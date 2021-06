Dietikons Heimspiel wegen Blitz und Donner abgebrochen

Fussball Blitz, Donner und die Sintflut – Dietiker Heimspiel gegen Linth 04 musste abgebrochen werden Der vermeintlich letzte 1.-Liga-Auftritt vor den eigenen Fans dauerte am Mittwoch nur gerade 30 Minuten. Pech für die Limmattaler: Sie lagen bei Spielabbruch mit 1:0 in Führung. Die Partie wird am kommenden Mittwoch, 30. Juni, nachgeholt. Ruedi Burkart 24.06.2021, 11.41 Uhr

Rette sich, wer kann! Spieler, Trainer und Schiedsrichter flüchten vor dem Unwetter ins Garderobengebäude. Alexander Wagner

Und plötzlich öffnete der Himmel alle Schleusen. Begleitet von Blitzen und Donnergrollen peitschte kurz vor halb neun am Mittwochabend sintflutartiger Regen über die Fussballanlage Dornau. Folgerichtig unterbrach Schiedsrichter Daniel Gerber die Partie und beorderte die beiden Mannschaften in die Kabine. Währenddessen suchten die wenigen Zuschauer Schutz unter dem Vordach des Garderobengebäudes.

Weil das Unwetter auch nach 30-minütiger Wartezeit nicht vorüber war – sondern sich im Gegenteil noch verstärkte –, brach der Unparteiische die 1.-Liga-Begegnung zwischen Dietikon und Linth 04 schliesslich ab. Nachgeholt wird das Spiel am kommenden Mittwoch, 30. Juni. Die für dann geplante Cup-Qualifikation gegen den FC Biel wurde verschoben auf Samstag, 3. Juli.

Dietikons 20-jähriges Sturmtalent Daniel Pinheiro feiert sein Tor zum 1:0. Alexander Wagner

Auch wenn der Spielabbruch absolut korrekt war, schade ist er aus Sicht des bereits als Absteiger feststehenden FC Dietikon allemal. «Wir haben mit unserer jungen Mannschaft eine wirklich gute Leistung gezeigt», meinte Dietikons Chefcoach Daniel Tarone und blickte auf die immer grösser werdenden Wasserpfützen. Bemerkenswert: Mit den beiden 18-jährigen Marko Lazic und Damian Gajic sowie den um zwei Jahre älteren Nemanja Simic und Daniel Pinheiro in der Startformation könnte man fast schon von «Jugend forscht auf der Dornau» sprechen. Und dass Sturmspitze Pinheiro nach einer Viertelstunde den letztlich nutzlosen Führungstreffer erzielte – da kündigte sich das heftige Gewitter mit fernem Donnergrollen bereits an – passte ins Drehbuch für den Abend.

Dietikon war «bereit» für die schwierige Aufgabe

«Wie gesagt, wir waren bereit für diese Aufgabe gegen einen guten Gegner», resümierte Tarone. In der Tat: Die Limmattaler hielten die Promi-Truppe aus dem Glarnerland – unter anderen spielen der Ex-Luzerner Markus Neumayr sowie der frühere St.-Gallen-Profi Pascal Thrier bei Linth 04 – in Schach und zeigten ansprechende Ansätze. Doch dann kam das grosse Unwetter. Und die Flucht vor der Sintflut in die Garderobe.

Wie geht es nun weiter? Schon zwölf Stunden nach dem Spielabbruch war klar, dass die Partie trotz des engen Zeitplans neu angesetzt werden würde. So präsentiert sich das Programm für die Dietiker vor der Sommerpause wie folgt: Am kommenden Samstag geht’s zum Auswärtsspiel nach Thalwil, am nächsten Mittwoch, 30. Juni, folgt der zweite Versuch mit dem Heimspiel gegen Linth 04. Und am Samstag, 3. Juli, spielen die Limmattaler um 16 Uhr zum Abschluss der Saison 2020/21 die Cup-Qualifikation gegen Biel, den voraussichtlichen Sieger der 1.-Liga-Gruppe 2.

Red Star steht vor dem Abstieg

Wer den FC Dietikon aus der Gruppe 3 in die 2. Liga inter begleiten wird, ist auch 90 Minuten vor Ende der Meisterschaft noch nicht klar. Die schlechtesten Karten hat Red Star nach der 1:2-Heimniederlage am Mittwoch gegen Kosova. Die Stadtzürcher weisen zwei Punkte Rückstand sowie die um minus sieben schlechtere Tordifferenz gegenüber Höngg auf. Pech für Red Star: In der abschliessenden Runde vom kommenden Samstag geht’s zu Winterthurs U21, welche beide Partien nach dem Wiederanpfiff der Saison hat gewinnen können.