Fussball Mirko Markanovic hämmert den Ball per Freistoss direkt ins Netz – dann verliert Urdorf gegen Mutschellen aber doch noch 1:3 In sechs Wochen startet der FC Urdorf in die Rückrunde der regionalen 2. Liga. Der Klub vom Chlösterli bestreitet bis zum Wiederbeginn der Meisterschaft sieben Testspiele. Am Samstag resultierte gegen den oberklassigen FC Mutschellen eine 1:3-Niederlage. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.02.2023, 07.30 Uhr

Urdorfs Ex-Profi Marco Schönbächler (am Ball) wird von Mutschellens Gion Andri Thoma verfolgt. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) Mutschellens Janick Seiler (grünes Dress) kommt gegen Remo Weidmann und David Brito Medeiros zum Abschluss. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) Urdorf-Goalie Cédric Dreifuss spielte in Halbzeit 2. Hier entschärft er einen Abschlussversuch von Mutschellens Leandro Rizzo. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) Und noch einmal FCU-Goalie Cédric Dreifuss in Aktion gegen Leandro Rizzo. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) FCU-Captain Mirko Markanovic nimmt Gratulationen seiner Teamkollegen für seinen Treffer zum 1:0 entgegen. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) Emotionen an der Seitenlinie: Urdorfs Chefcoach Manuel Leite. Henry Muchenberger (4. Februar 2023) Wer kriegt den Ball? Mutschellens Gian Marco Bellisario (grünes Dress) und Urdorfs Kevin Da Silva Ribeiro im Duell. Im Hintergrund die Urdorfer Bank. Henry Muchenberger (4. Februar 2023)

Vor knapp zwei Wochen ist die fussballfreie Zeit für den 2.-Ligisten FC Urdorf zu Ende gegangen, als Chefcoach Manuel Leite zusammen mit seinen beiden Assistenten Matteo Scicchitano und Mirko Markanovic das Team zum ersten Training des Winters auf dem hauseigenen Kunstrasen bei der Sportanlage Chlösterli aufgeboten hatte. Seither gewöhnen sich die «Stiere» wieder an das Spiel mit dem Ball und haben bereits zwei Vorbereitungsspiele absolviert. Vor Wochenfrist verloren sie mit 2:3 bei der 2. Mannschaft von Zug 94 (3. Liga), diesen Samstag gabs erneut eine Niederlage – 1:3 auf dem Mutschellen gegen den dortigen 2.-Liga-inter-Klub.

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten der «Dietiker Gruppe», den FC Mutschellen, zeigte Urdorf zwei Gesichter. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Leite liess 22 Akteure ran, aufgeteilt in zwei separate Teams, die beide je eine Halbzeit spielten. Die ersten 45 Minuten waren definitiv besser als die zweiten. Höhepunkt: Der Treffer von Mirko Markanovic mittels direkt verwandeltem Freistoss aus gut und gerne 25 Metern. Der Captain zirkelte das Leder in die linke hohe Ecke zur 1:0-Führung für den FCU. Nach dem Seitenwechsel bauten die Urdorfer in dem Masse ab, in welchem die Gastgeber aufdrehten. Konsequenz: Mutschellen traf in einer unterhaltsamen zweiten Halbzeit dreimal und gewann den Test mit 3:1.

Trainer messen den Resultaten in Vorbereitungspartien keine grosse Bedeutung zu, so die allgemeine Wahrnehmung. Aber stimmt das wirklich? FCU-Übungsleiter Leite sagt:

«Wenn du in der Vorbereitung Spiele gewinnst, ist die Moral natürlich besser als nach einer Reihe von Niederlagen.»

Dann können Vorbereitungsspiele auch zu einer Art Booster für den Rest der Saison werden. Apropos. Bis zum Wiederbeginn der 2.-Liga-Meisterschaft werden die Urdorfer noch fünf weitere Testspiele absolvieren, das nächste bereits am Dienstag, 7. Februar, auf dem Chlösterli gegen Red Star II (2. Liga).

Der eigene Kunstrasen in Urdorf ist ein grosser Vorteil

Wie beurteilt FCU-Chefcoach Leite die bisherige Trainingsphase? «Also viel kann ich noch nicht erzählen, wir trainieren ja erst seit kurzem wieder. Aber was ich bereits sagen kann: Das Team zieht gleich gut mit wie im vergangenen Herbst.» Dass er seine Mannen nun in Urdorf auf dem eigenen Kunstrasen von der Leine lassen kann, sei natürlich ein grosser Vorteil gegenüber den vergangenen Jahren. «Bisher mussten wir jeweils spätabends nach Uitikon fahren und hatten dort einen halben Platz zur Verfügung. Aber das war schon okay, wir konnten immerhin trainieren.»

In die Rückrunde steigen werden die «Stiere» am Samstag, 18. März, mit einem Heimspiel gegen Bülach. Bei einem Sieg würde der Tabellenvierte Urdorf bis auf einen Punkt an die Unterländer herankommen. Auch wenn noch 13 Partien zu absolvieren sind, bis ganz nach vorne dürften es die Limmattaler kaum schaffen. Leader Horgen liegt bereits acht Punkte voraus.

Bleibt Manuel Leite in Urdorf? Die Zeichen stehen auf ein Ja

Bleibt noch eine letzte Frage an FCU-Chefcoach Leite: Werden Sie Urdorf über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben? «Ich fühle mich wohl in Urdorf. Aber konkret ist da noch nichts.» Auf die Personalie Trainer der 1. Mannschaft angesprochen, meint Vereinspräsident René Janz: «Wir werden uns mit dem Thema befassen, sobald die ersten paar Spiele der Rückrunde absolviert sind.» Dass auf dem Chlösterli grosse personellen Änderungen anstehen, ist nicht zu erwarten.

Mutschellen (2. Liga inter) - Urdorf (2. Liga) 3:1 (0:1) Burkertsmatt, Kunstrasen. – 30 Zuschauer. – Tore: 18. Markanovic 0:1. 49. Stadelmann 1:1. 51. Stadelmann 2:1. 76. Bellisario 3:1.

Urdorf 1. Halbzeit: Sassano; Antunes Da Silva, Shabedini, Erdogu, De Sousa Carneiro; Stojadinovic, Miskovic, Vasiljevic, Markanovic, Stojanov; Dukic.

Urdorf 2. Halbzeit: Dreifuss; Weidmann, Brito Medeiros, Radevic, Macedo Pereira; Ajeti, Schönbächler, Peric, Sommer; Cvijanovic, Da Silva Ribeiro.

Cornververhältnis: 9:1 (2:1).

