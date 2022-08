Fussball Der Ball rollt wieder: Aufgalopp in die Saison mit der ersten Cuprunde Illustre Partien eine Woche vor Meisterschaftsstart im Regionalcup: In Oberengstringen steigt das Nachbarduell. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.08.2022, 16.39 Uhr

Urdorf (Marco Rako, rechts) und Schlieren (Manuel Coelho) müssen am Samstag im Cup auswärts ran. Ruedi Burkart / Archiv

Siebnen (3. Liga) - Urdorf (2.), Samstag, 18 Uhr, Ausserdorf: Auch wenn der Regionalcup nicht bei allen Klubs denselben hohen Stellenwert geniesst, die «Stiere» sind im Duell mit den unterklassigen Schwyzern der grosse Favorit. Mit einem Sieg könnte das Team von Cheftrainer Manuel Leite die zuletzt eher mässigen Auftritte in den Testspielen vergessen machen. Und Moral für die Meisterschaft tanken. LiZ-Tipp: 0:4

Wädenswil (3.) - Schlieren (3.), Samstag, 18 Uhr, Beichlen: Erster Ernstkampf für Schlierens neuen Chef. «Wir werden sehen, was drinliegt», sagt FCS-Trainer Michele Di Muro. Wie bei anderen Mannschaften fehlen auch beim Team vom Zelgli einige Akteure. LiZ-Tipp: 0:1

Engstringen (4. Liga) - Oetwil-Geroldswil (3.), Sonntag, 11 Uhr, Brunewiis: Es ist ein Nachbarschaftsduell im besten Sinne, die Spielstätten der beiden Klubs liegen Luftlinie keine vier Kilometer auseinander. Nach dem bitteren Abstieg musste man sich beim FC Engstringen erst einmal sammeln. Für Trainer Patrick Graf war indes immer klar, dass er seinen Posten nicht räumen wird: «Man rennt nicht einfach so davon, wenn es mal nicht nach Wunsch läuft.» Beim oberklassigen Gegner Oetwil-Geroldswil hat mit Adnan Mustafi einer als Trainer übernommen, der weiss, wie man Erfolge feiert. Mustafi war beispielsweise im Frühling 2015 einer der Leistungsträger in jenem legendären Birmensdorfer Team, das unter Trainer Fabio Stiz den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. LiZ-Tipp 2:4

Uitikon (4.) - Wollerau (3.), Sonntag, 11 Uhr, Sürenloh: Wie vor Jahresfrist empfängt das Team von Trainer Stefan Lerchmüller zum Cupauftakt einen Oberklassigen. 2021 ärgerte man den FC Küsnacht während 90 Minuten, verlor dennoch mit 1:2. Mehr als eine Ehrenmeldung liegt auch diesmal kaum drin für die Uitiker. LiZ-Tipp: 1:3

Knonau-Mettmenstetten (4.) - Birmensdorf (4.), Samstag, 18 Uhr, Wygarten, Mettmenstetten: Vor einem Jahr liessen die Birmensdorfer den Regionalcup sausen und meldeten sich nicht an. Heuer sind sie dabei und treffen auf einen letztjährigen Meisterschaftsgegner. Ein Torfestival scheint programmiert, endeten die Meisterschaftspartien doch mit einem 3:0 für den FCB sowie einem spektakulären 5:5-Remis. LiZ-Tipp: 0:1

