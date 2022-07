Badiwetter? Egal, die Fussballer testen, die Saison beginnt bald

Fussball Badiwetter? Egal, die Fussballer testen, denn die Saison beginnt bald Dieses Wochenende bestreiten der FC Dietikon und der FC Schlieren die nächsten Vorbereitungsspiele. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.07.2022, 14.30 Uhr

Es wird wieder Fussball gespielt: Davor Mutabdzic (rotes Dress) vom FC Dietikon und seine Kollegen empfangen am Samstag Zug 94. Henry Muchenberger

Der aktuellen Sommerhitze zum Trotz: Die Vorbereitung auf die Mitte August startende Fussballsaison nimmt bei den Amateurklubs langsam aber sicher Fahrt auf. Auch an diesem Wochenende treten Mannschaften aus dem Limmattal zu einem Test an.

FC Dietikon (2. Liga inter): Am Samstag empfängt der Fast-Aufsteiger in die 1. Liga auf der heimischen Dornau das Team von Zug 94 – ebenfalls 2. Liga inter – zum Duell, Anpfiff ist um 11 Uhr. Bis am späten Donnerstagabend war noch nicht sicher, ob die Partie stattfinden kann. Er habe zwar zahlreiche verletzte Spieler und einige seien auch in den Ferien, lässt Zug-Trainer Dragi Salatic wissen. Dennoch habe man entschieden, dass man antreten werde. Fehlen wird indes Dietikons Chefcoach Daniel Tarone – er verabschiedete sich in die Ferien und wird von seinem Assistenten Oliver Stajic an der Seitenlinie vertreten. Die Partie gegen Zug 94 ist Dietikons drittes Vorbereitungsspiel. Vor zwei Wochen schaute gegen Dübendorf (2. Liga regional) ein 5:3-Sieg heraus, am vergangenen Samstag gab’s gegen Weesen (1. Liga) eine 3:4-Niederlage.

FC Schlieren (3. Liga): Der Absteiger testet zum zweiten Mal, am Sonntag um 12 Uhr auswärts gegen 3.-Ligist Wallisellen auf Kunstrasen. Die erste Vorbereitungspartie hat das Team des neuen Trainers Michele Di Muro daheim mit 1:3 gegen 2.-Ligist Horgen verloren.

FC Uitikon (4. Liga): Ihr zweites Testspiel absolviert haben die Üdiker am Donnerstag – 2:3 gegen 4.-Ligist Wiedikon. «Dies nach einer guten Leistung», rapportiert Trainer Stefan Lerchmüller. Vor drei Wochen startete Uitikon mit einem 0:1 gegen Dietikon II (3. Liga).

