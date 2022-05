Fussball Dank «Stängeli» gegen Wangen bei Olten: Der FC Dietikon hat Geschichte geschrieben Das 10:0 im 2.-Liga-inter-Heimspiel vom vergangenen Samstag ist einer der klarsten Siege in einem Meisterschaftsspiel in der 114-jährigen Vereinsgeschichte. Vielleicht sogar der höchste aller Zeiten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.05.2022, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dietiker Glückseligkeit am vergangenen Samstag: Torhütertrainer Nicola Appella, Faria Simao, Fabio Rodriguez, Chefcoach Daniel Tarone und Marko Lazic (von links) feiern eines der zehn FCD-Tore gegen Wangen bei Olten. Ruedi Burkart

Wer sich am vergangenen Samstag das Heimspiel des FC Dietikon in der 2. Liga inter gegen Wangen bei Olten hat entgehen lassen, ist selber schuld. Zehnmal netzten die spielfreudigen Limmattaler gegen den inferioren Absteiger aus dem Kanton Solothurn ein. Sieben verschiedene Akteure liessen sich in die Liste der Torschützen eintragen. Angefangen bei Innenverteidiger Pa Modou, der nach 12 Minuten einen Freistoss herrlich zum 1:0 versenkte, bis zu Mittelfeldspieler Valdrin Dalipi, der nach 87 Minuten mit dem 10:0 das «Stängeli» perfekt machte.

Zumindest in der Neuzeit gelang dem Verein von der Dornau kein höherer Erfolg. Aber nahe dran an einem zweistelligen Sieg in einem Meisterschaftsspiel war der im Jahr 1908 gegründete FC Dietikon immer wieder.

Dietiker Offensivfeuerwerk gegen Wangen bei Olten: Hier versucht Bondoy Itoko (rotes Dress) mit einer spektakulären Einlage zu skoren. Ruedi Burkart

Fast an die Marke vom vergangenen Samstag kam der FCD am 28. April 2019. Das war die Saison, in der die Limmattaler als Sieger ihrer 2.-Liga-inter-Gruppe den Wiederaufstieg in die 1. Liga schafften. Das Auswärtsspiel gegen Dulliken gewann das damals von João Paiva gecoachte Team mit 8:0. Die Torschützen waren: Aleandro Norelli (2), Milan Marjanovic, Adin Sljivar, Muhamed Alghoul, Ivan Moreno, Raphael Meyer und Blazenko Klaric. Interessante Parallele zur aktuellen Saison: Auch damals stieg Wangen bei Olten ab und Dietikons 0:8-Opfer Dulliken ebenfalls. Und der FCD verabschiedete sich in die 1. Liga.

«Casi» und das 7:1 im Derby gegen Schlieren

Nach dem Schlusspfiff gegen Wangen war Renato Casanova einer der ersten Gratulanten auf dem Platz. Der ehemalige Vereinspräsident, den alle nur «Casi» rufen, amtet als Teambetreuer und freute sich augenscheinlich mit der ganzen Mannschaft. Der 58-jährige Casanova war in jüngeren Jahren Goalie beim FC Dietikon. Also die Frage an ihn: Hat er damals mit dem FCD einmal ähnlich hoch ein Meisterschaftsspiel gewinnen können? «Gute Frage», so Casanova, «ich glaube kaum.» Am Tag danach simst Casanova, er habe seine Unterlagen durchstöbert.

«Und da habe ich entdeckt, dass wir mit Dietikon in den 1980er-Jahren einmal ein 2.-Liga-Spiel mit 7:1 gegen Schlieren gewonnen haben. Das war der höchste Sieg meiner Karriere.»

Peter Ardielli im Jahr 2006 als Trainer des FC Dietikon. Ruedi Burkart

Peter Ardielli war in den 1990er-Jahren Spieler der 1. Mannschaft. Später unter anderem auch noch Trainer, Mitglied der Sportkommission und Vizepräsident. Angesprochen auf das torreichste Spiel seiner Aktiv-Karriere sagt der heute 57-Jährige:

«Das war vor 28 Jahren, damals noch mit Trainer Andy Ladner. Wir spielten in der 3. Liga und haben gegen Wollerau einmal mit 9:0 gewonnen. Zum ‹Stängeli› hatte es damals nicht gereicht. Aber Ende jener Saison sind wir in die 2. Liga aufgestiegen.»

Ardielli erinnert sich auch an ein 14:1 für den FC Dietikon. «Das war mit den D-Junioren gegen Birmensdorf im Jahr 1976», sagt er lachend.

Ob das geschichtsträchtige «Stängeli» vom vergangenen Samstag den Dietikern den nötigen Kick für die nächsten beiden Herausforderungen gegeben hat? Man wird sehen. «Jetzt wollen wir die Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon wecken, alle sollen am Samstag ans Spiel auf die Dornau kommen. Und eine Woche später zum entscheidenden Spiel nach Muri», gibt der neue Vereinspräsident Claudio Lorenzet die Direktive durch.

Zwei Dietiker Siege – und alle Fragen sind geklärt

Die Ausgangslage ist jedenfalls äusserst vielversprechend: Gewinnen die Dietiker am kommenden Samstag gegen Unterstrass ihr Heimspiel (18 Uhr, Dornau) und eine Woche später auch die «Finalissima» beim direkten Konkurrenten Muri, stehen sie wieder dort, wo sie schon vor einem Jahr standen: in der 1. Liga. Zwei Siege, und die grössere Anzahl Strafpunkte im Vergleich zu Muri spielt keine Rolle mehr. Denn bei Punktgleichheit würde die Fairplay-Wertung über die Rangierung entscheiden. Und dass gelbe und rote Karten nach 26 Runden den Ausschlag geben müssen, das will nun wirklich niemand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen