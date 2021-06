Fussball Der FC Dietikon steigt aus der 1. Liga ab Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Höngg ist es definitiv: Die Limmattaler spielen künftig in der 2. Liga inter. Ruedi Burkart 20.06.2021, 13.41 Uhr

Bonjour Tristesse! Milan Marjanovic (Nummer 22) kniet auf dem Dornau-Rasen, Höngg-Goalie Lukas Winzap würdigt den Dietiker keines Blickes. Ruedi Burkart

Seit vergangenem Samstag, kurz vor 19 Uhr, ist es amtlich: Der Fussball-Club Dietikon steigt ab. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Höngg ist der Kampf um den Ligaerhalt bereits zwei Runden vor Ende der Saison 2020/21 verloren. Die Limmattaler kehren also dorthin zurück, von wo sie im Sommer 2019 aufgebrochen waren, die Fussballwelt zu erobern: in die 2. Liga inter. So richtig traurig darüber scheint man beim Club von der Dornau allerdings nicht zu sein.

Daniel Tarone hatte das Unglück in der 21. Minute kommen sehen. «Nicht diskutieren! Spielen!», schrie der Dietiker Übungsleiter nach einer strittigen Situation auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Der Schiedsrichter sprach den Hönggern bei einem Einwurf den Ball zu, die FCD-Spieler gestikulierten und haderten mit dem Entscheid, als ob sie bei einem Grümpelturnier wären. Sekunden später stand die Partie 0:1, weil die FCD-Hintermannschaft einen ersten Totalausfall zu verzeichnen hatte und Hönggs Nardo die freundliche Einladung zum Toreschiessen dankend annahm.

Schon nach 33 Minuten war die Sache entschieden

Gut zehn Minuten später fiel bereits das 0:2. Wieder verteidigten die Limmattaler hundslausig, wieder hatte der Torschütze – diesmal war Forny an der Reihe – leichtes Spiel. Nach diesem erneuten defensiven Aussetzer fehlten gar Tarone die Worte. Er verwarf stumm die Hände und setzte sich auf die Spielerbank zu seinem Assistenten Oliver Staijc. Kurz vor der Pause hätte gar das 0:3 fallen können: FCD-Innenverteidiger Marvin Hezel lancierte mit einem Zuspiel Höngg-Stürmer Anioke, doch dieser traf statt ins Tor lediglich das Aussennetz.

In der zweiten Halbzeit mühten sich die Dietiker zwar redlich, zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Raphael Meyer (62.) zum zwischenzeitlichen 1:2 reichte es indes nicht. Von einer beherzten Aufholjagd, von unbedingtem Willen im Kampf gegen den Abstieg, war auf Dietiker Seite herzlich wenig zu sehen.

Anders die Gäste aus Höngg. Sie waren sich der Brisanz der Partie bewusst und wollten die drei Punkte unbedingt. Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ein Spieler mit Vergangenheit bei Dietikon und beim FC Schlieren den FCD definitiv aus der 1. Liga kickte: Anthony Gullo machte mit dem 1:3 nach 81 Minuten – er erwischte FCD-Goalie Kessler in dessen näherer Ecke – den Deckel zu.

Die Bilanz des eher müde als frustriert wirkenden FCD-Chefcoaches Tarone nach Spielschluss war kurz und bündig:

«Uns fehlt schlicht die Qualität für diese Liga.»

Ab sofort beginne die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Liga inter. Noch verbleiben zwei Meisterschaftsspiele – am kommenden Mittwoch daheim gegen Linth 04 und am nächsten Samstag auswärts in Thalwil – sowie die Partie in der Cup-Qualifikation gegen Biel vom 30. Juni. Tarone: «Ich werde diese drei Spiele nützen, um zu schauen, wer auch nächste Saison noch bei uns spielen wird.»

Mit welchen Akteuren der Dietiker Chefcoach in die Zukunft startet, wird man sehen. In den beiden Partien gegen Kosova (0:2) und Höngg hat sich jedenfalls kein einziger mit Vehemenz für eine Vertragsverlängerung aufgedrängt.