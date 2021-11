Fussball Auf dem Zelgli läuten nach 0:1-Heimpleite gegen Urdorf die Alarmglocken Das Beste am 2.-Liga-Revierderby zwischen dem FC Schlieren und den «Stieren» war die Spannung während der gesamten 94 Minuten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Teams schenkten sich nichts. Urdorfs Nemanja Miskovic (links) lässt Schlierens Altin Bytyçi abheben.

Alexander Wagner

Nein, eine spielerische Offenbarung war das sonntägliche Nachbarduell auf dem Zelgli nicht. Zu viele potenzielle Stammspieler fehlten sowohl bei Gastgeber Schlieren als auch bei den Gästen aus Urdorf. Dass die «Stiere» die Partie bei herrlichem Sonnenschein und tiefem Boden mit 1:0 gewinnen konnten, war durchaus verdient. Sie machten mehr fürs Spiel, hatten mehr Möglichkeiten als der FCS und vor allem mit Sven Gammel den besseren Goalie.

Es fiel in den gesamten 94 Minuten zwar nur ein einziger Treffer, dieser war allerdings ein spektakuläres Produkt. Nach 38 Minuten drosch Mirko Markanovic den Ball mittels Freistoss hoch in den Schlieremer Strafraum, dort verlängerte Pavao Zeko mittels Kopfball auf Simão Macedo Pereira, und dieser erzielte ebenfalls mit Köpfchen das siegbringende 1:0 für die Urdorfer. Dass keine weiteren Treffer mehr folgen sollten, ahnte zu jenem Zeitpunkt niemand.

Der Beste auf dem Platz: Urdorfs Goalie Sven Gammel hatte nicht viel zu tun, war dennoch immer konzentriert und fehlerlos.

Alexander Wagner

Natürlich hofften die Schlieremer Fans auf eine Reaktion ihrer Lieblinge. Die kam zwar nach dem Seitenwechsel, fiel aber zu harmlos aus. Von der Seitenlinie aus, angetrieben von Trainer Besnik Ramadani, suchten die Gastgeber ihr Heil in schnellen Gegenstössen. «Wir wussten, dass sie nach der Pause alles versuchen werden», meinte Urdorfs Trainer Manuel Leite nach dem Schlusspfiff. Ins Bockshorn jagen liessen sich die «Stiere» indes nicht.

Die Schlieremer sind selber schuld

Dass den Schlieremern der Ausgleich trotz phasenweise überlegen geführtem Spiel nicht mehr gelang, lag in erster Linie an ihnen selbst. Warum nur haben sie den in die tief stehende Sonne blinzelnden Urdorfer Goalie Sven Gammel nicht öfters mit Schüssen aus der zweiten Reihe geprüft? Der FCU-Keeper verbrachte einen geruhsamen Nachmittag und geriet nicht ein einziges Mal in Verlegenheit.

Mit diesem Sieg – dem insgesamt siebten der laufenden Saison – haben die Urdorfer ihren Platz in den Top 3 der Gruppe zementiert. Bei den Schlieremern präsentiert sich die Lage ein wenig anders. Sie haben erst dreimal gewinnen können und liegen nur noch zwei Zähler vor dem ominösen Strich. Die Partien der beiden Limmattaler 2.-Ligisten am nächsten Sonntag haben es in sich. Die drittplatzierten Urdorfer treten in der letzten Runde vor der Winterpause gegen den Tabellenzweiten Seefeld an, derweil sich Schlieren beim Duell mit dem direkten Konkurrenten Zürich United gegen den Fall auf einen Abstiegsplatz wehren muss.



Telegramm Schlieren – Urdorf 0:1 (0:1) Zelgli. – 100 Zuschauer. – Tor des Spiels: 40. Macedo Pereira 0:1.

Schlieren: Schmotzer; Bytyçi (84. Cammarota), Rodriguez Medina, Vieira Marques, Oliveira Gonçalves; Vitiello, Perez Diaz, Nayir (78. Romano), Procopio; Lazri, Coviello (59. Dumitrasku). Urdorf: Gammel; Antunes Da Silva, Scicchitano, Zeko, Da Silva Ribeiro; Weidmann, Markanovic (46. Rako), Miskovic; De Sousa Carneiro (46. Stojadinovic/72. De Luca), Macedo Pereira; Dukic.

Bemerkung: Cornerverhältnis: 7:5.

