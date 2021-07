FC Dietikon vor dem Cup-Knaller gegen Biel

Fussball Der Aufsteiger kommt zum Absteiger: Euphorisierte Dietiker wollen gegen Biel mit einem Coup in den Cup Heute Samstag empfangen die Limmattaler Fussballer in der Cup-Qualifikation um 16 Uhr den grossen Favoriten FC Biel. Bei einem Sieg winkt ein Heimspiel gegen einen der ganz Grossen. Ruedi Burkart 03.07.2021, 03.09 Uhr

So wollen die Dietiker gegen Biel aufspielen: Ronaldo Itoko lässt am vergangenen Mittwoch einen Verteidiger von Linth 04 aussteigen. Henry Muchenberger

Es waren Bilder, die der geschundenen Dietiker Fussballerseele sehr, sehr gut getan haben. Am vergangenen Mittwoch spielten sich die FCD-Akteure im Dauerregen gegen Linth 04 in einen wahren Spielrausch und gewannen das letzte 1.-Liga-Meisterschaftsspiel gleich mit 4:1. Der Jubel war entsprechend ausgelassen. FCD-Chefcoach Daniel Tarone: «Wir dürfen mit dieser Leistung wirklich zufrieden sein und wollen jetzt probieren, gegen Biel gleich durchzuziehen.»

Mit einem Erfolg heute Nachmittag (16 Uhr, Dornau) gegen die in die Promotion League aufgestiegenen Seeländer würde sich der FCD erstmals seit drei Jahren wieder für die Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren. Am 19. August 2018 war Super-Ligist Lugano zu Gast auf der Dornau und zog vor 900 Zuschauern mit einem 4:0-Sieg in die 2. Runde ein. Von der damaligen Dietiker Startformation sind vier Akteure immer noch dabei: Goalie Alpay Inaner, Aussenverteidiger Ivan Moreno, Innenverteidiger Edmir Asani sowie Mittelfeldspieler Raphael Meyer.

Nicht auflaufen wird heute mit Sicherheit Meyer, er hat sich bereits in die Ferien verabschiedet. Ebenfalls mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht spielen wird Pa Modou. Der ehemalige Super-League-Verteidiger laboriert immer noch an einer leichten Verletzung und dürfte wie schon am vergangenen Mittwoch Forfait erklären. Ob der 31-jährige Gambier in der kommenden Saison in der 2. Liga inter immer noch zum Kader des FC Dietikon gehört, ist offen. «Einen solchen Spieler würde ich natürlich weiterhin gerne im Team haben», äussert sich Tarone. Definitives könne man allerdings noch nicht sagen.

Bei Dietikons heutigem Gegner ist die Zuversicht gross, mit einem Sieg in den Schweizer Cup einzuziehen. Dennoch sagt Biel-Präsident Dietmar Faes:

«Wir haben natürlich auch mitbekommen, dass Dietikon, nachdem der Abstieg feststand, zweimal gewonnen hat. Aber klar wollen wir in die 1. Hauptrunde und dort gegen einen grossen Verein spielen.»