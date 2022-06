Fussball Das 2:2 in der Finalissima gegen Muri ist zu wenig: FC Dietikon verpasst den Aufstieg Die Limmattaler schaffen den erhofften Sprung auf den zweiten Tabellenplatz nicht und bleiben ein weiteres Jahr in der 2. Liga inter. Für ein Happy End fehlte nicht viel. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.06.2022, 09.39 Uhr

Bonjour tristesse! Unmittelbar nach dem Schlusspfiff ist die Enttäuschung in den Gesichtern der Dietiker deutlich zu sehen. Nichts wurde aus dem erhofften Aufstieg in die 1. Liga. Marc Schumacher/freshfocus

Im Stadion Brühl lief beim Stand von 2:2 bereits die Nachspielzeit. Längst warfen die Dietiker Mann und Maus nach vorne, nur ein Tor trennte sie vom Aufstieg in die 1. Liga. Phasenweise befanden sich ausser FCD-Goalie Alpay Inaner aller Spieler in der Platzhälfte der Freiämter. Und dann bot sie sich tatsächlich, die einmalige Chance, die grosse Möglichkeit, doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Doch Dietikons Joker Mamadou Sylla setzte den Ball ans Gehäuse statt in die Maschen. Kurz darauf war die Partie zu Ende – und das Verdikt klar: Dieses Unentschieden reichte Muri für den Aufstieg, die Dietiker konnten in der Tabelle nicht mehr an den Freiämtern vorbeiziehen.

Während sich die einheimischen Spieler vom Grossteil der 900 Zuschauer feiern liessen, sassen die Limmattaler wie begossene Pudel auf dem Rasen oder auf der Spielerbank.

«Wir haben alles versucht und wollten den Sieg. Aber es hat nicht geklappt. Und so nehmen wir einen zweiten Anlauf»,

bilanzierte FCD-Chefcoach Daniel Tarone nüchtern und äusserlich gefasst.

90 Minuten als ein Spiegel der ganzen Saison

Die letzte Partie der Saison war ein Abbild der gesamten Meisterschaft. Der FC Dietikon war immer wieder nahe dran, aber es reichte trotzdem irgendwie nicht ganz. Dass sie es nicht fertigbrachten, gegen die in der Defensive anfälligen und fahrig auftretenden Gastgeber mehr aus den eigenen Offensivbemühungen zu machen, war entscheidend.

«Wir spielten zu viele lange Bälle. Immer wieder lang in die Spitzen. Das brachte nichts»,

meinte FCD-Sportchef Marcello Stellato, und Tarone pflichtete ihm bei.

Beide Teams starteten mit offenem Visier in die alles entscheidende Partie. Die erste Phase gehörte den Gastgebern, die nach sechs Minuten bereits den vierten Eckball treten durften. Das taten sie mit Erfolg: Bayazi eröffnete mit gütiger Mithilfe von FCD-Keeper Inaner das Skore – 1:0 für Muri. Sekunden nach dem Wiederanspiel stand Muri-Goalie Hofer im Brennpunkt. Er konnte eine scheinbar ungefährliche Situation nicht klären, vermochte den Ball, wohl auch, weil er von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, nicht festzuhalten. Und so traf FCD-Stürmer Hezel zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später das nächste Tor – und wieder gab Dietikons Goalie eine unglückliche Figur ab. Muri-Topskorer Hohl traf mit einem Heber von der Mitte der eigenen Platzhälfte über den zu weit vor dem Kasten postierten Inaner zum 2:1.

Saibene brachte dem FC Dietikon kein Glück Auf prominente Unterstützung durfte der FC Dietikon in der Finalissima zählen. Auf der Tribüne verfolgte Jeff Saibene die Partie mit. Der 53-jährige ehemalige Super-League-Trainer erklärte, er sei auf Einladung von Dietikons Chefcoach Daniel Tarone vor Ort. Saibene und Tarone bildeten von 2011 bis 2015 beim FC St. Gallen ein Trainerduo. «Ich wünsche dem Team von Dani viel Erfolg. Hoffentlich steigt Dietikon auf», so der Luxemburger während der Halbzeitpause.

Verschnaufen war aber auch nach dem dritten Treffer der Partie nicht angesagt. Nun waren es die Dietiker, die das Spiel mit Vehemenz an sich rissen. Die Gäste realisierten, dass die Defensive der Murianer alles andere als sattelfest war. Einen ersten Versuch von Hasani wehrte FCM-Keeper Hofer noch in Corner. In der 26. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2 doch. Dietikons Kunstschütze Mollet traf in seinem letzten Spiel für die Limmattaler mit einem Freistoss aus gut und gerne 25 Metern, FCM-Hüter Hofer – erneut von der tief stehenden Sonne geblendet – liess den Ball hinter die Linie fallen.

Es ging zur Sache am Samstag: Hier hebt Muris Joel Trüb gegen Bondoy Itoko ab. Marc Schumacher/ freshfocus Dietikons Raphael Mollet (blaues Dress) gegen Ernes Paden. Marc Schumacher/freshfocus Den Ball im Fokus haben Muris Ernes Paden (rotes Dress) und FCD-Routinier Pa Modou. Marc Schumacher/freshfocus Muris Ajdin Bajric im Zweikampf mit Valdrin Dalipi. Marc Schumacher/freshfocus Muris Trainer Piu Nascimento gibt mit Bier und Megaphon in der Hand den Jubel-Takt vor. Marc Schumacher/ freshfocus So sieht pure Enttäuschung aus: Dietikons Levin Di Iorio wird von einem Fan getröstet. Marc Schumacher/freshfocus

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Dietiker mit jeder Minute mehr das Spieldiktat. Phasenweise standen mit Ausnahme von FCD-Keeper Inaner alle Akteure in der Spielhälfte der Murianer. Mit viel Einsatz und auch ein wenig Glück liess der FC Muri kein Gegentor mehr zu und sicherte sich mit dem 2:2-Remis den Aufstieg in die 1. Liga.

Dass Muris Topskorer Michael Hohl in der Nachspielzeit nach seiner zweiten Verwarnung innert 12 Minuten vom Schiedsrichter vorzeitig vom Platz gestellt wurde, war am Samstagabend nicht mehr als eine Randnotiz.

Telegramm Muri - Dietikon 2:2 (2:2) Stadion Brühl. – 900 Zuschauer. – Tore: 6. Bayazi 1:0. 7. Hezel 1:1. 11. Hohl 2:1. 26. Mollet 2:2.

Dietikon: Inaner; Simao, Lazic (79. Meyer), Pa Modou, Hasani; Mollet, Dalipi; Itoko (82. Di Iorio), Rodriguez, Mutabdzic (63. Caputo); Hezel (46. Sylla).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Moreno, Duvnjak, Di Gregorio und Puglia (alle verletzt) sowie Stamenkovic (Militär). – Verwarnungen: 12. Dalipi, 39. Bajric, 62. Paden, 72. Lazic, 84. Hohl, 86. Mollet, 95. Gmür. – Platzverweis: 96. Hohl (zweite Verwarnung). – Cornerverhältnis: 5:5.

