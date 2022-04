Fussball Vor seinem Tod freute er sich nochmals über einen Sieg – der FC Urdorf trauert um Trainer Dragan Filipovic Der Trainer ist am Samstagabend 48-jährig an Krebs verstorben. Der Sport verliert einen einzigartigen, fairen und sehr beliebten Gentleman. David Egger Jetzt kommentieren 27.04.2022, 15.32 Uhr

«Ich kenne niemanden, der ‹Dragi› nicht mochte. Alle sagen, er sei ein super Typ. Das macht diesen Verlust noch schwieriger», sagt FC-Urdorf-Präsident nach dem Tod von Dragan Filipovic. Ruedi Burkart / Archiv

Auch in seinen letzten Stunden dachte Dragan Filipovic an Fussball. Der Trainer des FC Urdorf erfuhr am Samstagabend im Spital davon, dass sein Team gegen Kilchberg-Rüschlikon mit 1:0 gewonnen hat. Das erfüllte ihn mit Freude. Und mit Stolz. Wenig später verstarb er. Mit 48.

Der Krebs schwächte ihn schon länger. Sein Assistent Manuel Correia stand zuletzt oft alleine an der Seitenlinie.

Am Dienstagabend trafen sich Correia und FCU-Präsident René Janz mit dem Team im Clubhaus.

«Es war einfach nur schlimm. Aber auch wichtig, dass wir ein paar Worte an die Spieler richten konnten»,

erzählt Janz. Der Entscheid war schnell gefasst: Der FCU sagte den nächsten Match (gegen Oerlikon/Polizei) ab. «An Fussball ist momentan nicht zu denken», erklärt Janz.

Manuel Correia (links) und Dragan Filipovic (rechts) waren ein eingespieltes Team an der Urdorfer Seitenlinie. zvg / Archiv

Vom Junior zum Cheftrainer aufgestiegen

Am Donnerstag um 14 Uhr wird Filipovic – oft nur «Dragi» genannt – in Affoltern am Albis beerdigt. «Seine Frau hat gewünscht, dass sich die Mannschaft im FCU-Tenue von ihm verabschiedet», so Janz. Es werden wohl viele dabei sein. Auch vom FC Affoltern. Dort war Filipovic lange Junior. Danach war er die Nummer 10 und Captain der ersten Mannschaft. Und schliesslich zwölf Jahre lang Trainer, ehe er nach Urdorf wechselte.

René Janz erinnert sich noch genau an den Transfer: «Am 27. April 2019 habe ich ‹Dragi› erstmals getroffen. Nach wenigen Minuten wusste ich, dass wir genau ihn als Trainer brauchen. Wir haben uns sofort verstanden. Ich spürte eine extrem grosse Vertrautheit.» Die Episode ist ein Beispiel von vielen für die gewinnende Art von «Dragi». «Er war ein Menschenfreund, ein Freund vom Leben. Ich kenne niemanden, der ‹Dragi› nicht mochte. Alle sagen, er sei ein super Typ. Das macht diesen Verlust noch schwieriger», so Janz.

Ein Gentleman, der den edlen Sportsgeist vorgelebt hat

Das zeigen auch Hunderte Beileidsbekundungen auf Social Media und die vielen Nachrichten, die Janz aus dem Zürcher Fussball erhalten hat. Aus Dietikon, Schlieren, Bülach, von überall.

«Die Reaktionen sind überwältigend und es zeigt, was für ein lieber Mensch er war.»

Ein Sportchef eines Vereins sagte zu Janz, «Dragi» sei der Gentleman des Fussballs gewesen – immer fair, auch bei Niederlagen. «Er hat etwas vorgelebt, das wir uns alle abschauen können. Er war ein edler Monsieur, eben ein Gentleman. Er hatte immer ein Lachen auf dem Gesicht, wenn er auf jemanden zuging», sagt Janz.

Alle sind eingeladen zur Gedenkfeier auf dem Urdorfer Chlösterli am 14. Mai

Die Urdorfer «Stiere» vergiessen viele Tränen. Nächste Woche wollen sie das Training wieder aufnehmen, um sich auf das Auswärtsspiel am 8. Mai in Wiedikon vorzubereiten. Dazu sagt Janz:

«Irgendwann müssen wir wieder Fuss fassen. Es ist sicher im Sinn von ‹Dragi›, wenn die Jungs auf dem Platz wieder Vollgas geben.»

Macht schwierige Zeiten durch: FCU-Präsident René Janz. Das Bild stammt von letztem Oktober, als der FC Urdorf den Spatenstich für den neuen Kunstrasenplatz feierte. Valentin Hehli

Am Samstag, 14. Mai, beim Heimspiel gegen Meilen, soll «Dragi» dann auf dem Chlösterli ehrenvoll gewürdigt werden. «Es sind alle, auch von den umliegenden Vereinen, herzlich eingeladen», sagt Janz. Die Details werden noch geplant, eine Idee ist ein Kondolenzbuch.

An der Seitenlinie steht bis Sommer sicher Correia. Und danach? «Wir sind noch mitten in der Trauer», sagt Janz.

Dragan Filipovic hinterlässt seine Frau Marijana und die Töchter Leoni und Vanessa. Ihnen «entbieten wir unser herzlichstes Beileid», schreibt der FC Affoltern in einer Todesanzeige. Und weiter:

«Wir trauern um einen hilfs­bereiten, geselligen, fairen Sportsmann und herzensguten Vereinskameraden.»

Man werde ihn «für immer in bester und ehrender Erinnerung» halten.

