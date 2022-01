Fussball Der Abwehrchef am Afrika-Cup: Alle fiebern mit Pa Modou mit Am Samstag peilt FCD-Verteidiger Pa Modou mit Gambia im Viertelfinal gegen Kamrun die nächste Überraschung an. Ruedi Burkart 26.01.2022, 13.04 Uhr

Pa Modou im Dress der Nationalmannschaft von Gambia. Ob er je wieder im Dietiker Trikot auflaufen wird? Keystone

Das grosse Thema beim FC Dietikon ist in diesen Tagen – wie könnte es anders sein – der Afrika-Cup in Kamerun und die Leistungen des FCD-Verteidigers Pa Modou. Der 32-jährige ehemalige Super-League-Spieler rockt mit Gambia das Turnier und steht mit den «Scorpions» sensationell im Viertelfinal. Pa Modou führt seine Nationalmannschaft als Captain an und will am kommenden Samstag gegen Gastgeber Kamerun – notabene der Afrika-Cup-Sieger von 2017 – in den Halbfinal einziehen.

«Ich habe vor ein paar Minuten mit ihm telefoniert, er war grad in der Massage»,

meinte FCD-Sportchef Marcello Stellato am Dienstag vor dem Anpfiff des Testspiels gegen Red Star. Pam, wie sie ihn in Dietikon nennen, sei gut drauf und «unglaublich stolz auf sein Team». Daniel Tarone ist der Mann, der Pa Modou im vergangenen Sommer zum FCD gelotst hatte, als dieser sich bei den vertragslosen Fussballern fit gehalten hatte. Auf die Frage, ob er in der Rückrunde mit dem Gambier rechnet, sagt Tarone offen: «Es melden sich bei ihm dauernd Agenten. Ich nehme an, er wird nochmals einen Profivertrag unterschreiben. Ich würde es ihm gönnen.»