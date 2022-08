Fussball Bitteres Déjà-vu: Der FC Schlieren verliert wie 2021 zum Start gegen Sion Die NLB-Fussballerinnen gehen auf dem heimischen Zelgli gegen die Walliserinnen gleich mit 0:3 unter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.08.2022, 16.42 Uhr

Was soll man nach so einem Auftritt noch sagen? Schlierens Trainer Alessandro Vicedomini behielt seine Gedanken für sich. Henry Muchenberger/Archiv

Das erste Spiel der neuen NLB-Saison ging für die Schlieremer Frauen so ziemlich daneben. Wie vor einem Jahr begannen sie die neue Meisterschaft mit einer Partie vor eigenem Publikum gegen den FC Sion. Und wie im Sommer 2021 mussten die Limmattalerinnen als Verliererinnen vom Feld trotten.

«Es war alles schlecht, wirklich alles»,

sagte ein bedienter FCS-Cheftrainer Alessandro Vicedomini nach der Abreibung durch die Walliserinnen. Mehr konnte oder wollte der Mann nicht zum desolaten Auftritt seiner Frauen sagen. Und das war vielleicht auch besser so.

Bereits nach elf Minuten wurde die Schlieremer Abwehr ein erstes Mal übertölpelt – 1:0 für Sion. In der 55. Minute versuchte Vicedomini, mit einem Dreierwechsel neuen Schwung ins Spiel seiner Frauen zu bringen. Allerdings ohne Erfolg. Die cleveren Gäste trafen noch zweimal, gewannen mit 3:0 und entführten die drei Punkte aus der «Üsserschwiiz» ins Wallis.

Nachdem sich der erste Ärger bei ihm ein wenig gelegt hatte, meinte Schlierens Trainer noch: «Wir haken dieses Spiel ab und schauen vorwärts.» Am kommenden Samstag tritt der FC Schlieren auswärts gegen Küssnacht am Rigi an. Es ist ein Duell zweier Verlierer der Startrunde. Erste Punkte sind dann beim FC Schlieren gefordert.

Schlieren – Sion 0:3 (0:1)

Zelgli. – Tore: 11. Aymon 0:1. 71. Arlettaz 0:2. 90. Patterson 0:3.

Schlieren: Eigenmann; Demirayak, Dietrich, Hodel, Gächter (73. Peyer); Bonfardin; Erkol (55. Crawford), Bradke (55. Vono), Suter, Fischer (55. Gisler); Mijovic.

Bemerkungen: Schlieren mit insgesamt elf Absenzen. – Keine Verwarnungen.

