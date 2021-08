Fussball Corona ist schuld: Der Käpt’n des FC Dietikon ist noch nicht an Bord Der 29-jährige Deutsche Marvin Hezel führt diese Saison den FC Dietikon als Captain auf den Platz. Beim Meisterschaftsauftakt muss er jedoch passen. Ruedi Burkart 20.08.2021, 14.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird frühestens in einer Woche eingreifen können: Dietikons neuer Teamcaptain Marvin Hezel. Alexander Wagner

Marvin Hezel als Weltenbummler zu bezeichnen ist sicher nicht ganz verkehrt. So richtig stimmen tut diese Bezeichnung indes auch nicht. Der 29-jährige Süddeutsche spielte zwar während sechs Jahren in den USA Fussball, doch nach dem Abschluss seiner Uni-Zeit in Florida und einem Abstecher nach New York landete er 2019 wieder in der alten Welt.

Seit dem vergangenen Winter spielt Hezel für den FC Dietikon und ist dem Verein von der Dornau auch nach dem bitteren Abstieg aus der 1. Liga treu geblieben. «Nach Dietikon zu wechseln war eine gute Entscheidung», sagt der ehemalige Junior des SC Freiburg. Hezel war im Team sofort akzeptiert. Der 1,93 Meter grosse Innenverteidiger zeigte in den letzten Partien der vergangenen Saison solide Leistungen, den Fall in die 2. Liga inter konnte aber auch er nicht verhindern. Er sagt:

«Der Abstieg hätte nicht sein müssen. Wir haben im Team einen Level, der uns auch in der 1. Liga wettbewerbsfähig machen würde.»

Wie dem auch sei. Der FCD steigt am Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Zofingen in die Saison 2021/22. Doch Hezel, der seine Mannschaft eigentlich als Captain aufs Feld führen würde, wird nicht dabei sein, wenn die Partie um 20 Uhr angepfiffen wird. Der Grund ist in diesen Zeiten unschwer zu erraten. Er erkrankte an Corona, seine Quarantänezeit läuft erst am Spieltag ab.

Somit verzögert sich Hezels Premiere als Teamcaptain um mindestens eine Woche, bis zum Heimspiel am kommenden Samstag gegen Einsiedeln. Vertreten wird er bis dahin von Leandro Di Gregorio, dem etatmässigen Vize-Captain. Hezel:

«Natürlich hätte ich den Jungs gerne geholfen, die ersten Punkte zu holen. Aber das schaffen die auch ohne mich.»

Auf die Frage, was er von der Saison erwartet, antwortet er achselzuckend: «Wir wollen vorne dabei sein. Möglichst jedes Spiel gewinnen.»

Marvin Hezel spielte nach seiner Rückkehr aus den USA erst für den pfälzischen Oberligisten Arminia Ludwigshafen, ehe er im vergangenen Sommer seiner Arbeit wegen nach Zürich kam. Dort schloss sich der IT-Fachmann YF Juventus in der Promotion League an. Vor einem halben Jahr holte ihn der damalige FCD-Cheftrainer João Paiva – der neu die AC Bellinzona in der Promotion League betreut – auf die Dornau. Und dort wird Hezel – so alles nach Plan läuft – in einer Woche sein Debüt als Captain geben.