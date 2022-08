Fussball Ausrutscher auf neuer Unterlage: Der FC Urdorf verliert erstmals Die «Stiere» befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue 2.-Liga-Saison. In Abwesenheit von Cheftrainer Manuel Leite verloren sie das fünfte Testspiel mit 0:3 gegen 3.-Ligist FC Baar. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.08.2022, 14.00 Uhr

Fort mit dem Ball: Urdorf-Captain Dejan Peric befreit nach einem Angriff der Gäste aus der Zentralschweiz Ruedi Burkart

Irgendwie war das schon ein wenig gemein. Ausgerechnet in jenem Spiel, in welchem Urdorfs Cheftrainer Manuel Leite an der Seitenlinie wegen wohlverdienter Ferien fehlte, zog 2.-Ligist FC Urdorf seinen «jour sans» ein. Im Testspiel gegen den 3.-Liga-Vertreter FC Baar resultierte auf dem neuen Urdorfer Kunstrasen eine bittere 0:3-Niederlage. «Dabei kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben eine anständige Leistung geboten. Nur in der Offensive haperte es. Wir kamen zu zahlreichen Chancen, hätten aber wohl noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne zu treffen», resümierte Matteo Scicchitano.

Gute Stimmung beim FC Urdorf vor dem Anpfiff des Spiels gegen Baar: Masseur Hans Peter Mauch und Urdorf-Goalie Sven Gammel. Ruedi Burkart

Zusammen mit Mirko Markanovic amtet der 33-jährige Innenverteidiger neuerdings als spielender Assistent von Leite. Seinem Chef erstattete er am Morgen nach dem Spiel ausführlich Bericht. «Manu war einigermassen zufrieden», so Scicchitano. Das Donnerstagstraining leiteten er und Markanovic noch, am Freitag kehrte Leite wieder zurück und wird am Samstag beim Test auswärts gegen Red Star aus der 2. Liga inter wieder an der Linie stehen.

Noch fehlen beim Kunstrasen die Spielerbänke. Ruedi Burkart

Bislang lief es dem FCU, nach dem Abstieg des FC Schlieren der einzige verbleibende Limmattaler Klub in der regionalen 2. Liga, sehr gut. 4:0-Siege gegen Sarmenstorf (2. Liga), Bosna Zürich (3.) und Dübendorf (2.) sowie ein 2:2-Remis gegen eine Studentenauswahl können sich sehen lassen. Dass die «Stiere» ausgerechnet jetzt, da er und Markanovic für das Team verantwortlich zeichneten, die erste Niederlage kassierten – und nicht einmal ein Tore zustande brachten, fuchst Scicchitano zwar. Aber er sagt auch:

«Wir haben gegen einen guten Gegner verloren. Ich bin wie gesagt nicht richtig unzufrieden.»

Hatten viel zu lachen: Urdorf-Captain Dejan Peric (20) und Baar-Goalie Mihajlo Vuckovic. Ruedi Burkart

Einer der wenigen Zaungäste an diesem herrlichen Dienstagabend war ein gewisser Jean-Pierre Janz. Der 77-jährige Vater von FCU-Vereinspräsident René Janz ist eine Limmattaler Fussball-Koryphäe und immer auf dem Platz, wenn er Zeit hat. Janz senior präsidierte zwischen 1986 und 1989 den FC Urdorf, und seit vielen Jahren ist er als Trainer und Betreuer im Nachwuchs aktiv. Zum Spiel am Dienstag brachte Janz seinen Klappstuhl mit Kissen mit und verfolgte das Geschehen auf dem Kunstrasen sitzend.

Bald soll das Geländer ums Spielfeld montiert sein

Denn stehend eine Partie zu schauen, ist momentan noch wenig angenehm, da das Metallgeländer rund um das Spielfeld fehlt. «Das Geländer wird in den nächsten Wochen montiert», klärt FCU-Präsident René Janz auf. Die Tesipro AG in Birmensdorf ist dafür zuständig, doch bisher fehlte es, so VR-Mitglied Janz, schlicht an personellen Ressourcen. Auch noch nicht vorhanden sind die Spielerbänke, sodass die beiden Mannschaften auf ein paar Festbänken Platz nehmen mussten. Trotzdem lobte Jean-Pierre Janz die neue Spielstätte neben der Chlösterli-Anlage:

«Es ist ein Kunstrasen neuster Generation. Schön, dass das auch in Urdorf geklappt hat.»

Urdorf (2. Liga) – Baar (3.) 0:3 (0:1)

Chlösterli, Kunstrasen. – 40 Fans. – Tore: 40. Rechi (Penalty) 0:1. 72. Rechi 0:2. 87. Sylejmani 0:3.

Urdorf: Gammel (46. Dreifuss); Erdogu, Scichitano, D. Brito, Weidmann; Miskovic (46. Markanovic), Peric, T. Brito (46. Vasiljevic); Ajeti (46. Da Silva Ribeiro), Sommer; Rako.

Bemerkungen: Urdorf ohne zahlreiche Spieler und ohne Cheftrainer Manuel Leite (Ferien), dafür mit den beiden Testspielern Hakan Erdogu und Blagoje Vasiljevic.

