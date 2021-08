Fussball Bonjour Tristesse! FC Schlieren geht gegen Aufsteiger Sion unter Zum Start in die neue NLB-Saison sündigen die Limmattaler Fussballerinnen vor allem in der Offensive und verlieren mit 0:2. Ruedi Burkart 22.08.2021, 14.39 Uhr

«Gehts noch?» Schlierens neue Stürmerin Alessia Raffino (stehend) kümmert sich um Captain Céline Bürgisser, im Hintergrund Jil Studer. Bürgisser konnte nach kurzer Pflege die Partie zu Ende spielen. Ruedi Burkart

Sie hatten sich so viel vorgenommen für die neue Saison in der zweithöchsten Spielklasse, die Schlieremer Fussballerinnen. «Wir wollen einen Platz in den ersten vier Tabellenrängen anstreben», sagte Chefcoach Alessandro Vicedomini vor kurzem, angesprochen auf die sportliche Zielsetzung. Grund für die positive Stimmung: Die meisten Leistungsträgerinnen konnten auf dem Zelgli gehalten werden, potenzielle Verstärkungen wurden geholt. Und auch der Spielplan kam den Limmattalerinnen entgegen, in den ersten beiden Runden dürfen sie gegen Aufsteiger aus der 1. Liga antreten. Vicedomini: «Es sieht gut aus.»

Das war alles vor dem Spiel vom vergangenen Samstag. Nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen Liga-Neuling Sion sieht die Welt auf dem Zelgli ein wenig anders aus. Nicht, dass die Verantwortlichen jetzt gleich in Panik ausbrechen sollten. Aber wer die Chancen zu Toren im Multipack versemmelt wie die Schlieremerinnen, der muss sofort demütig werden und erst mal versuchen, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Und fürs Erste Gedanken an einen Spitzenplatz beiseiteschieben.

Die Frage, die sich stellt: Wer soll die Tore schiessen?

Ein Blick auf das Cornerverhältnis von 7:2 sagt einiges aus. Sechs Eckbälle durften die Schlieremerinnen alleine nach dem Seitenwechsel treten – nicht ein einziger brachte Sions Defensive in Verlegenheit. Die Gastgeberinnen hatten mehr Spielanteile, sie führten bis vor dem gegnerischen Strafraum die technisch feinere Klinge. Doch dann war Schluss mit lustig. Vor allem die 18-jährige Adriana Bösiger überbot sich förmlich im Auslassen von besten Möglichkeiten. Aber auch die Neo-Schlieremerin Alessia Raffino – gegen Sion als Sturmspitze aufgestellt – reüssierte nicht.

Das Bild täuscht: Auch in dieser Szene agiert Schlierens Stürmerin Adriana Bösiger glücklos, der Ball rollt am Sion-Tor vorbei. Ruedi Burkart

So gesehen hat sich beim FC Schlieren im Vergleich zur letzten Saison eines nicht verändert: Das Team schiesst schlicht zu wenig Tore. FCS-Fans erinnern sich mit Grauen daran, dass sogar die letztjährigen beiden Absteiger Walperswil und Worb sechs Tore mehr zu Stande gebracht haben als der FCS. Und weil man ohne Tore eben eher selten Punkte holt, stehen die Schlieremerinnen nach den ersten 90 Minuten mit leeren Händen da.

Telegramm Schlieren – Sion 0:2 (0:0) Zelgli (Kunstrasen). – 80 Zuschauer. – SR: Ramon Bühlmann, Zürich. – Tore: 60. Aymon 0:1. 71. Alvarez 0:2.

Schlieren: Eigenmann; Vono, Bürgisser, Hodel (74. Gisler), Miotti (23. Küng); Suter, Bonfardin, Machado; Studer (64. Bürgler), Bösiger; Raffino.

Bemerkungen: Schlieren unter anderem ohne Notter, Rohr, Agaj, Mijovic. – 23. Miotti mit Fussverletzung ausgeschieden. – Verwarnungen: 31. Tuia, 71. Vicedomini, 84. Bürgisser,

86. Bürgler, 88. Konrad. – 86. Tor von Tuia wegen Offside aberkannt. – Cornerverhältnis: 7:2 (1:2).

Anders die kecken Aufsteigerinnen aus dem Wallis. Sie liessen die Schlieremerinnen sich erst mal austoben und setzten dann zu zwei Nadelstichen an. Beim sehenswerten 0:1 nach 60 Minuten quittierte die FCS-Defensive kurzzeitig den Dienst und bestaunte Inès Aymons Kaltblütigkeit, mit welcher sie das Skore durch einen Schuss in die tiefe Ecke an der machtlosen Annina Eigenmann vorbei eröffnete. Beim entscheidenden Treffer zum 0:2 (71. Minute) von Sandy Alvarez liefen die Limmattalerinnen in einen klassischen Konter.

Zweimal Gelb gegen Schlierens Trainerstaff

In der hektischen Schlussphase sah die Schlieremer Bank von Schiedsrichter Bühlmann wegen Meckerns zweimal Gelb – und dies nicht zu unrecht. Man hätte sich gewünscht, dass Schlierens Spielerinnen auf dem Feld nur die Hälfte der Energie ihrer Trainer ausstrahlen würden. «Bei den Frauen wird auf dem Feld eben weniger geschrien als bei den Männern», nahm FCS-Chefcoach Vicedomini seine Akteurinnen in Schutz.

Und wie gedenkt er seine Frauen bis zum Auswärtsspiel beim zweiten Aufsteiger Küssnacht am Rigi (1:5-Niederlage zum Start gegen Solothurn) wieder aufzurichten?

«Wir werden das Spiel gegen Sion am Montag im Training nochmals ansprechen und verarbeiten. Und dann bereiten wir uns fokussiert auf die nächste Aufgabe vor.»

Wie sagte es der frühere Bayern-Keeper Oliver Kahn nach einer Niederlage so schön: «Mund abputzen – weiter machen.»