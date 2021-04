Fussball Den Schlieremerinnen gelingt in Luzern ein wichtiger Befreiungsschlag Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Alessandro Vicedomini gewinnen die NLB-Fussballerinnen dank Toren von Machado und Valente mit 2:1 gegen den FC Luzern. Ruedi Burkart 05.04.2021, 16.28 Uhr

Nach dem wichtigen Auswärtssieg war die Freude im Team riesig. zvg

Man darf den Schlieremer Verantwortlichen um Sportchef Zoran Perak von Herzen gratulieren. Sie haben mit der für Aussenstehende überraschenden Entlassung von Trainer Fernando Esteban zu Beginn der vergangenen Woche absolut richtig gehandelt. Mit dem neuen Übungsleiter Alessandro Vicedomini an der Seitenlinie holten die Limmattalerinnen am Samstag in Luzern drei dringend benötigte Punkte.

Dank dem dritten Sieg im neunten Meisterschaftsspiel gelang den Schlieremerinnen in der Rangliste einen Sprung vom neunten und zweitletzten auf den siebten Rang – einen Punkt vor Luzern. Sie haben sich just vor Beginn der Rückrunde von jenen beiden Rängen distanziert, die Ende Saison die Teilnahme an der Barrage gegen zwei 1.-Ligisten bedeuten. Konsequenz: Sollte die NLB-Saison wegen steigender Corona-Zahlen doch noch abgebrochen werden, würde die aktuelle Rangliste nach der Vorrunde zählen. Und somit wären die Limmattalerinnen aus dem Schneider, der Ligaerhalt gesichert.

Match-Telegramm Luzern – Schlieren 1:2 (0:1) Sportanlage Allmend (Kunstrasen) – 0 Zuschauer – Tore: 10 Ma­chado 0:1. 80. Valente 0:2. 89. 1:2.

Schlieren: Eigenmann; Vono, Bürgisser, Agaj, Miotti; Hashani (86. Martinez), Bonfardin, Notter (67. Bürgler), Machado (77. Studer); Bösiger (86. Seiler), Rohr (77. Valente).

Bemerkungen: Schlieren ohne Roth (Ausland), Radulovic, Küng, Erkol, Ruggieri, Tageldin (alle verletzt), Hau (Beruf). – Verwarnungen: eine für Luzern, keine für Schlieren. – Pfostenschüsse: Bösiger (58.), Luzern (85.)

In der Nachspielzeit wurde gezittert

«Ein riesiges Kompliment an meine Spielerinnen», sagte der neue Trainer Vicedomini nach dem Schlusspfiff. «Alle haben grossartig gekämpft, haben die Zweikämpfe angenommen und auch dann noch dagegengehalten, als sie eigentlich schon total kaputt waren.» Machado brachte Schlieren schon nach zehn Minuten mit einem sehenswerte Volleyschuss in Führung, Valente doppelte in der 80. Minute nur kurz nach ihrer Einwechslung in ihrem erst zweiten Einsatz für Schlieren auf Vorlage von Bösiger zum 2:0 nach. Doch mit Luzerns Anschlusstreffer kurz vor Ende der regulären Spielzeit begann das grosse Zittern. Die Zentralschweizerinnen warfen alles nach vorne, auch Luzerns Torhüterin Schneider stürmte am Schluss mit.

«Der Schiedsrichter hat vier Minuten nachspielen lassen. Vier Minuten», sagte Vicedomini und schüttelte nur den Kopf. Ebendiesen zogen die Limmattalerinnen dank einer solidarischen Leistung schliesslich aus der Schlinge und jubelten über ihren grossen Sieg. «Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, als der Schlusspfiff ertönte», sagte Assistenztrainerin Patrizia Dreyer. Ein Aufsteller neben dem Sieg war das erfolgreiche Comeback von Jil Studer nach neunmonatiger Kreuzbandrisspause.

Weiter geht die NLB-Saison für den FC Schlieren am 14. April mit dem Heimspiel gegen die U21 des FC Zürich. «Doch daran denken wir jetzt noch nicht», so Vicedomini nach dem Spiel, «jetzt sollen die Spielerinnen erst mal in ihren Familien die Ostern geniessen.» Am Mittwoch geht die Vorbereitung auf den ersten Auftritt vor den eigenen Fans seit dem 17. Oktober 2020 los.