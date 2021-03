Fussball Auf in den Abstiegskampf: Die Schlieremer NLB-Fussballerinnen legen wieder los Dank Halbprofi-Status geht die Meisterschaft am 27. März weiter. Die Schlieremerinnen spielen zuerst in Thun.

Ruedi Burkart 11.03.2021, 13.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schlieremer NLB-Frauen sind das erste Team der Region, das wieder Ligabetrieb haben wird. Bild: zvg

Die Erleichterung ist gross bei Fernando Esteban. Der Chefcoach der Schlieremer Fussballerinnen wirkt sehr entspannt, als ihn die «Limmattaler Zeitung» telefonisch erreicht. «Ja, es ist alles klar bei uns», sagt er und dankt für die Nachfrage, «ich bin auf dem Weg ins Training.» Es gebe jetzt noch viel zu tun, denn in zwei Wochen geht der Ligabetrieb in der NLB weiter. «Wir freuen uns alle riesig, dass wir wieder Fussball spielen dürfen.»

Bewährtes Trainerduo: Chef Fernando Esteban und Assistentin Patrizia Dreyer. Bild: zvg

Weil die NLB und die 1. Liga im Frauenfussball als semiprofessionell eingestuft worden sind – analog der Promotion League bei den Männern – geht der Ligabetrieb nun wieder weiter. Notabene nach fünf Monaten Unterbruch.

Zurzeit liegt Schlieren knapp über dem Strich

Die Schlieremerinnen starten am Samstag, 27. März, mit einem Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Thun Berner-Oberland in den Abstiegskampf. In der Tabelle präsentiert sich die Lage folgendermassen: Bei Unterbruch der Meisterschaft nach sieben gespielten Runden lagen die Limmattalerinnen mit sechs Punkten knapp über dem Strich, die Thunerinnen mit 18 Zählern einen Punkt hinter Leader Yverdon auf Rang zwei.

Fernando Esteban und seine Assistentin Patrizia Dreyer ­bitten ihre Frauen dreimal ­wöchentlich zum Training. «Es geht jetzt darum, die ­Freude am Spielen wieder zu ent­decken, die Taktik einzuüben und dann mit einem guten ­Gefühl in Thun loszulegen», so Esteban. Ein Vorbereitungsspiel ist bereits fixiert worden, am 20. März tritt Schlieren um 16 Uhr auf der Anlage Neudorf in Oerlikon gegen den dortigen 1.-Ligisten an.



Dietiker 1.-Liga-Männer müssen weiterhin warten

Im Gegensatz zu den Schlieremer NLB-Frauen sind die Dietiker 1.-Liga-Fussballer wie alle anderen Klubs in der vierthöchsten Männer-Liga weiterhin nicht im Ligabetrieb. Auch wenn der Unmut darüber gross und nachvollziehbar ist, dass sie nicht als halbprofessionelle Klubs gelten, mehr als in 15er-Gruppen ohne Körperkontakt und mit gebührend Abstand auf dem Rasen zu trainieren liegt nicht drin. Mit jeder Woche, die so verstreicht, sinkt die Chance auf eine geordnete Weiterführung der unterbrochenen Meisterschaft. Eine Wiederaufnahme der 1.-Liga-Saison Mitte April scheint derzeit illusorisch zu sein.