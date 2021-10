FC Dietikon gewinnt in Adliswil mit 2:0

Fussball Dank Treffern von Di Gregorio und Meyer: Der FC Dietikon hält sich schadlos Dank eines hochverdienten 2:0-Erfolgs in Adliswil setzen sich die Limmattaler in der Tabelle der 2. Liga inter vorne fest. Aktuell grüssen sie von Rang drei. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.10.2021, 09.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Sekunde später schlägts hinter Adliswil-Keeper Fabien Burkhalter zum zweiten Mal ein: FCD-Stürmer Raphael Meyer trifft in der 88. Minute mit diesem trockenen Schuss in die linke, tiefe Ecke zum Endstand von 2:0 für die Limmattaler. Ruedi Burkart

Dreimal musste Dietikons Assistenztrainer Oliver Stajic für seinen nach einem Platzverweis gesperrten Chef Daniel Tarone bisher an einem Spiel in der 2. Liga inter an der Seitenlinie stehen. Nach dem 2:0-Erfolg vom vergangenen Samstag in Adliswil totalisiert Staijc neun Punkte und ein Torverhältnis von 7:0. Natürlich würde der 33-Jährige nie auf die Idee kommen, diese Erfolge auf seine Person zu beziehen. «Wir haben in Dietikon ein perfektes Trainerteam. Es greifen alle Rädchen nahtlos ineinander», sagte Staijc Minuten nach dem Schlusspfiff auf dem Adliswiler Rasen.

Und dennoch raunte er dem ebenfalls anwesenden FCD-Präsidenten Renato Casanova beim Vorbeigehen mit einem Schmunzeln im Gesicht zu:

«Jetzt müssen wir uns aber über den Lohn unterhalten.»

Staijc wird mit grosser Sicherheit keine Gehaltserhöhung verlangen. Er geniesst zusammen mit seinem Team einfach die momentanen Erfolge. Noch einmal – am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Sursee – wird er seinen Chef an der Seitenlinie vertreten. Danach wird Tarone seine vier freien Tage abgesessen haben und selbst wieder während der Partien die Anweisungen geben.

Geduldige Dietiker belohnten sich selber

Zum Spiel in Adliswil. Die 90 Minuten plus Nachspielzeit waren beileibe keine Offenbarung. Gegen extrem defensiv eingestellte Gastgeber taten sich die Dietiker lange Zeit schwer. Das simple Rezept der Adliswiler: Den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen halten, die Limmattaler einlullen und dann auf gut Glück einem weiten Ball Richtung Dietiker Kasten hinterher rennen. «Wir mussten diese langen Bälle unterbinden, das war uns klar», so FCD-Sportchef Marcello Stellato.

Macht einen guten Job: Dietikons Assistenztrainer Oliver Stajic. Alexander Wagner

Dies klappte bis kurz vor der Pause ganz gut. Dann schüttelten sich die Dietiker einmal kurz und machten sich auf, die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Fabio Rodriguez passte quer vor dem Adliswiler Kasten zum völlig freistehenden Leandro Di Gregorio, dieser nahm den Ball an, legte ihn sich kurz zurecht – und traf Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum 1:0 aus Dietiker Sicht.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Jetzt mussten die zuvor passiven Adliswiler ihr Heil in der Offensive suchen. Und luden die Dietiker so zu Kontern ein. Pech hatte Dino Duvnjak zehn Minuten nach Wiederanpfiff: Sein Kopfball prallte vom Gestänge zurück auf das Spielfeld. In Verlegenheit gerieten die Limmattaler nur einmal. Eine Viertelstunde vor Schluss konnte Adliswils Sellu Kobba einen Fehler in der FCD-Defensive nicht ausnützen und drosch den Ball kläglich neben das Gehäuse des wenig beschäftigten FCD-Keepers Alpay Inaner.

Um einiges besser machte es in der 88. Minute auf der Gegenseite Dietikons Joker Raphael Meyer. Er fackelte bei einem Gegenstoss nicht lange und netzte mit einem herrlichen Distanzschuss zum Schlussresultat von 2:0 aus Dietiker Sicht ein.

Kurz und gut: Der FCD verdiente sich seinen fünften Sieg im sieben Meisterschaftsspiel mit einer disziplinierten Leistung redlich.

Telegramm Adliswil - Dietikon 0:2 (0:1) Sportanlage Tal. – SR: Roger Studer. – 100 Zuschauer. – Tore: 44. Di Gregorio 0:1. 88. Meyer 0:2.

Dietikon: Inaner; Stamenkovic (82. Veseli), Lazic, Pa Modou, Simao; Duvnjak (92. Di Iorio); Itoko (46. Gajic), Caputo (46. Meyer), Di Gregorio, Rodriguez; Pinheiro (69. Mollet).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Moreno, Hezel, Kapic (alle verletzt), Lusala (2. Mannschaft), Tarone (3. von total 4 Sperren). – Verwarnungen: 31. Caputo, 33. Lazic, 59. Simao, 67. Buqaj, 91. Khalo (alle Foul). – 53. Duvnjak Kopfball an den Pfosten. – Cornerverhältnis: 1:1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen