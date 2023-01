FC Dietikon: Ex-FCZ-Goalie Andris Vanins (42) kommt

Fussball Der FC Dietikon hat bereits Ersatz geholt: Ex-FCZ-Goalie Andris Vanins kommt Nach dem über­stürzten Abgang seines Stammgoalies Lukas Winzap zum FC Wohlen haben die Verantwortlichen des FC Dietikon erwartungsgemäss rasch gehandelt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.01.2023, 19.06 Uhr

Andris Vanins im Januar 20218 im FCZ-Dress gegen den St. Galler Roman Buess. Der Lette spielte zwischen 2009 und 2020 knapp 300-mal in der Super League. Benjamin Manser

Gestern Mittwochnachmittag um 16 Uhr unterschrieb der langjährige Super-League-Torhüter Andris Vanins, 42, beim 2.-Liga-inter-Klub einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Der 100-fache lettische Nationalspieler soll zusammen mit einem zweiten, noch zu verpflichtenden, Goalie den Klub von der Dornau zurück in die 1. Liga führen.

Goalie Andris Vanins (links) posiert nach seiner Vertragsunterschrift mit FCD-Chef Claudio Lorenzet. zvg

Goalie Andris Vanins und Pa Modou 2014 im Dress des FC Sion. Jetzt spielen die beiden wieder zusammen, diesmal in Dietikon. Michel Canonica

Der 42-jährige Vanins – er beendete 2020 nach vier Jahren beim FC Zürich seine Karriere im Spitzensport – machte in nur zwei Trainings mit dem Team einen guten Eindruck. «Ich habe von Chefcoach Daniel Tarone nur gute Sachen gehört», so Vereinspräsident Lorenzet. Vanins sei topfit und immer noch hungrig. Der Lette betreibt mit dem 27-jährigen Bergdietiker Novem Baumann – Goalie von Promotion-Ligist YF Juventus – die Goalieschule «Portero».

Am Samstag wird Vanins beim zweiten Vorbereitungsspiel des Winters gegen Dübendorf nicht im FCD-Kasten stehen. «Wir testen einen weiteren Goalie», so Lorenzet.

Notiz am Rande: Ex-FCD-Goalie Winzap hat bereits den zweiten Einsatz mit seinem neuen Verein FC Wohlen (1. Liga) hinter sich. In einem Testspiel gegen Baden aus der Promotion League verloren die Freiämter am Dienstag mit 1:2.

