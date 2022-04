Fussball Der Boss will Tore sehen: Lässt es der FC Dietikon diesmal klingeln? In der 2. Liga inter stehen die ersatzgeschwächten Limmattaler am Samstag gegen Klingnau unter Druck. Drei Punkte sind im Kampf um den Aufstieg Pflicht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.04.2022, 14.14 Uhr

So soll es wieder vermehrt sein: Die Dietiker feiern einen Treffer. Alexander Wagner

Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzehnten der 2. Liga inter FC Klingnau starten die viertplatzierten Dietiker am Samstag (16 Uhr, Dornau) mit einer Woche Verzug in den Fussball-April. Grund für die Verspätung: Am vergangenen Samstag wurde die Auswärtspartie bei Aufsteiger Mutschellen bekanntermassen wegen unbespielbaren Terrains abgesagt.

Seit dem Ende der Winterpause haben die Limmattaler von vier geplanten Partien nur deren zwei absolvieren können. Beide Spiele fanden auf der Dornau statt. Gegen Zofingen resultierte am 12. März ein 1:0-Minisieg (Hezel traf in der 86. Minute), gegen Grenchen 15 gab's eine bittere 0:1-Niederlage (entscheidendes Gegentor in der 89. Minute).

Auf die Frage, ob es ein Problem darstellt, wenn zwischen zwei Partien zwei Wochen Pause liegen, sagt FCD-Chefcoach Daniel Tarone: «Optimal ist das für den Spielrhythmus natürlich nicht. Aber dafür können wir in den Trainings an gewissen Sachen arbeiten.» Zum Beispiel am Spiel in der Offensive.

«Das Team soll nach vorne spielen und Tore schiessen»,

äusserte sich FCD-Vereinspräsident Claudio Lorenzet jüngst auf die relative Dietiker Flaute vor dem gegnerischen Kasten. Von den Top 4 der Tabelle haben die Limmattaler – allerdings bei einem Spiel weniger – mit Abstand am wenigsten Tore erzielt.

Auch wenn der FCD am Samstag auf diverse potenzielle Stammspieler verzichten muss – Captain Hezel ist gesperrt, Di Gregorio, Puglia, Moreno und Duvnjak fallen verletzt aus –, gegen Klingnau darf das eine oder andere Tor erwartet werden. Die Aargauer sind schliesslich die «Schiessbude» der Liga, kassierten bisher pro Partie durchschnittlich 2,8 Gegentreffer. Allerdings schossen sie sich am vergangenen Sonntag nach drei 0:4-Niederlagen in Folge den Frust von der Seele – 6:0-Heimsieg gegen den inferioren Tabellenletzten Wangen bei Olten. Dennoch: Mit drei Punkten rechnen in Dietikon alle. «Wir sind bereit», sagt Chefcoach Tarone.

