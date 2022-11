Fussball Der FC Dietikon schiesst sich in Unterzahl zum Auswärtssieg gegen Liestal Der FC Dietikon gewinnt in Liestal mit 5:3, verliert aber Torhüter Lukas Winzap wegen eines Platzverweises. Michel Sutter Jetzt kommentieren 06.11.2022, 16.03 Uhr

Dietikon behielt die Oberhand: Davor Mutabdzic (links) im Duell gegen Liestals Captain Elias Fluri. Michel Sutter

«Das ist es!», schrien die Dietiker am Spielfeldrand und jubelten. Valdrin Dalipi hatte nach einem feinen Querpass vom eingewechselten Anto Gudelj soeben sein zweites Tor in der Partie gegen Liestal geschossen, das 5:2 aus Limmattaler Sicht, und das in der 87. Minute. Die Entscheidung in diesem nervenaufreibenden und attraktiven Spiel.

Doch der Reihe nach. Dietikon startete fulminant gegen Liestal, das nur drei Punkte Rückstand auf den 2.-Liga-Inter-Tabellenführer aus dem Limmattal aufwies. Knapp 90 Sekunden waren gespielt, da musste Liestals Torhüter Mark Riccio schon ein erstes Mal hinter sich greifen: Petar Ugljesic hatte die erste Chance gleich zum 1:0 für die Dietiker genutzt.

Zehn Minuten später führten die Gäste nach einem abgelenkten Schuss bereits mit 2:0, nachdem Liestal zuvor zwei Möglichkeiten vergeben hatte. Es lief alles in dieser Partie nach dem Geschmack der Limmattaler – bis zur 23. Minute.

Platzverweis nach Handspiel

Dietikons Goalie Lukas Winzap war aus seinem Strafraum geeilt, um einen Ball wegzuschlagen, doch dieser sprang ihm an die Hand. Ein Handspiel zwar, aber ein unabsichtliches. Der Schiedsrichter entschied sich nach einer kurzen Besprechung mit einem seiner Linienrichter jedoch für einen Platzverweis. Winzap konnte es kaum fassen.

Ein umstrittener Platzverweis: Dietikons Goalie Lukas Winzap sieht die rote Karte. Michel Sutter

Am Spielverlauf veränderte die Szene aber überraschenderweise nur wenig. Nach nicht mal 40 Minuten schoss Dalipi im Fallen den Ball an Riccio vorbei ins Tor. 3:0 für die Gäste, die sich gnadenlos effizient zeigten. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Leandro Di Gregorio einen Eckball direkt. 4:0 für Dietikon.

«Wir waren brutal gut im Spiel und auch spielbestimmend»,

lobte Dietikons Trainer Daniel Tarone. Kurz nach Wiederanpfiff allerdings sprang Pepe im Strafraum der Ball an die Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Penalty. Levin Elias Bodenmüller verwandelte sicher für Liestal. Ein paar Minuten später war Bodenmüller wieder zur Stelle, als der eingewechselte Dietiker Torhüter Admir Kapic den Ball nach vorne abprallen liess. Nur noch 2:4. Bei den Baselbietern keimte so etwas wie Hoffnung auf.

Trainer Tarone sah Dietikon benachteiligt

Im Gegenzug jedoch traf Ugljesic zum vermeintlichen fünften Dietiker Tor. Das Tor wurde jedoch wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt. Es war nicht die einzige Szene, durch die sich Tarone nach dem Spiel benachteiligt fühlte. «Wir haben 14, 15 Fouls einstecken müssen, die teilweise nicht mal gepfiffen wurden», kritisierte der Dietiker Trainer.

Tatsächlich liess das Schiedsrichtergespann einige fragwürdige Interventionen gegen die Limmattaler ungeahndet, verwarnte dafür aber einige Dietiker Spieler, die sich zusehends über die Entscheide des Unparteiischen aufregten. Toko etwa sah für wiederholtes Reklamieren die gelbe Karte.

Die Baselbieter ihrerseits waren entnervt, weil sie trotz ihres Sturmlaufs in der letzten halben Stunde nur noch zu wenigen guten Torchancen kamen. Mit dem fünften Limmattaler Tor durch Dalipi war dann ihre Hoffnung, wenigstens noch einen Punkt zu holen, gestorben. Kevin Schreibers Prachtstreffer via Unterlatte in der Nachspielzeit war dann immerhin noch ein schöner Schlusspunkt. «Wir haben heute eine geile Teamleistung gezeigt», sagte Tarone. Und fügte an:

«Drei Tore in Unterzahl zu erzielen, ist sensationell. Wir sind stolz auf diese Leistung.»

Einziger Wermutstropfen: der Platzverweis gegen Winzap. Die Dauer der Sperre dürfte angesichts des Vergehens allerdings kurz ausfallen.

