei Stationen zu sehen gewesen. Es sei momentan schwierig, sagte Vicedomini nach dem Schlusspfiff.

«Wir müssen immer wieder umstellen. Das macht die Sache nicht einfach.»

Da hat Schlierens Übungsleiter durchaus recht. Wegen der fast schon beängstigend grossen Zahl an Verletzten kann er seit Wochen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Darum ist ein Punkt gegen den Viertplatzierten auch nicht schlecht. Aber eben, die Solothurnerinnen brachten am Mittwoch auch kaum ein Bein vors andere. Leichter wird es gegen sie in der Abstiegsrunde – die Anfang Mai startet – auch nicht.

Jetzt fällt auch noch Defensivchefin Bürgisser aus

Noch ein paar Worte zum unglaublichen Verletzungspech der Limmattalerinnen. Vor Wochenfrist – bei der 1:4-Niederlage in Sion – musste aufgrund der zahlreichen Absenzen sogar die 36-jährige Assistenztrainerin Patrizia «Pätzi» Dreyer für knapp 30 Minuten ran. Die Schlieremer Klublegende gab vor über vier Jahren ihren offiziellen Rücktritt vom aktiven Fussball. In der Anfangsphase jener Partie im Wallis zog sich zu allem Übel Captain Céline Bürgisser einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Die Innenverteidigerin fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus und sah gegen Solothurn ihren Teamkolleginnen nur von der Seite her zu.

Telegramm Schlieren – Solothurn 0:0 Zelgli. – 25 Zuschauer. – Tore: Standen nur, fielen aber nicht.

Schlieren: Eigenmann; Bürgler, Dietrich, Küng, Rohr; Notter (80. Crawford), Machado (63. Gisler), Bonfardin, Gubler; Mijovic (63. Studer), Raffino.

Bemerkungen: Schlieren seit vergangenem Wochenende auch noch ohne Bürgisser (verletzt). – keine Verwarnungen.

In der Tabelle liegen die Schlieremerinnen mit 17 Punkten aus ebenso vielen Partien auf Rang sechs. Am Sonntag, 24. April, steht mit dem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Winterthur die letzte Partie der Qualifikation an. Dann bestreiten die Teams auf den Rängen drei bis zehn eine einfache Abstiegsrunde mit je sieben Partien. Punkte und Tordifferenz werden mitgenommen. Die letzten beiden Mannschaften steigen Ende Saison in die 1. Liga ab. Noch acht Partien hat der FC Schlieren Zeit, dafür zu sorgen, dass nicht er dazu gehören wird.

