Der FC Dietikon ist dran an den Ex-Profis Toko und Feltscher

Fussball Der FC Dietikon ist dran an den Ex-Profis Nzuzi Toko und Frank Feltscher Der 2.-Liga-inter-Klub ist auf dem Transfermarkt weiterhin aktiv. Platzt die nächste Bombe auf der Dornau?

Zeigt er bald beim FC Dietikon, wo es lang geht? Nzuzi Toko, hier 2017 im Dress des FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Zuschauer staunten am vergangenen Samstag nicht schlecht. Im Testspiel gegen 1.-Ligist Tuggen spielte beim FC Dietikon mit der Nummer 28 der ehemalige Super-League-Profi Nzuzi Toko. Der frühere GC- und St.-Gallen-Akteur agierte im zentralen Mittelfeld, konnte die 1:4-Niederlage allerdings auch nicht verhindern.

Dietikon ging durch einen von Leandro Di Gregorio verwandelten Elfmeter nach 20 Minuten in Führung. Aber dann kassierten die ohne zahlreiche Tenöre angetretenen Limmattaler (es fehlten beispielsweise Abwehrchef Pa Modou und Stürmer Ugljesic) noch vier Gegentreffer. Im vierten Testspiel des Sommers gab's erstmals eine klare Niederlage für den FC Dietikon.

Szenenwechsel. Drei Tage später, Dienstagabend. Ein gut gelaunter FCD-Cheftrainer Daniel Tarone empfängt den Chronisten in seinem Trainerbüro auf der Dornau. Bei einem Kaffee spricht Tarone aus dem Nähkästchen.

Er erzählt von seinen Sommerferien in Italien, spricht von einem zufälligen Treffen mit Marco Bertozzi, dem 44-jährigen ehemaligen Dietiker Spieler und jetzigen Assistenztrainer des FC Regensdorf. Tarone sagt mit einem Schmunzeln:

«Es hatte dort so viele Touristen. Aber wir sind uns quasi direkt in die Arme gelaufen.»

Natürlich sei man auch kurz auf die anstehende Saison zu sprechen gekommen. Am 17. September treffen die Dietiker in der Meisterschaft daheim auf den Aufsteiger aus dem Furttal.

Dann lugt Teambetreuer Renato Casanova ins Büro und wünscht einen schönen Abend. Schliesslich kommt auch Oliver Stajic auf einen Sprung vorbei. «Ich bin draussen und stelle auf», sagt Tarones Assistenztrainer. In einer halben Stunde steht die nächste Trainingseinheit auf dem Programm.

Dabei sein wird dann auch Nzuzi Toko. Hält sich der frühere Super-League-Profi auf der Dornau nur fit oder wird er in der neuen Saison auch im FCD-Dress zu sehen sein? Fakt ist, dass Toko seit dem Ablauf seines Vertrags per 1. Juli dieses Jahres bei den Würzburger Kickers (Abstieg aus der 3. Bundesliga in die Regionalliga) ohne Arbeitspapier ist. «Wir sind daran», sagt Tarone nur, alles sei möglich. Er kennt den Mittelfeldspieler seit seiner Zeit als Assistenztrainer bei St.Gallen.

Frank Feltscher. Bald im Dress des FC Dietikon? Bild: Alex Spichale/Archiv

Auch ein Trainingsgast beim FCD ist Frank Feltscher. Der 34-jährige Offensivakteur hat über 200 Partien in der Super League absolviert (GC, Aarau), war zuletzt ein halbes Jahr bei 1.-Ligist Tuggen unter Vertrag. In beiden Fällen, Toko wie auch Feltscher, hält man beim FCD den Ball flach. Dass die beiden Routiniers tatsächlich bei Dietikon unterschreiben, scheint dem Vernehmen nach allerdings sehr gut möglich zu sein.

Bereits definitiv ist hingegen der Transfer von Nemanja Cvijanovic, einem 25-jährigen Bosnier. Der Mittelfeldakteur kommt vom bosnischen Klub Alfa Modrica. Die Dornau kennt er bereits aus eigener Erfahrung, spielte Cvijanovic doch in der Saison 2016/17 bereits einmal für den FC Dietikon. Damals auch in der 2. Liga inter mit Trainer Goran Ivelj schaute der fünfte Schlussrang heraus.

Am Samstag ein weiteres Vorbereitungsspiel

Das fünfte von total sechs Vorbereitungsspielen trägt der FC Dietikon am kommenden Samstag, 6. August, aus. Zu Gast auf der Dornau wird um 11 Uhr 2.-Ligist Witikon sein. Die 2.-Liga-inter-Saison beginnt für Dietikon am Samstag, 20. August, mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Unterstrass.

