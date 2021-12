Fussball Aufgebot für die Nationalmannschaft Gambias: Dietikons Pa Modou am Afrika-Cup Der 32-jährige ehemalige Super-League-Profi schreibt ein neues, aufregendes Kapitel. Für sich selbst und auch für den Limmattaler Fussball. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.12.2021, 15.49 Uhr

Der 32-jährige FCD-Verteidiger Pa Modou ist zurück in der Nationalmannschaft von Gambia. Ruedi Burkart

Von der beschaulichen Dietiker Dornau zurück auf die grosse Bühne. Das war der Plan von Pa Modou im vergangenen Sommer. Der Gambier stand nach vielen Jahren in der Super League und rund 300 Partien für St.Gallen, Sion und den FC Zürich plötzlich ohne Vertrag da. Auf Vermittlung des neuen FCD-Cheftrainers Daniel Tarone schloss sich der Defensivakteur dem FC Dietikon an. «Wir machen Pam wieder fit», meinte Tarone damals mit einem Schmunzeln. Nicht mehr und nicht weniger als zurück in den bezahlten Fussball wollte der zweifache Familienvater Pa Modou.

Auch FCZ-Stürmer Assan Ceesay ist für den Afrika-Cup aufgeboten worden. Valentin Flauraud/Keystone

2019 spielte Saidy Janko (vorne) noch für die Young Boys in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Scott Heppell/AP

Mit einem Profivertrag hat es bislang nicht geklappt, der Gambier ist weiterhin Mitglied beim FC Dietikon in der fünfthöchsten Liga des Landes. Doch das könnte sich bald einmal ändern. Denn Pa Modou hat ein Aufgebot für die Nationalmannschaft Gambias erhalten und wird ab Januar in Kamerun für sein Land am Afrika-Cup spielen. Die Gambier – sie haben sich erstmals für das Turnier qualifizieren können – stellen eine illustre Truppe. Die in der Schweiz bekanntesten Namen sind neben dem von Pa Modou jener des 27-jährigen FCZ-Stürmers Assan Ceesay oder jener von Saidy Janko. Der 25-jährige, gebürtige Zürcher, aktuell bei Real Valladolid in Spanien unter Vertrag, war einst YB-Aussenverteidiger. Erst seit kurzem läuft der frühere Schweizer U21-Nationalspieler für Gambia auf, die Heimat seines Vaters.

Zurück zu Pa Modou. «Wir freuen uns sehr für Pam, dass er wieder für sein Land spielen darf», meint FCD-Chefcoach Tarone auf Anfrage. Und, klar, es sei auch Werbung für den Limmattaler Fussball.

Seinen Einstand in der gambischen Nationalmannschaft gab Pa Modou vor über 15 Jahren, knapp 30-mal war er seither dabei. Und jetzt also der Afrika-Cup. Dass sich das kleine westafrikanische Land für das prestigeträchtige Turnier qualifizieren konnte, ist schon einmal ein grosser Erfolg. Gambia hat lediglich 2,5 Millionen Einwohner, liegt an einem schmalen Küstenstreifen am Atlantik und ist auf drei Seiten von Senegal umschlossen.

Los geht’s für die «Scorpions» – so nennt sich die Nationalmannschaft – am 6. Januar, der Afrika-Cup dauert bis am 9. Februar. Wir gut die sportlichen Aussichten sind, ist schwer abzuschätzen. Gambia wird in der Weltrangliste auf Platz 150 geführt, die Gegner in der Gruppenphase haben ein teils massiv besseres Ranking und heissen Tunesien (Rang 30), Mali (Rang 53) und Mauretanien (Rang 103).

Die Frage stellt sich: Bleibt Pa Modou beim FCD?

«Es ist eine sehr gute Plattform für Pam», sagt Tarone, «egal, wie das Turnier verläuft.» Sollte Pa Modou die Rückkehr in den bezahlten Fussball schaffen, würde sich wohl keiner mehr für ihn freuen als sein jetziger Trainer beim FC Dietikon. Ob Pa Modou auch in der Mitte März startenden Rückrunde der 2. Liga inter die Defensive des FCD zusammenhalten wird? Das wird man sehen.

