Fussball Beim FC Urdorf heisst es vor dem Saisonstart: «Jugend forscht» Der FCU ist der einzige Limmattaler Vertreter in der 2. Liga regional. Cheftrainer Manuel Leite orchestriert ein Team, in welchem 16 Spieler Jahrgang 2001 oder jünger haben. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.08.2022, 12.34 Uhr

Urdorfs Cheftrainer Manuel Leite und der 21-jährige Stürmer Teo Dukic. Bild: Alexander Wagner (7. November 2021)

Mit einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Bülach (18 Uhr, Erachfeld) starten die Urdorfer diesen Samstag in die neue 2.-Liga-Meisterschaft. Nach dem Abstieg des FC Schlieren sind sie die einzige Mannschaft aus dem Limmattal in der höchsten Regionalliga.

Was liegt in der neuen Spielzeit für den letztjährigen Tabellenvierten drin? Cheftrainer Manuel Leite sagt: «Wir hatten zum Glück nur einen Abgang und haben unser Kader mit talentierten eigenen Junioren ergänzt. Diese Jungen dürfen nun ihre ersten Erfahrungen im Aktivfussball machen. Ich schätze uns in etwa gleich stark ein wie in der vergangenen Saison.» So nennt er als Ziel in der 14er-Gruppe denn auch «einen Rang im vorderen Mittelfeld».

Die Resultate in den Vorbereitungsspielen reichen von einem 4:0-Sieg bei 2.-Liga-Spitzenklub FC Sarmenstorf bis zu einer 0:6-Packung gegen Zug 94 aus der 2. Liga inter. Im Cup gab's zudem eine 1:3-Pleite beim unterklassigen SC Siebnen.

«Die Niederlage im Cup will ich nicht verharmlosen, aber wir wollen deswegen auch nicht in Panik verfallen»,

so Leite. Man habe die Partie im Team analysiert und werde daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

Die Vorfreude auf den Saisonstart ist gross in Urdorf: Masseur Hans Peter Mauch scherzt mit Goalie Sven Gammel. Bild: Ruedi Burkart

Steigerungspotenzial hat die junge Truppe insbesondere in der Fairplay-Wertung. Vergangene Saison totalisierten in der «Urdorfer Gruppe 1» nur zwei Mannschaften mehr Strafpunkte. Und jetzt, vor dem ersten Meisterschaftsspiel, sind mit Severin Sommer und Daniel Borner auch schon wieder zwei Akteure wegen Platzverweisen in der Vorbereitung respektive im Cup gesperrt. «Da müssen wir noch lernen», sagt Leite. Sonst jedoch sieht er sein Team auf Kurs und sagt:

«Ich bin der Überzeugung, dass wir die Qualität haben, eine erfolgreiche Meisterschaft zu spielen.»

Urdorfs Vorbereitungsspiele

Sarmenstorf (2.) – Urdorf 0:4

Urdorf – Bosna Zürich (3.) 4:0

Urdorf – Baar (3.) 0:3

Red Star (2. inter) – Urdorf 2:2

Steinhausen (3.) – Urdorf 1:0

Zug 94 (2. inter) – Urdorf 6:0

FC Urdorf, Saison 2022/23 Kader Cheftrainer: Manuel Leite (seit 2019).

Assistent: Mirko Markanovic (neu).

Assistent: Matteo Scicchitano (neu).



Tor: Sven Gammel, 1995. Tomislav Brajkovic, 1995. Gianni Sassano, 2001. Andreas Steiner, 1985.

Verteidigung: David Medeiros Brito, 2002. Yannick Leutwiler, 2001. Bosko Radevic, 1992. Matteo Scicchitano, 1989. Lorik Selmani, 1995. Egzon Shabedini, 2001. Bryan Wirth, 2002. Pavao Zeko, 1996.

Mittelfeld: Daniel Borner 2001, Tiago André Pereira Brito, 1995. Ruben Ribeiro Da Silva, 1995. Fabio Carneiro De Sousa, 1994. Tiago André Da Silva Eusébio Antunes, 1998. Agon Kadriu, 2003. Janis Koller, 2002. Simão Pereira Macedo, 2001. Mirko Markanovic, 1995. Nemanja Miskovic, 1995. Dejan Peric, 1993. Alan Barbur Rodriguez, 2003. Severin Sommer, 2002. Remo Weidmann, 2001.

Sturm: Nebojsa Cvijanovic, 1995. Kevin Ribeiro Da Silva, 2001. Teo Dukic, 2001. Marco Rako, 1992. Dominik Sommer, 2002. Nikola Stojadinovic, 1996. Kevin Stojanov, 2004.



Zuzüge: Bryan Wirth, Kevin Stojanov (beide eigene A-Junioren).



Abgang: Davide De Luca (Schlieren).

