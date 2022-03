Fussball Dank 1:0-Sieg auf Rang 2: Der FC Dietikon profitiert von Patzern der Konkurrenz Dank Marvin Hezels Treffer in der 86. Minute: Mit einem 1:0-Erfolg gegen Mittelfeldklub Zofingen haben die Limmattaler Fussballer in der 2. Liga inter schon im ersten Spiel der Rückrunde Fahrt aufgenommen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.03.2022, 18.34 Uhr

Volldampf, los! Der Neo-Dietiker Jordan Puglia (rotes Dress) lanciert einen schnellen Gegenstoss. Alexander Wagner

Es wurde laut auf der Dornau, als die Dietiker Spieler nach dem Schlusspfiff zu ihren Fans schritten. Die FCD-Anhänger feierten ihre Akteure überschwänglich und zollten auch Trainer Daniel Tarone mit Sprechchören Respekt. Die Erleichterung war Fans und Spielern anzumerken nach dem 1:0-Sieg in einem Spiel, in dem die Dietiker zwar überlegen waren, aber ihre Überlegenheit lange nicht in Zählbares ummünzen konnten. Gut für den FCD: Die beiden Mitkonkurrenten um den Aufstieg in die 1. Liga, Muri (3:3 gegen Unterstrass) und Schöftland (0:1 gegen Grenchen), patzten zum Rückrundenstart.

«Wir haben dominant angefangen, kamen zu unseren Chancen und hätten uns eigentlich belohnen sollen. Allerdings hat Zofingens Goalie Jeffrey Bossert überragend gehalten»,

bilanzierte FCD-Chef Tarone. Etwa in der 13. Minute, als Bossert im Duell gegen Leandro Di Gregorio eine Glanzaktion zeigte und den Abschlussversuch des Dietikers abwehren konnte. Es war zu diesem Zeitpunkt schon der vierte Torschuss der Dietiker, von Zofingen war in der Startviertelstunde offensiv fast gar nichts zu sehen.

Beim FC Dietikon nicht mehr wegzudenken: Pa Modou. Alexander Wagner

Die Gäste kamen erst nach einer halben Stunde durch Marin Martinovic zu zwei Chancen. Doch danach verlagerte sich die Partie wieder auf die andere Seite des Spielfeldes: FCD-Jungspund Alessio Caputo machte bei seinem Abschluss eigentlich alles richtig, doch wieder war Bossert zur Stelle und wehrte den Schuss des Dietikers mit einer sehenswerten Flugparade ab. Ein Kopfball von Marko Lazic kurz vor der Pause verfehlte sein Ziel knapp.

Es dauerte 85 Minuten bis zur Erlösung

«Ich habe dem Team in der Pause gesagt, dass wir Geduld haben müssen», so Tarone. Tatsächlich wurde die Partie zunehmend zum Geduldsspiel, denn Zofingen war in der zweiten Hälfte präsenter, vor allem auch in den Zweikämpfen. Dadurch erspielten sich die Gäste ein paar Kontergelegenheiten, keine Grosschancen zwar, aber die Partie wurde für die Dietiker schwieriger.

«Es war unangenehm. Aber wir haben weiterhin daran geglaubt und nicht aufgegeben»,

blickte der eingewechselte Davor Mutabdzic nach Spielschluss zurück. Er selbst kam in der Schlussphase zu einer guten Gelegenheit, ehe dann Marvin Hezel nach einem Freistoss den Ball doch noch ins Zofinger Netz ablenken konnte. 85 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und die Dietiker hätten in der Nachspielzeit gar noch den zweiten Treffer nachlegen können, aber Caputo traf nur den Aussenpfosten.

Die Richtung stimmt: FCD-Chefcoach Daniel Tarone. Alexander Wagner

Ende gut, alles gut? «Wir haben noch Luft nach oben», sagte Tarone selbstkritisch. Der Dietiker Coach war zufrieden mit der Leistung der neuen Spieler. Zu diesen gehörten neben Mutabdzic auch Valdrin Dalipi, Jordan Puglia und Skender Hasani, die gegen Zofingen zum Einsatz kamen. Und nicht zuletzt Mamadou Sylla, der durch sehr viel Laufarbeit und Engagement auffiel. «Er hat es gut gemacht und war viel unterwegs», so Tarone. «Aber jeder Spieler ist wichtig. Es ist angesichts des Kaders auch schwierig zu entscheiden, wer spielt.»

Womöglich keine schlechte Ausgangslage angesichts der bevorstehenden Aufgaben. «Wir wollen aufsteigen», sagte Tarone, «dazu müssen wir unsere Hausaufgaben machen.» Die Hausaufgabe gegen Zofingen können die Limmattaler zumindest schon mal abhaken.

Telegramm Dietikon ‒ Zofingen 1:0 (0:0) Dornau. ‒ 100 Zuschauer. ‒ Tor des Spiels: 86. Hezel 1:0. Dietikon: Inaner; Hasani (54. Pinheiro), Lazic, Hezel, Puglia (78. Mollet); Itoko, Di Gregorio (72. Dalipi), Pa Modou, Caputo, Rodriguez (67. Mutabdzic); Sylla.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Moreno und Duvnjak (beide verletzt) sowie Stamenkovic (Rekrutenschule). – Verwarnungen: 71. Baumann, 77. Dalipi, 81. Beqiri, 84. Mollet.

