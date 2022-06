Fussball Der FC Dietikon hat aufgerüstet: Ein Rückkehrer und sieben neue Gesichter Mit einer veränderten Mannschaft steigt der FC Dietikon am Dienstag, 28. Juni, in die Vorbereitung auf die nächste 2.-Liga-inter-Saison. Acht neue Akteure kommen, sieben verlassen den Klub. Das Ziel: Aufstieg, und nichts anderes. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.06.2022, 16.30 Uhr

Vor zwei Wochen spielte Dietikon-Rückkehrer Michele Pepe (rechts) noch mit Thalwil bei der 0:7-Niederlage gegen den Schweizer Meister FC Zürich (Kedus Haile-Selassie). Marc Schumacher / freshfocus

Der Frust über die knapp verpasste Rückkehr in die 1. Liga ist hinuntergespült, der Fokus gilt wieder der Zukunft. «Wir sind nicht aufgestiegen, aber wir haben keine schlechte Meisterschaft gespielt. Darauf können wir aufbauen», sagt Dietikons Chefcoach Daniel Tarone. Und weist im gleichen Atemzug darauf hin, «dass wir im Kader trotzdem einige Korrekturen anbringen mussten.» Denn im kommenden Frühling, das ist jedem auf der Dornau klar, muss der Aufstieg in die 1. Liga Tatsache werden. Gelingen soll die Mission mit einem runderneuerten Team. Acht Spieler lotsten die Verantwortlichen um Sportchef Marcello Stellato, Chefcoach Tarone und Vereinspräsident Claudio Lorenzet zum FCD. Gleichzeitig hat man sich von sieben Akteuren getrennt. Für die «Limmattaler Zeitung» charakterisiert Tarone die neuen Spieler.

Neo-Dietiker: Der 29-jährige Petar Ugljesic. Maria Schmid

Petar Ugljesic, 29: «Petar ist ein klassischer Mittelstürmer. Er weiss definitiv, wo das gegnerische Tor steht. Er wird in unserer Offensive für viele neue Impulse sorgen.» Ugljesic kommt von 1.-Liga-Absteiger Zug 94 und absolvierte rund 190 Partien in der Promotion League und der 1. Liga. In der letzten Saison erzielte der Österreicher sechs Meisterschaftstreffer.

Davide D’Acunto, 31: «Davide ist als Mittelfeldspieler ein klassischer Sechser. Er steht eher defensiv und bringt gute Bälle nach vorne. Bei seinem bisherigen Verein Freienbach war er ein absoluter Leistungsträger. Und auch ein Aggressivleader.» Mit Freienbach schloss D’Acunto die vergangene 1.-Liga-Saison im gesicherten Mittelfeld ab.

David Dodaj, 18: «David ist ein hoffnungsvoller Spieler für die Zukunft. Ihn wollen wir in der jetzt beginnenden Vorbereitungsphase behutsam an die 1. Mannschaft heranführen.» Dodaj verteidigte bisher bei YF Juventus II in der 2. Liga.

Nelson Afulike, 18: «Bei Nelson liegt der Fall ähnlich wie bei Dodaj. Er soll sich in den kommenden Wochen und Monaten für die 1. Mannschaft aufdrängen.» Mittelfeldspieler Afulike wurde im FC Wohlen und dann beim Team Aargau ausgebildet und war zuletzt beim FC Muri unter Vertrag. Beim 2:2-Remis im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die 1. Liga gegen Dietikon in der abschliessenden 2.-Liga-inter-Runde kam er indes nicht zum Einsatz.

Lukas Winzap, 21: «Luki wird sich mit unserem bisherigen Goalie Alpay Inaner und der Nummer 3, Admir Kapic, um den Platz zwischen den Pfosten duellieren. Ich verspreche mir viel von ihm, obwohl er noch sehr jung ist.» Winzap kommt von 1.-Liga-Absteiger Zug 94 auf die Dornau. Von 2018 bis 2021 spielte er ganz in der Nähe, beim SV Höngg.

Michele Pepe, 22: Im vergangenen Sommer musste der Linksverteidiger seinen Platz nach drei Jahren beim FCD räumen, Tarone plante ohne ihn. Jetzt kehrt der verlorene Sohn aus Thalwil zurück ins Limmattal. «Wir haben vor einem Jahr gemeinsam entschieden, dass er eine neue Herausforderung braucht. Aber jetzt kommt Michele zurück, und nun kann er zeigen, was er draufhat.»

Anto Gudelj, 31: «Anto hat uns in der vergangenen Saison mit Klingnau in Schwierigkeiten gebracht. Damals ist er mir aufgefallen. Als klassischer Mittelstürmer wird er uns vor dem gegnerischen Tor helfen.» Der kroatische Routinier traf in der letztjährigen Abstiegssaison für Klingnau fünfmal.

Danijel Stefanovic, 24: «Dani wird unsere Innenverteidigung nach dem Rücktritt von Marvin Hezel verstärken. Er hat längere Zeit mit uns trainiert und kennt das Team bestens.» Der Serbe war zuletzt bei 1.-Liga-Aufsteiger Rotkreuz unter Vertrag.

Die Abgänge: Marvin Hezel, Raphael Mollet (beide Rücktritt), Raphael Meyer (beruflich bedingte Pause), Levin Di Iorio, Alessio Caputo, Mamadou Sylla (alle unbekannt).

Dietikons Vorbereitungsspiele

Samstag, 9. Juli: Dübendorf (2. Liga).

Samstag, 16. Juli: Weesen (1.).

Samstag, 23. Juli: Zug 94 (2. inter).

Samstag, 30. Juli: Tuggen (1.).

Samstag, 6. August: Gegner noch offen.

Samstag, 13. August: SV Schaffhausen (2. inter).

Alle Partien werden ausgetragen auf der Dornau um 16 Uhr.

Die neue «Dietiker Gruppe» Die 2. Liga inter umfasst jetzt fünf Meisterschaftsgruppen. Der FC Dietikon wurde in die Basler-Aargauer-Zürcher-Gruppe 3 eingeteilt. Das heisst, Reisen an Auswärtsspiele ins Tessin oder nach Liechtenstein bleiben dem FCD erspart. Laut Sportchef Marcello Stellato («das ist eine brutal schwierige Gruppe, mindestens sechs Teams wollen rauf») steigen die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten in die 1. Liga auf. Die erste Meisterschaftsrunde ist angesetzt am Wochenende 20./21. August.

Gruppe 3: Dietikon, Regensdorf (Aufsteiger), Unterstrass, Red Star, Mutschellen, Windisch (Aufsteiger), Zofingen, Schöftland, Grenchen, Old Boys, Liestal, Pratteln (Aufsteiger), Muttenz, Binningen, Bubendorf.

